Власти Москвы анонсировали ограничение движения из-за саммита Россия – Африка

С 24 по 29 октября движение будет перекрыто на Тверской, Моховой, Петровке, Большой Никитской, Москворецкой улицах, а также на Охотном Ряду, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В субботу движение ограничат в Театральном и Китайгородском проездах, на Старой и Новой площадях, Кремлевской и Москворецкой набережных.

Кроме того, в среду и четверг перекроют Волхонку, Ленивку, Соймоновский проезд и участок Пречистенской набережной. Во вторник движение ограничат на Краснопресненской набережной, улице 1905 года, Рочдельской и Мантулинской улицах.

На Волхонке будет запрещена парковка в субботу, среду и четверг. Жителям рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться метро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение прибыть на третий саммит Россия – Африка в Москву. В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о подтверждении участия в предстоящем саммите большинства африканских делегаций. В начале месяца заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов анонсировал приезд глав Буркина-Фасо, Мали и Нигера на предстоящий саммит Россия – Африка.