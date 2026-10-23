Военные России и Узбекистана обменялись опытом на совместных учениях

Военные России и Узбекистана провели совместные маневры на полигоне Термез

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения 201-й российской военной базы и Вооруженные силы Узбекистана отработали тактические задачи в ходе совместных маневров, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), передает РИА «Новости».

Особое внимание в рамках учений было уделено штурму траншей боевыми двойками и тройками, оказанию первой помощи методами тактической медицины и эвакуации раненых из опасной зоны. Кроме того, российские военные отработали противодействие беспилотникам с использованием стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие Узбекистана, в свою очередь, показали современные методы морально-психологической подготовки солдат, обустройство заглубленных командных пунктов и различные тактические действия на открытой местности. Учения «Хамкорлик-2026» проходят на узбекистанском полигоне Термез с 20 по 27 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военнослужащие ЦВО прибыли на полигон Термез для участия в маневрах. В субботу Национальный центр «Россия» и Центр исламской цивилизации в Узбекистане договорились провести перекрестные дни стран в 2027 году. Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение об обновлении положений договоров о военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном.