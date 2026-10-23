Власти австралийского штата закрыли школы из-за мощного наводнения

Власти Австралии закрыли восемь школ в окрестностях Брисбена из-за наводнения

Tекст: Алексей Дегтярёв

В пятницу из-за неблагоприятных погодных условий временно прекратили работу восемь школ к северу от столицы региона, в том числе четыре в городе Кабулчер, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент образования штата.

«При принятии решения об открытии или закрытии школ учитываются текущие и прогнозируемые погодные условия, уровень воды в реках и ручьях, а также состояние дорог и подъездных путей», – указали там.

До этого мощные осадки привели к внезапным подтоплениям на юго-востоке штата. В отдельных районах за три часа выпало более 160 миллиметров дождя, что вызвало затопление жилых домов и перекрытие десятков автодорог. В настоящее время устанавливается размер ущерба от стихии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в австралийском штате Квинсленд из-за сильных ливней начались наводнения. Летом мощные муссонные ливни в индийском штате Ассам привели к масштабным затоплениям. В прошлом году несколько городов на востоке Австралии покрылись толстым слоем снега.