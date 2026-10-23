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    23 октября 2026, 07:10 • Новости дня

    Миронов предложил бесплатно готовить школьников к ОГЭ и ЕГЭ

    Депутат Миронов предложил бесплатно готовить всех школьников к ЕГЭ и ОГЭ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости гарантировать каждому российскому ученику бесплатную подготовку к государственным экзаменам по всем предметам.

    «Справедливая Россия» выступает за отмену ЕГЭ, однако до принятия этого решения государство обязано обеспечить учащимся возможность бесплатно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам во всех школах страны, передает ТАСС.

    «Когда больше половины родителей старшеклассников обращаются к репетиторам, возникает закономерный вопрос: почему подготовка к государственному экзамену фактически становится дополнительной платной услугой? Государство устанавливает требования к выпускникам, а расходы на подготовку к экзаменам ложатся на плечи родителей», – заявил Миронов.

    Парламентарий добавил, что многие семьи не могут позволить себе оплату дополнительных занятий, но без них школа зачастую не способна подготовить ребенка к поступлению в вуз. Шансы на получение высшего образования не должны зависеть от финансовых возможностей родителей, подчеркнул депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее платформа «Сферум» запустила сервис-помощник для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ.

    Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал опрос о платных школьных услугах.

    21 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы завершили процедуру утверждения всех пяти кандидатов на должности вице-премьеров и министров правительства России.

    Парламентарии завершили процедуру утверждения всех пятерых кандидатов на посты в кабинете министров, передает ТАСС. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко занял должность вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Бывший министр транспорта Андрей Никитин утвержден на пост вице-премьера.

    Первый замминистра финансов Ирина Окладникова стала вице-премьером и руководителем аппарата правительства, а глава Минфина Антон Силуанов – вице-премьером и министром финансов. Должность министра транспорта получил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник президент усилил кабмин новыми вице-премьерами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение парламента кандидатуры пяти человек.

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    20 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов России.

    Парламентарии одобрили утверждение Силуанова на пост заместителя председателя правительства, передает РИА «Новости». Он руководит Минфином с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал эту должность с постом первого вице-премьера.

    На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморья Олега Кожемяко. Первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили назначить вице-премьером – руководителем аппарата правительства.

    Министр транспорта Андрей Никитин может стать вице-премьером, а на его место предложен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Во вторник кандидаты проводят встречи с профильными комитетами, в среду их кандидатуры рассмотрит Госдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник Кремль заявил о расширении полномочий Силуанова.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов кабинета министров.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    20 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Депутат Луговой предложил закрыть посольство Великобритании в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой выступил с инициативой о закрытии британского посольства в Москве 14 декабря.

    Парламентарий высказал свою идею в ходе выступления на пленарном заседании палаты, передает ТАСС.

    «Хотелось бы обратиться к МИДу, пора закрыть британское посольство, предлагаю это сделать в день открытия выставки, 14 декабря – день борьбы с колониализмом», – заявил Луговой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме.

    Летом глава МИД Британии осудила «культуру отмены» во внешней политике. В прошлом году британские власти назвали санкции США против России большим достижением.

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    22 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»

    Ямпольская назвала «родной» главным словом 2026 года

    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главным словом 2026 года можно назвать слово «родной», заявила советник президента России Елена Ямпольская.

    «Первое слово, которое мне приходит в голову, и которое стало наиболее актуальным для меня и для моих коллег. Я думаю, по итогам работы в нынешнем году, это, наверное, слово «родной»», – приводит ТАСС слова Ямпольской.

    Советник президента отметила, что при работе над учебниками по русской словесности акцент делается на теплоту, душевность и любовь к родному языку. По ее словам, создатели учебников стараются, чтобы каждый ребенок ощущал русский язык как «неотъемлемо родной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила о недопустимости закрепления орфоэпических ошибок из разговорной речи как норм русского языка.

    Советник президента исключила усложнение единого государственного экзамена в 2027 году.

    До этого Елена Ямпольская сообщила о разработке в России «Словаря школьника».

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    20 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект об ужесточении наказаний за призывы к терроризму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев вместе с коллегами внес законопроект об усилении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам.

    Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. За призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а также за призывы к насилию над гражданами наказание может составить до четырех лет лишения свободы, передает ТАСС.

    «Вместе с коллегами внесли в Государственную думу законопроект, который направлен на укрепление государственной безопасности и защиту наших граждан», – заявил Пискарев.

    За совершение этих деяний с использованием интернета или СМИ предлагается ввести отдельное наказание сроком до шести лет лишения свободы. Кроме того, за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в Сети предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до шести лет.

    Также планируется увеличить максимальные штрафы за применение насилия в отношении представителя власти вплоть до 500 тыс. рублей. Инициатива уже получила положительные отзывы Верховного суда и правительства. Пискарев добавил, что в условиях текущих вызовов пресечение угроз дестабилизации политической обстановки приобретает особое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство поддержало ужесточение наказания за призывы к терроризму.

    Летом Госдума расширила перечень статей для выдворения мигрантов из России.

    В феврале парламент одобрил более строгое наказание за подделку справок о ВИЧ.

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    20 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Непрофильным вузам Минкульт ограничит открытие творческих направлений

    Голикова: Минкультуры получит право вето на творческие направления в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 2027 года Министерство культуры России может получить право накладывать вето на открытие творческих специальностей в непрофильных вузах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Голикова во вторник провела рабочую встречу с руководителями образовательных организаций в области искусств в Петербургской академии художеств, передает РИА «Новости».

    «Был подготовлен законопроект по поручению главы государства, когда у Министерства культуры появляется второй ключ по целесообразности открытия в других образовательных организациях – не учреждениях образования в сфере культуры и искусства – творческих направлений подготовки, специальностей. И если Министерство культуры будет накладывать на это вето, то соответствующее направление в таком вузе открываться не будет», – рассказала вице-премьер.

    Она отметила, что правительство уже сформировало окончательное заключение на этот законопроект. Ожидается, что его примут в осеннюю сессию парламента, и новые полномочия появятся у Минкультуры с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности.

    В начале месяца глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Министерство озвучило сроки завершения реформы высшего образования.

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    22 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о принципе «бери или плати» в Гражданском кодексе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о закреплении в Гражданском кодексе (ГК) принципа «бери или плати», разработанный Минэкономразвития.

    Документ позволяет предпринимателям заранее прописывать в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств, которая при добросовестном исполнении договора не будет снижаться судами, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минэкономразвития отмечали, что добросовестный поставщик, вложивший значительные средства в производство, остается без защиты при отказе заказчика от договора на финальной стадии. По словам первого заместителя министра экономического развития Максима Колесникова, судебная практика показывает снижение размера компенсации в большинстве случаев до 5–30%, что делает масштабные инвестиции неоправданными.

    Колесников пояснял, что поправки в ГК закрепляют механизм гарантированного долгосрочного спроса на отечественную продукцию и вводят плату за отказ от исполнения договора. Это важно для бизнеса, планирующего производить новую продукцию, и для банков, открывающих финансирование под такие договоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении института непубличных кредитных рейтингов для защиты корпоративной информации.

    Ранее продавцам запретили заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные услуги с 1 сентября 2025 года.

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    20 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Госдума одобрила отмену обязательной установки счетчиков тепла в ряде новостроек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении правительственный законопроект, который отменяет требование об обязательной установке индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах с вертикальной разводкой отопления.

    Документ вводит единые требования к оборудованию приборами учета зданий, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2012 года после строительства, реконструкции или капитального ремонта, передает РИА «Новости».

    Инициатива касается многоэтажек с вертикальной разводкой внутридомовых инженерных систем, где радиаторы подключены к вертикальным стоякам. В настоящее время такие дома должны оснащаться теплосчетчиками в обязательном порядке.

    Новый закон предусматривает установку приборов учета исключительно при наличии технической возможности. Это позволяет использовать альтернативные способы учета расхода тепловой энергии, в том числе распределители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Госдуме рассказали о двукратном росте оплаты воды без счетчиков.

    В январе эксперт Федорова объяснила способы экономии на платежах за жилищно-коммунальные услуги.

    В прошлом году парламентарии раскрыли схемы мошенничества с поверкой счетчиков ЖКХ.

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    21 октября 2026, 01:54 • Новости дня
    Минпросвещения установило три возможные оценки за поведение школьников

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России направило школам порядок оценивания поведения учеников.

    В новом учебном году в школах России стартовала апробация системы оценивания поведения учеников со второго по восьмой классы, для участия в ней в каждом регионе отобрали не менее десяти общеобразовательных организаций, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, отметка за поведение выставляется классным руководителем по итогам четверти или триместра, а также по итогам года. При этом педагог обязан учитывать комментарии других учителей и дополнительные сведения от учителей-дефектологов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и администрации школы.

    Письмо Минпросвещения устанавливает три возможные оценки за поведение: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение». Эти формулировки должны использоваться в документации школы и при информировании родителей.

    Модель оценки поведения обучающихся включает четыре основных критерия. К ним относятся дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с другими учениками и взрослыми, а также правомерное поведение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах и подчеркнуло воспитательный характер нововведения, которое должно помочь формировать у детей социально одобряемые модели поведения.

    В августе министерство заявило, что допуск к экзаменам не будет зависеть от оценки за поведение, чтобы не ограничивать образовательные права учеников.

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    20 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Кожемяко на пост вице-премьера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на пост вице-премьера – полпреда президента в ДФО.

    Депутаты одобрили назначение Кожемяко на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе в ходе заседания комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании Кожемяко рассказал о планах увеличить перевалку грузов в портах ДФО. Также он призвал сохранить темпы развития Дальнего Востока.

    Напомним, в понедельник президент Владимир Путин усилил правительство новыми вице-премьерами.

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    20 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Комитет Госдумы по транспорту поддержал назначение Никитина вице-премьером

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал нижней палате парламента утвердить главу Минтранса Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства.

    В новой должности он будет курировать транспортную отрасль, передает РИА «Новости». Первый заместитель председателя комитета Павел Федяев отметил, что за время работы в министерстве Никитин зарекомендовал себя как эффективный руководитель, глубоко знающий свое дело.

    «Его переход на пост вице-премьера, курирующего транспортный комплекс, логичен и оправдан», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о поддержке главой государства назначения Никитина вице-премьером.

    Позже нижняя палата парламента назначила дату рассмотрения кандидатур.

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    20 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о непубличных кредитных рейтингах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий институт непубличных кредитных рейтингов для защиты корпоративной информации в условиях санкций.

    Госдума приняла в первом чтении проект закона о непубличных кредитных рейтингах, информация о которых будет предоставляться ограниченному кругу лиц, передает РИА «Новости».

    Документ был внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По словам депутата, в условиях санкционного давления непубличные рейтинги позволят инвесторам получать нужную информацию без риска ее утечки.

    Кроме того, инициатива предусматривает возможность присваивать кредитные рейтинги облигациям и цифровым финансовым активам до их официальной регистрации. Это должно ускорить процесс привлечения финансирования для бизнеса.

    Законопроект также расширяет перечень обстоятельств, которые считаются конфликтом интересов, включая сделки с рейтингуемыми лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России. В апреле он заявил о вере в криптовалюту. В марте в Госдуме назвали число введенных против России санкций.

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    21 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Ли Цян поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом Владимиром Путиным поздравил российскую сторону с успешным проведением выборов в Госдуму.

    «В прошлом месяце в России успешно состоялись выборы в Госдуму, и итоги выборов в полной мере отражают волю российского народа. Китайская сторона поздравляет российскую сторону», – цитирует Ли Цяна РИА «Новости».

    По его словам, под руководством Путина Россия уверенно движется по пути государственного развития и национального возрождения.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Китая.

    Глава государства анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Премьер Госсовета КНР назвал отношения двух стран образцом сотрудничества.

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    21 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Силуанов: За пять лет реальные доходы россиян выросли на 30%

    Силуанов заявил о росте реальных доходов граждан России на 30% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр финансов Антон Силуанов во время выступления на пленарном заседании Госдумы рассказал, что за последние пять лет реальные доходы россиян увеличились более чем на 30%.

    Кандидат на пост вице-премьера и министра финансов выступил перед депутатами с речью о финансовом благополучии граждан, отмечает РИА «Новости».

    «Доходы населения за последние пять лет выросли более чем на 30%. Важно не останавливаться на достигнутом и создавать условия для дальнейшего развития», – сказал Силуанов.

    В среду Госдума на пленарном заседании рассматривает кандидатуры новых членов правительства, которые были направлены на утверждение премьер-министром Михаилом Мишустиным. Накануне кандидатуру Силуанова на пост вице-премьера поддержал профильный комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил назначение Силуанова вице-премьером.

    Также накануне депутаты нижней палаты парламента поддержали кандидатуры новых членов правительства. А в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

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    21 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Никитин заявил о продолжении реализации транспортных мегапроектов

    Кандидат в вице-премьеры Никитин назвал приоритеты работы Минтранса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера, заявил о продолжении реализации мегапроектов для достижения технологического суверенитета страны.

    «В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» мы продолжим реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета», – сказал Никитин в ходе выступления в Госдуме.

    По его словам, самым масштабным из таких проектов является строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург, передает РИА «Новости».

    Кандидат подчеркнул, что безусловным приоритетом в работе правительства и Минтранса остается выполнение поставленных президентом задач и достижение целевых показателей майского указа. Он добавил, что транспортная система сохраняет полную устойчивость и динамичное развитие несмотря на внешнее давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Никитин анонсировал создание в России свыше 4,5 тыс. км высокоскоростных железнодорожных магистралей.

    Во вторник комитет Госдумы по транспорту поддержал его назначение вице-премьером.

    В понедельник нижняя палата парламента назначила дату рассмотрения предложенных кандидатур в правительство.

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