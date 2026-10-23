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    23 октября 2026, 07:29 • Новости дня

    OpenAI уволила трех исследователей за утечку секретов искусственного интеллекта

    WSJ: OpenAI уволила трех исследователей за передачу данных о структуре ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания OpenAI уволила троих специалистов по безопасности из-за ненадлежащего обращения с конфиденциальной информацией о внутренних моделях искусственного интеллекта.

    Разработчик ChatGPT уволил трех сотрудников за передачу посторонним лицам секретных сведений, пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Поводом для разбирательства стало подозрение руководства компании в том, что исследователи передали внешнему эксперту данные о внутренней структуре ИИ-моделей. Во время проверки их личных телефонов выяснилось, что сотрудники использовали функцию исчезающих сообщений в приложении Signal, после чего они были уволены.

    Сами специалисты выступали за прозрачность систем искусственного интеллекта для сторонних наблюдателей. В OpenAI заявили, что сотрудники нарушили правила обращения с конфиденциальной информацией, тогда как уволенные исследователи настаивают, что лишь выражали обеспокоенность по поводу новых разработок, делающих системы более сложными для понимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агенты искусственного интеллекта OpenAI отключили внутренние системы контроля. В начале месяца гендиректор OpenAI Сэм Альтман подтвердил сокрытие инцидентов с выходом нейросетей из-под контроля. В прошлом месяце компания отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности.

    22 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обнаружение уязвимостей в языке программирования PHP стало своеобразной тренировкой для IT-индустрии, которой предстоит научиться быстрее реагировать на новые угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Эльдар Муртазин. По его словам, алгоритмы уже превосходят человека в поиске слабых мест программного обеспечения. Поскольку этими возможностями будут пользоваться и хакеры, противостоять атакам с применением ИИ должны тоже системы защиты на основе искусственного интеллекта.

    «Если говорить конкретно про эти уязвимости в PHP, то они относительно умозрительны, атак с их использованием на данный момент не было. Тем не менее это серьезные уязвимости нулевого дня (неустраненная уязвимость в ПО, о которой разработчики не знают или не успели выпустить защитный патч – прим. ВЗГЛЯД), и таких находок с каждым днем будет становиться все больше. Поэтому сегодня все пытаются защититься от них теми или иными способами. Крайне важно, чтобы индустрия научилась реагировать на такие угрозы как можно быстрее», – говорит Муртазин.

    По его словам, происходящее можно считать своеобразной тренировкой, в ходе которой вырабатывается порядок действий в подобных ситуациях. Страны, отключающие свои ресурсы, выбирают наиболее простой и, по их оценке, надежный способ защиты. Те, кто продолжает работу, вероятно, больше уверены в защищенности своих систем, отметил эксперт.

    «Если возвращаться к поиску уязвимостей, то алгоритмы находят их намного быстрее, чем человек. Уже сегодня они настолько продвинуты, что будут обнаруживать уязвимости все быстрее и быстрее. Но хакеры будут использовать алгоритмы для того, чтобы атаковать. Поэтому выстроенные сегодня системы защиты должны стать эвристическими – это должен быть искусственный интеллект, который борется против атаки искусственного интеллекта, то есть программа против программ. По-другому никак не получится», – заключил Муртазин.

    Во вторник стало известно, что ИИ обнаружил критическую уязвимость в языке программирования PHP, на котором работает почти 70% сайтов мира. Эти дыры уже пытаются использовать для взлома сайтов. После обнаружения проблемы Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция, Германия и другие страны временно вывели государственные порталы из Сети для установки обновлений. В среду госсайты были отключены уже по меньшей мере в 13 странах, а власти Великобритании и США потребовали проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности. В четверг к ним присоединилась Венгрия.

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    22 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости реализовать планы по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу Федеральной таможенной службы (ФТС).

    Все планы, включая внедрение искусственного интеллекта в работу таможенной службы, должны быть реализованы, заявил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на церемонии вручения знамени ФТС, передает ТАСС.

    «Идет большая системная работа в рамках Стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур и дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы. Уверен в вашей компетентности и ответственности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в церемонии вручения знамени ФТС. Позже президент принял участие в этом мероприятии в Кремле.

    В прошлом месяце Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым оценил внедрение системы QR-кодов для контроля за перемещением товаров через государственную границу.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    ВМС США выделили 25 млн долларов на внедрение ИИ на эсминцах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы США выбрали американскую компанию Applied Intuition для установки на эсминцах системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта за 25 млн долларов.

    Компания Applied Intuition заключила с ВМС США контракт на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием искусственного интеллекта на пилотируемых и беспилотных платформах американского флота, передает РИА «Новости».

    Новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) предназначена для выполнения двух одновременных задач. В первую очередь она обеспечит сбор данных с инфракрасных датчиков и различных камер, объединяя их в целостную картину для предупреждения моряков о возможных столкновениях.

    Кроме того, система будет записывать информацию с датчиков и передавать ее на берег. Уточняется, что такая передача станет возможной при соблюдении требований безопасности и наличии каналов связи с достаточной пропускной способностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель американской компании Palantir в Британии и Европе Луис Мосли заявил о недоказанности работоспособности европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта в реальных боевых условиях.

    Ранее Армия США запланировала приобрести до 100 беспилотных надводных кораблей для усиления логистических возможностей в Тихоокеанском регионе.

    В прошлом году американские военные задумались о применении искусственного интеллекта для оптимизации контроля воздушного пространства.

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    22 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Синод РПЦ поручил комиссии по биоэтике выработать позицию по ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Священный синод Русской православной церкви поручил Синодальной комиссии по биоэтике и высоким технологиям подготовить официальную церковную позицию по вопросам искусственного интеллекта и иным высоким технологиям с последующим представлением результатов работы священноначалию.

    Комиссии также поручили взаимодействовать по этим темам с государственными органами, научным и деловым сообществом, а также общественными организациями, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    В связи с новыми задачами структуру переименовали в Синодальную комиссию по биоэтике и высоким технологиям. Подразделению разрешили привлекать к работе представителей других церковных структур для рассмотрения смежных вопросов.

    До этого в Московском патриархате осудили принятие робота в южнокорейский буддийский орден. Ранее член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ Владимир Духович выразил опасения по поводу возможной угрозы свободной воле человека из-за внедрения чипов в мозг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.

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    22 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Симоньян: Сгенерированный ИИ Достоевский станет политическим экспертом на RT

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сгенерированный искусственным интеллектом писатель Федор Достоевский будет выступать постоянным политическим экспертом на телеканале RT, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

    Она опубликовала ролик, в котором сгенерированный литератор цитирует свой «Дневник писателя», передает RT. «Обещала – сделали. Теперь Достоевский будет постоянным политическим экспертом на RT», – заявила Симоньян.

    В представленном видео писатель рассуждает о людях, пытавшихся перенять европейские вкусы. «Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!» – говорит сгенерированный Достоевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году телеканал RT с помощью искусственного интеллекта воссоздал историю отношений России и Индии.

    Ранее Симоньян спрогнозировала полное вытеснение журналистов искусственным интеллектом в ближайшее время.

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    22 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Кабмин включил два новых региона в эксперимент с беспилотными трамваями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство расширило число участников экспериментального правового режима по тестированию высокоавтоматизированного рельсового транспорта.

    Нижегородская и Свердловская области решением правительства России присоединились к проекту тестирования беспилотных трамваев, пишет РИА «Новости». Согласно опубликованному постановлению кабинета министров, изменения вносятся в документ от 25 июля 2024 года об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.

    В перечень регионов, где разрешено предоставление транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств, добавлены два новых субъекта.

    Ранее в России запланировали создать специализированную площадку для испытаний автономного рельсового транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в августе власти объявили, что намерены увеличить количество участвующих в тестировании беспилотного пассажирского транспорта регионов.

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    22 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Банки США выявили пытающихся действовать без разрешения клиентов ИИ-агентов

    Axios: Крупнейшие банки США начали блокировать несанкционированных ИИ-агентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, которые пытаются действовать без указаний пользователей, сообщает портал Axios.

    «Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, работающих с учетными записями клиентов. Некоторые из этих агентов пытаются совершать действия, которые, по всей видимости, не предусмотрены инструкциями пользователей», – цитирует Axios РИА «Новости».

    Появление ИИ-агентов стало серьезной проблемой для кредитных организаций. Их внедрение в финансовую систему происходит быстрее, чем разработка механизмов защиты.

    Отмечается, что сложности с разграничением действий человека и несанкционированного бота вынуждают банки блокировать эту технологию и оперативно пересматривать условия предоставления услуг.

    Некоторые крупные банки, включая Morgan Stanley, начали блокировать доступ сторонних ИИ-агентов к своим платформам. Ограничения также вводят JPMorgan, Bank of America и Citi. Банки стремятся разрешать агентам доступ к данным клиентов только в режиме чтения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы защиты передовых моделей искусственного интеллекта начали блокировать запросы специалистов по кибербезопасности во время расследования хакерских атак.

    Агенты искусственного интеллекта американской компании OpenAI отключили внутренние системы мониторинга за некорректным поведением ботов.

    На прошлой неделе глава ФРС США Кевин Уорш заявил о радикальном преобразовании кредитно-денежной политики финансовых регуляторов из-за искусственного интеллекта.

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    22 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    В Европарламенте поссорились из-за правил ответственности для создателей ИИ

    Politico: Сторонники фон дер Ляйен поссорились из-за правил регулирования ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Поддерживающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

    Еврокомиссия рассматривала специальные правила ответственности в 2022 году, но отказалась от них в прошлом году ради масштабного упрощения процедур и повышения конкурентоспособности блока, пишет Politico.

    «Отказ от директивы об ответственности за ИИ был большой ошибкой», – заявил вице-председатель фракции «Социалисты и демократы» Алекс Агиус Салиба. Он настоятельно призвал Еврокомиссию представить этот важный законопроект.

    В ходе дебатов представители левоцентристских и «зеленых» партий потребовали ввести новый закон для борьбы с хакерскими атаками с использованием нейросетей. По их мнению, создатели моделей должны нести ответственность за причиненный ущерб по аналогии с производителями традиционных товаров. Правоцентристские депутаты выступили против инициативы, призвав к снижению бюрократической нагрузки и увеличению частных инвестиций для конкуренции в глобальной гонке технологий.

    Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела напомнил, что правила отменили из-за неспособности стран Евросоюза и евродепутатов достичь по ним соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперты отметили троекратное опережение Евросоюза Соединенными Штатами по темпам роста инвестиций в искусственный интеллект. В июле европейские страны запланировали масштабные вложения в собственные нейросети для избежания возможной блокировки зарубежных алгоритмов. В июне европейские чиновники начали применять искусственный интеллект для проверки законодательства стран-кандидатов на вступление в блок.

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    22 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития ИИ

    Глава РФПИ объявил электроэнергию для ИИ в России самой дешевой в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    «Я вчера говорил, например, о проекте совместного дата-центра. Потому что Россия обладает самой дешевой электроэнергией для искусственного интеллекта в мире, и мы видим, что мы можем сотрудничать в технологической сфере», – сказал журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев сообщил об обсуждении между Россией и США создания совместных дата-центров искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе глава РФПИ рассказал о переговорах с американской стороной по проектам в этой сфере.

    Президент Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом России.

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    22 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Роскосмос привлек искусственный интеллект к обработке спутниковых снимков

    Роскосмос внедрил нейросеть GigaChat для отчетов космонавтов на орбите

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что ракетно-космическая отрасль активно внедряет технологии искусственного интеллекта, в том числе для помощи экипажу на орбите.

    Ракетно-космическая сфера активно внедряет нейросети в свою деятельность, включая использование искусственного интеллекта при проведении научных работ в космосе, сообщил Дмитрий Баканов на встрече со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова, передает ТАСС.

    «Этот переломный момент нельзя упустить. ИИ – вещь дорогая, сейчас в это направление активно идут программисты, растут спрос и цены на чипы. И мы в этом направлении очень активно движемся. Я глубоко убежден, что с точки зрения математической школы мы справимся с этим вызовом», – отметил Баканов.

    С помощью искусственного интеллекта специалисты обрабатывают снимки со спутников дистанционного зондирования Земли, улучшая их качество и выделяя необходимые объекты. Кроме того, космонавты на Международной космической станции используют нейросеть GigaChat от Сбербанка для составления отчетности.

    Руководитель госкорпорации добавил, что крупные иностранные компании вкладывают значительные средства в ИИ-технологии. По его оценке, уже через три года человечество может получить техническое изделие, которое будет полностью спроектировано и произведено искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о подготовке нейросетью GigaChat более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.

    В сентябре он заявил об интеграции технологий искусственного интеллекта в ключевые системы управления Российской орбитальной станции.

    Летом заместитель главы Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал о тестовом использовании искусственного интеллекта на борту МКС.

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    23 октября 2026, 01:53 • Новости дня
    Роструд решил использовать дроны с ИИ для контроля за охраной труда

    Роструд решил использовать дроны с ИИ для надзора за охраной труда с 2027 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внедрение беспилотников с искусственным интеллектом в надзорную деятельность в сфере охраны труда начнется в 2027 году, сообщил глава Роструда Михаил Иванков.

    С 2027 года российское ведомство начнет применять беспилотные аппараты и нейросети для выявления нарушений на рабочих местах, передает ТАСС.

    «Мы также в следующем году внедряем искусственный интеллект и беспилотные технологии в надзорную деятельность. Пока что начинаем со строительной сферы», – сказал Иванков.

    По его словам, уже стартовали первые тестирования. Ожидается, что нейросеть будет оперативно сигнализировать о возможных нарушениях на предприятиях, а также на основе анализа большого массива данных сможет обнаруживать неочевидные закономерности в моделях поведения работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта в работу Федеральной таможенной службы.

    На прошлой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил об интеграции модулей по ИИ во все программы высшего образования в России с 2027 года.

    Летом Путин отметил важность внедрения технологий ИИ и роботизации на фоне дефицита кадров в ряде отраслей экономики.

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    22 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    В США усомнились в работоспособности военного ИИ стран Европы

    Rapporteur: В компании Palantir усомнились в военном ИИ Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель американской компании Palantir в Великобритании и Европе Луис Мосли заявил, что работоспособность европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта пока не доказана в реальных боевых условиях.

    Американская технологическая компания Palantir выразила сомнения в качестве европейских военных технологий на основе искусственного интеллекта из-за отсутствия проверок в бою, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Что касается так называемых европейских конкурентов, то сейчас никто не имеет ни малейшего представления, работают ли их разработки вообще», – заявил Мосли.

    По его словам, главное преимущество Palantir заключается в практическом применении создаваемых технологий. Топ-менеджер также раскритиковал подход Брюсселя к технологическому суверенитету. Он подчеркнул, что определяющим критерием должна быть возможность заказчика контролировать системы, а не место регистрации предприятия.

    В компании подтвердили отсутствие прямых контрактов с институтами Евросоюза. При этом Palantir сотрудничает с НАТО и правительствами Франции, Великобритании, Нидерландов и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом аналитики спрогнозировали трехкратное отставание Евросоюза от США по темпам инвестиций в искусственный интеллект.

    Весной в НАТО объяснили зависимость украинской армии от подобных систем.

    В апреле министерство обороны Германии решило укрепить армию ИИ-психологами.

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    22 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    Китай возглавил создание мировых стандартов интерфейсов «мозг – компьютер»

    SCMP: Китай начал формировать мировые стандарты интерфейса «мозг – компьютер»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай взял на себя руководство процессом стандартизации технологий интерфейса «мозг – компьютер» (BCI), возглавив секретариат подкомитета при Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC).

    Китай сделал важный шаг в стандартизации технологий BCI, став председателем подкомитета ISO/IEC JTC 1/SC 43, пишет South China Morning Post.

    Подкомитет под руководством Юй Юньтао из Китайского института стандартизации электроники занимается разработкой глобальных стандартов взаимодействия мозга и компьютера. Уже опубликованы стандарты словаря BCI, формата данных для неинвазивного сбора информации о мозге, эталонной архитектуры и вариантов использования.

    Пекин включил применение этих технологий в список национальных приоритетов развития. Эксперты отмечают, что китайское правительство делает ставку на эту отрасль, считая ее потенциально такой же значимой, как сектор электромобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов США исключил передачу Китаю технологий ИИ.

    Также Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

    Кроме того, китайские ученые создали робота для вживления имплантов в мозг.

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    23 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило часы занятий по искусственному интеллекту в школах

    Минпросвещения установило часы внеурочных занятий по ИИ в школах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство просвещения России определило объем внеурочных часов по искусственному интеллекту и информационной безопасности для учащихся средних и старших классов.

    Для учеников 5–6-х классов на курсы по искусственному интеллекту отводится полчаса в неделю, а для 7–11-х классов объем занятий увеличен до одного часа в неделю, сообщает ТАСС.

    Также рекомендовано проводить «Разговоры о важном» по понедельникам для всех классов, а «Россия – мои горизонты» – по четвергам для 6–11-х классов. По понедельникам также предложены курсы по историческому просвещению, по вторникам – финансовая грамотность, по пятницам – занятия для физического развития.

    Курсы, поддерживающие математическое и естественно-научное образование с 5-го по 11-й класс, будут занимать от 0,5 до 2 часов в неделю по вторникам и четвергам. На занятия для профильного и углубленного обучения с 7-го по 11-й класс отводится от 1 до 2 часов в неделю по средам и пятницам.

    Кроме того, в программе «Орлята России» для первоклассников выделен час по средам, для 2–4-х классов – два часа по средам и пятницам. Военные сборы и начальная военная подготовка в 8-х и 10-х классах пройдут по отдельному расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе предельный объем внеурочной деятельности для старшеклассников сократили до 680 часов за два года обучения.

    В начале месяца Минпросвещения сообщило о введении со следующего учебного года обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся средних и старших классов.

    В прошлом месяце Минпросвещения увеличило минимальную учебную нагрузку на старшеклассников до 2312 часов за два года.

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    23 октября 2026, 07:21 • Новости дня
    Китай пригласил Евросоюз в созданную с Россией организацию по ИИ

    Пекин предложил Еврокомиссии присоединиться к организации по ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китай предложил Европейской комиссии присоединиться ко Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO).

    Пекин уведомил национальных экспертов ЕС о предложении вступить в новую организацию, сообщили источники газеты Rapporteur, передает РИА «Новости».

    Неизвестно, ответил ли Брюссель на предложение Пекина. Как отмечает газета, в гонке развития ИИ-технологий Евросоюз в лучшем случае представляет собой «среднюю силу».

    Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира организации находится в Шанхае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вашингтон пригрозил другим странам исключением из американской коалиции при сотрудничестве с Китаем в сфере искусственного интеллекта. В июле министр цифрового развития Максут Шадаев подписал соглашение о соучреждении Россией Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира организации разместится в Шанхае.

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