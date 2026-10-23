Сейсмологи назвали высоким уровень сейсмичности на Камчатке

Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин

Во время экспериментов мужчины и женщины сопоставимого роста и в похожей одежде приближались к птицам в городских парках и других зеленых зонах. Ученые фиксировали расстояние, на котором пернатые взлетали. В среднем мужчины могли подойти примерно на метр ближе, чем женщины.

Всего ученые проанализировали 2701 эпизод. Результаты работы опубликованы в журнале People and Nature, сообщает ScienceDaily. Исследование охватило Чехию, Францию, Германию, Польшу и Испанию.

Различие наблюдалось у всех изученных видов, включая больших синиц, домовых воробьев и черных дроздов. Оно проявлялось как у осторожных сорок, так и у голубей, обычно позволяющих людям приближаться на небольшое расстояние.

По мнению авторов, результаты указывают на способность городских птиц различать мужчин и женщин. Но какие именно признаки они замечают и почему раньше улетают при приближении женщин, остается неизвестным. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Блумстайн отметил, что анализ подтвердил устойчивость закономерности в разных городах и у разных видов, но убедительного объяснения ей пока нет.

Среди возможных причин исследователи называют особенности походки, телосложения и химические сигналы, в том числе запахи. Пока это лишь гипотезы, которые предстоит проверить в отдельных экспериментах.

Янина Бенедетти из Чешского университета естественных наук в Праге обратила внимание на значение открытия для исследований поведения животных. В таких работах нередко предполагается, что личность наблюдателя не влияет на результат. Однако в данном случае реакция птиц зависела от того, кто к ним подходил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году исследования выявили критическое уменьшение численности журавля-красавки, особенно в Калмыкии. Ученые предупредили, что более 500 видов птиц находятся под угрозой вымирания в течение ближайших ста лет из-за изменения климата. Профессиональные орнитологи назвали виды хищных птиц, пригодные для перехвата вражеских дронов, и указали на сложности реализации такой инициативы.