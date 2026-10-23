США начали ежегодные учения стратегических ядерных сил

В США начались ежегодные учения стратегических ядерных сил Global Thunder 27, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Стратегическое командование ВС США (USSTRATCOM).
Отмечается, что в маневрах принимает участие личный состав всех структур стратегических сил.
«Цель – повышение готовности ядерных сил, а также обеспечение безопасности, надежности, эффективности и убедительности потенциала стратегического сдерживания», – говорится в сообщении.
В американском ведомстве подчеркнули, что учения Global Thunder проходят ежегодно и не являются ответом на текущие события в мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство энергетики США сымитировало скрытое ядерное испытание с помощью обычной взрывчатки. В понедельник Вооруженные силы Южной Кореи приступили к проведению масштабных ежегодных учений с ожидаемым участием американских военнослужащих. В начале месяца Североатлантический альянс сообщил о планах проведения ежегодных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon в Италии.