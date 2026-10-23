Москва нацелилась на организацию встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

МИД подтвердил стремление Москвы провести встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Tекст: Елизавета Шишкова

Организация подобных дипломатических контактов представляет собой сложную задачу с точки зрения логистики и формирования повестки дня, передает РИА «Новости».

«Поэтому в настоящее время мы пока нацелены на то, чтобы она состоялась. Для этого нужно, чтобы сошлись звезды в правильном порядке», – сказал Руденко.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о возможности проведения трехсторонних переговоров лидеров государств на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита.

Во вторник заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о заинтересованности Москвы, Вашингтона и Пекина в проведении трехсторонней встречи.

В понедельник президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть перспективу совместных переговоров для обсуждения ядерного вооружения.