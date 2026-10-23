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    23 октября 2026, 07:00 • Новости дня

    Власти австралийского штата закрыли школы из-за мощного наводнения

    Власти Австралии закрыли восемь школ в окрестностях Брисбена из-за наводнения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Департамент образования австралийского штата Квинсленд принял решение закрыть учебные заведения к северу от Брисбена на фоне масштабных наводнений, спровоцированных ливнями.

    В пятницу из-за неблагоприятных погодных условий временно прекратили работу восемь школ к северу от столицы региона, в том числе четыре в городе Кабулчер, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент образования штата.

    «При принятии решения об открытии или закрытии школ учитываются текущие и прогнозируемые погодные условия, уровень воды в реках и ручьях, а также состояние дорог и подъездных путей», – указали там.

    До этого мощные осадки привели к внезапным подтоплениям на юго-востоке штата. В отдельных районах за три часа выпало более 160 миллиметров дождя, что вызвало затопление жилых домов и перекрытие десятков автодорог. В настоящее время устанавливается размер ущерба от стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в австралийском штате Квинсленд из-за сильных ливней начались наводнения. Летом мощные муссонные ливни в индийском штате Ассам привели к масштабным затоплениям. В прошлом году несколько городов на востоке Австралии покрылись толстым слоем снега.

    20 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки

    МЧС: Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки Гувы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в Ялте в связи с разливом реки Гувы, сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «В районе Южнобережного шоссе на территории троллейбусного парка и в русле реки Гувы ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции перекрыто движение и выставлен пост безопасности», – сообщает ведомство в Max.

    Выше по течению реки Гувы возводятся дамбы из бетонных плит, принимаются меры по обеспечению безопасности людей и транспорта. Укрепляется береговая линия реки Дерекойки мешками с песком, а русло реки и территория троллейбусного парка расчищаются тракторами от наносного грунта и камней.

    За последние трое суток в районе горы Ай-Петри выпало шесть месячных норм осадков. В реках муниципального округа Ялта ожидается половодье. Фиксируются подтопления в Ялтинском крокодиляриуме, однако собственник откачивает воду своими силами, животным ничего не угрожает. Спасатели просят жителей убрать транспорт на возвышенности.

    Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 200 человек и свыше 35 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Ялты объявили режим ЧС из-за подтоплений.

    В понедельник из зоны подтопления эвакуировали пять человек.

    В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    21 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    В ООН спрогнозировали мощнейшее за 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо

    ООН предрекла мощнейшее за последние 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло заявила, что климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать сильнейшим за последние четыре десятилетия.

    Аномальный нагрев поверхностных вод в тропической части Тихого океана вызовет масштабные изменения погодных условий во всем мире. «Нынешнее явление Эль-Ниньо может оказаться беспрецедентным по своей силе – буквально выйти за пределы тех показателей, которые фиксировались в течение последних четырех десятилетий. Пик Эль-Ниньо придется на конец 2026 года», – заявила Сауло, передает РИА «Новости».

    По данным метеорологов, в период с ноября по январь температура воды в эпицентре Эль-Ниньо способна превысить средние значения на 3,8 градуса. Глава организации подчеркнула, что это невиданная ранее величина, а последствия климатического сдвига могут сохраняться длительное время после прохождения пика.

    Специалисты призвали страны заранее подготовиться к экстремальным условиям. В частности, в Восточной Африке и на северо-западе США ожидается повышенный риск наводнений из-за обильных осадков. Одновременно в Южной Африке, Юго-Восточной Азии и центральных районах Америки значительно возрастет вероятность засухи и масштабных лесных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века.

    В понедельник организация предупредила об угрозе глобальных засух и наводнений из-за явления Эль-Ниньо.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

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    20 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Ураганный ветер сорвал крышу с колледжа в Свердловской области

    Штормовой ветер повредил кровлю колледжа и обесточил два поселка на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свердловском Качканаре сильный ветер сорвал незакрепленные листы с крыши ремонтируемого колледжа, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС.

    В результате порывов ветра в городе Качканаре обрушилась часть кровли здания колледжа, в котором проводился капитальный ремонт, сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС по Свердловской области.

    В ведомстве уточнили, что ветер сорвал незакрепленные листы кровельного покрытия. Пострадавших в результате происшествия нет.

    Кроме того, из-за непогоды в Качканаре и соседнем поселке Валериановск было нарушено электроснабжение. По данным администрации муниципалитета, к настоящему времени подача электричества восстановлена, продолжается ликвидация последствий сильного ветра.

    Ранее в регионе прогнозировались порывы ветра скоростью до 21 метра в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал число поврежденных ураганом домов. Тогда же штормовой ветер обесточил 44 населенных пункта в Алтайском крае.

    Ранее из-за ураганного ветра в Иркутской области загорелись дома.

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    21 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Синоптики допустили заморозки до минус пяти градусов в Московском регионе

    Гидрометцентр: В Московском регионе ожидаются заморозки до минус пяти градусов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на четверг в Московском регионе ожидаются заморозки, температура на востоке области может опуститься до минус пяти градусов, сообщили в Гидрометцентре.

    Предстоящей ночью местами в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность без осадков, передает ТАСС. В связи с этим температура воздуха может значительно снизиться.

    «Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла, по области – от минус двух до плюс трех градусов, на востоке региона – до минус пяти градусов», – сообщил агентству представитель Гидрометцентра.

    Днем в четверг в столице воздух прогреется до 11–13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов тепла. При этом местами возможен небольшой дождь.

    Минувшей ночью самая низкая температура в регионе была зафиксирована в поселке Черусти на востоке Подмосковья, где столбики термометров опустились до минус 3,9 градуса. В Москве на метеостанции ВДНХ температура составила 0,9 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве зафиксировали первые за осень заморозки. В понедельник скандинавский антициклон принес в столицу аномально высокое давление.

    В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Московском регионе.

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    20 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    На юге Крыма началась эвакуация из-за сильных дождей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей проводится эвакуация жителей, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    В пунктах временного размещения находятся три человека, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Обстановка оценивается как сложная. Наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Кореиз. Там разрушены две подпорные стены, а река Узень-Чешме вышла из берегов.

    Кроме того, в Ялте на территории троллейбусного парка разрушилась подпорная стена, уровень воды достигает 50 см. Возводятся временные дамбы. Также зафиксированы падения деревьев и подтопления в Алуште, Судаке, Феодосии и Бахчисарайском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений. В понедельник из-за последствий непогоды в городе эвакуировали пять человек. Там произошло аварийное отключение электричества.

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    20 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Нехватка воды возникла на Бали из-за затянувшейся засухи

    На Бали началась раздача чистой воды населению из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти индонезийского острова Бали совместно с Красным Крестом организовали доставку воды населению в связи с засухой и задержкой сезона дождей.

    «Мы совместно с Красным Крестом Индонезии и профильным ведомством доставили в ряд округов в общей сложности 177,5 тыс. литров чистой воды», – заявил руководитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Геде Теджа Бхусана. Его цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

    По словам Бхусаны, в этом году начало сезона дождей сдвинулось на ноябрь из-за климатического явления Эль-Ниньо. В прошлом году дожди начались уже в октябре. Затянувшийся сухой сезон привел к нехватке воды, природным пожарам и учащению случаев засухи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо.

    Ранее климатологи спрогнозировали удорожание кофе и какао в мире из-за этого явления.

    Австралии предрекли волну пожаров и засух из-за Эль-Ниньо.

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    21 октября 2026, 07:08 • Новости дня
    Спасателей Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

    МЧС: Спасатели Камчатки переведены в режим повышенной готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона, который обрушится на регион 22 и 23 октября.

    «В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», – сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

    По данным Камчатского УГМС, 22 октября в Петропавловске-Камчатском и нескольких округах ожидаются сильные дожди и снег, передает РИА «Новости». В горных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. Ночью 23 октября осадки сохранятся в Усть-Камчатском округе и распространятся на Карагинский район.

    Ветер днем 22 октября может достигать 30 метров в секунду, а в некоторых округах – до 38 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристы и охотники призываются не выходить на маршруты в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее метеорологи предупреждали, что Камчатке грозит тропический шторм «Лала».

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    20 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Число жертв наводнений на западе Турции достигло девяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших из-за наводнений в Стамбуле и Коджаэли на западе Турции достигло девяти человек, сообщили власти провинции Стамбул во вторник.

    «Тело пропавшего без вести из-за наводнений гражданина обнаружено в заливе Золотой Рог, число жертв стихии возросло до семи. Поисково-спасательная операция завершена», – заявили РИА «Новости» власти провинции.

    Кроме того, в районах Гебзе и Пендик на восточной окраине Стамбула в понедельник были обнаружены тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.

    В среду в Стамбуле выпало рекордное в современной истории города количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, сообщил губернатор провинции Давут Гюль. Были затоплены улицы и целые кварталы в ряде районов, парализовано движение, общественный транспорт работал с перебоями.

    На прошлой неделе число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех человек. Позднее их количество возросло до шести. В понедельник сообщалось, что жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек.

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    21 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Геомагнитные возмущения на Земле достигли пика

    Геомагнитная активность на Земле достигла пика и пойдет на спад

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная активность на Земле 21 октября достигла уровня возмущений после прохождения потока солнечного ветра, в ближайшие дни ожидается ее спад.

    За первые 12 часов дня на Солнце не было зарегистрировано ни одной вспышки, в то время как накануне их было девять, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что Земля прошла через поток возмущенного солнечного ветра после двух суток ожидания. Индексы начали расти утром во вторник и в среду вышли на уровень геомагнитных возмущений, что стало пиком.

    Снимки показывают, что почти все активные области находятся в правой части Солнца, которая скоро уйдет за горизонт, а новых центров не наблюдается. Если ситуация не изменится, к концу недели солнечная активность опустится на дно, как это было последние два месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца на Земле завершилась сильная магнитная буря.

    В начале месяца синоптики предупредили о надвигающихся на планету геомагнитных возмущениях.

    В прошлом месяце ученые спрогнозировали вторую осеннюю магнитную бурю.

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    21 октября 2026, 09:32 • Новости дня
    Поток горной воды засыпал троллейбусный парк Ялты грунтом и камнями

    Поток горной воды засыпал камнями и грунтом троллейбусный парк Ялты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями, заявила глава пресс-службы крымского ГУ МЧС Дарья Диюнова.

    «Ночью в троллейбусном парке водой было нанесено большое количество грунта и камней», – сказала Диюнова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

    По ее словам, на месте работают спасатели и инженерная техника. Береговая линия реки Дерекойка оперативно укреплена мешками с песком. В поселке Кореиз, где сложилась самая сложная ситуация, продолжается сбор грунта на улицах и расчистка русла. Всего спасатели возвели семь временных дамб и вывезли 810 кубометров земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте перекрыли Южнобережное шоссе из-за разлива реки. Из-за подтоплений власти объявили режим ЧС. В понедельник спасатели эвакуировали пять человек.

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    22 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе

    EMSC: Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в Тибетском автономном районе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки зафиксировали в 14:33 по местному времени (17:33 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения находился в 201 км к северо-востоку от городского округа Нагчу на глубине 35 км.

    Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Китайский сейсмологический центр сообщил о повторном землетрясении на юго-западе КНР.

    В июне в результате подземных толчков в китайской провинции Сычуань пострадали 13 человек.

    В мае после землетрясения в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР эвакуировали свыше 7 тыс. человек.

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    22 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Группировку МЧС на месте паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    МЧС: Группировку для ликвидации паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство по чрезвычайным ситуациям усилило до 300 специалистов и 50 единиц техники отряд спасателей, занимающийся устранением последствий сильных паводков в Большой Ялте.

    Межведомственный штаб продолжает работу на месте происшествия и координирует ликвидацию последствий стихии на юге Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

    «В Крыму увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий стихии. Триста человек и более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий паводков в Большой Ялте», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Алупке вышедшая из берегов река Хара-Баир угрожала западным воротам Воронцовского дворца, однако спасатели успели возвести временную дамбу и отвести мощный поток воды. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок Севастопольского шоссе в районе населенного пункта.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Кореиз, где сошедшая с гор вода затопила несколько улиц. В населенном пункте объявили природную чрезвычайную ситуацию местного уровня реагирования. При этом сами осадки в регионе прекратились еще в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В Главном управлении МЧС по Крыму сообщили о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

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    22 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Власти Тайваня объявили о закрытии школ в пятницу из-за тайфуна «Чампи»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Тайване объявили о закрытии в пятницу школ и офисов на всей территории острова, а также приостановке работы фондовой биржи в связи с приближением тайфуна «Чампи».

    По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, тайфун будет находиться ближе всего к острову на протяжении всего дня 23 октября, сообщает РИА «Новости». «Всем регионам следует быть в состоянии готовности и принять меры предосторожности против сильного ветра и проливных дождей», – говорится в сообщении управления.

    Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в прибрежных районах.

    Как следует из информации на сайте Исполнительного юаня, занятия в школах и работа госучреждений приостановятся почти во всех городах и округах, за исключением уезда Тайдун на юго-востоке. Также на сайте Тайваньской фондовой биржи сообщается о ее закрытии.

    В четверг из-за надвигающегося тайфуна на Тайване уже отменили более 120 авиарейсов и остановили 33 паромных рейса на восьми маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Токио из-за тайфуна «Дуцзюань» отменили сотни авиарейсов.

    Летом местные СМИ сообщили о 135 пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» на Тайване.

    В прошлом году Центральное информационное агентство Тайваня передало информацию об эвакуации почти 5 тыс. жителей уезда Хуалянь из-за супертайфуна «Фунг-Вонг».

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    21 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    ООН потребовала вдвое снизить выбросы парниковых газов за десять лет

    ООН призвала сократить выбросы парниковых газов почти на 50% за десять лет

    Tекст: Вера Басилая

    Программа ООН по окружающей среде призвала страны мира сократить выбросы парниковых газов почти вдвое за десять лет для сдерживания глобального потепления.

    В докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP) указано, что принятая в рамках Парижского соглашения задача удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса до 2050 года уже утрачена. Теперь цель состоит в том, чтобы свести к минимуму масштаб этих изменений и вернуться к показателю 1,5 градуса к 2100 году, передает РИА «Новости».

    «Чтобы выйти на этот путь, необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов на 18% к 2030 году, на 45% к 2035 году и на 69% к 2040 году по сравнению с уровнями 2025 года», – указывают авторы доклада.

    При сохранении нынешнего уровня выбросов глобальное потепление может достичь 2,8 градуса в течение текущего столетия. Каждые пять лет выбросов на текущем уровне повышают пиковый показатель потепления примерно на 0,1 градуса.

    Для сдерживания потепления необходимо удалить из атмосферы около 320 гигатонн углекислого газа, что эквивалентно примерно восьми годам глобальных выбросов на уровне 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века.

    В ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за климатического явления Эль-Ниньо.

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