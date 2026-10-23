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    23 октября 2026, 05:53 • Новости дня

    Косачев исключил введение безвизового режима с США и Евросоюзом

    Косачев исключил безвизовый режим с США и Евросоюзом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В обозримом будущем установление безвизового режима между Россией и США или Евросоюзом исключено, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «С моей точки зрения, безвизового режима для нас не будет ни с Соединенными Штатами Америки, ни со странами Европейского Союза, ни с какими-то другими нашими оппонентами и недоброжелателями», – сказал политик в интервью ТАСС.

    По его словам, это связано с информационным вакуумом, который Запад создает вокруг России, передавая о ней «либо плохо, либо ничего». Российские граждане, которые могли бы рассказать правду местным жителям, туда практически не ездят, добавил сенатор.

    «Если в эти страны начнет приезжать большое количество россиян, то большее количество американцев или граждан европейских стран получат возможность узнавать информацию из первых уст», – заключил Косачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о демонстрации «гуманитарного подхода» Евросоюза во всей красе через идеи о полном отказе в выдаче туристических виз россиянам.

    В сентябре дипломатический источник сообщил об отказе государств Европейского союза с развитым туристическим сектором поддерживать инициативу Еврокомиссии по масштабному запрету на выдачу шенгенских виз гражданам России.

    Летом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о проработке Москвой возможности введения безвизового режима для граждан ряда азиатских и ближневосточных государств.

    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    22 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Политолог: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Политолог: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Гарантии безопасности вновь стали главной темой переговоров России и США. При этом Вашингтон стал вести диалог с Москвой без прежних угроз и давления санкциями, а Россия добилась этого, не поступаясь своими стратегическими интересами, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

    «Встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в очередной раз показала, что Москва выстраивает диалог с Западом исходя из собственных внешнеполитических приоритетов, а не следует навязываемой ей повестке», – отметила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    Она напомнила, что стратегическая цель российского лидера – обеспечить долгосрочные условия мира и безопасности. «Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, главной темой дальнейшего переговорного процесса станет выстраивание глобальной системы безопасности. Пять лет назад НАТО фактически отвергло право России участвовать в формировании такой системы, что в итоге привело к обострению ситуации. Запад планировал с помощью геополитического взрыва на Украине остановить развитие России. Чтобы нейтрализовать эти угрозы, мы были вынуждены начать СВО», – указала политолог.

    Теперь гарантии безопасности вновь оказались в центре контактов Москвы и Вашингтона, и Западу приходится учитывать смену переговорных приоритетов, добавила Федорова. «Это с полным правом можно считать значительной дипломатической победой России, в которую, безусловно, большой вклад внес наш президент», – считает аналитик.

    Собеседница обратила внимание и на изменение глобального геополитического баланса: теперь США обращаются к Владимиру Путину с предложениями обсудить новые параметры мирового баланса сил. «Вашингтон стал взаимодействовать с Москвой иначе, чем практически со всеми остальными странами, – без угроз и демонстративного размахивания «санкционной дубиной», – пояснила эксперт.

    «Принципиально важно, что мы добились этого положения без стратегических уступок со стороны России. Мы сохраняем уважительное отношение к любым внешнеполитическим собеседникам, но при этом не питаем иллюзий и последовательно отстаиваем собственные интересы», – подчеркнула Федорова.

    Отдельно она остановилась на отношениях Москвы и Евросоюза. «По крайней мере, в рамках нынешнего переговорного процесса Россия вправе не учитывать позицию Брюсселя с его, мягко говоря, сомнительными инициативами и заявлениями европейских лидеров, которые стремятся к геополитическому ослаблению нашей страны», – заметила политолог.

    По словам Федоровой, своими решениями ЕС сам лишил себя возможности участвовать в большом международном диалоге. Апофеозом европейского абсурда эксперт назвала недавнее выступление канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что больше всего обеспокоен не экономическим кризисом в ФРГ и не политикой США и Китая, а влиянием России на немецкое общество. «С такими «лидерами» нам попросту не о чем разговаривать», – резюмировала Федорова.

    В среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

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    22 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    @ Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония совместно с железнодорожными предприятиями пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики.

    Таллин определил более 60 локомотивов, которые можно передать Украине. Об этом министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    На прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию для оценки соответствия имеющихся локомотивов потребностям украинской железной дороги. Сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов для поиска финансирования через международные механизмы.

    Окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О моделях, владельцах и техническом состоянии локомотивов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США существенно сократила помощь Украине.

    Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев тоже заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    22 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России

    Глава AmCham Эйджи предсказал инвестиции США в дата-центры в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    «Россия – это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций», – заявил Эйджи РИА «Новости».

    Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут на охлаждение. В России, по его словам, есть и то и другое, а также большое количество кадров.

    Эйджи добавил, что один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года. Они находятся в высокой степени готовности и не требуют отмены американских санкций.

    «Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные – что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией», – сказал он.

    На прошлой неделе спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия с другими странами через реализацию совместных проектов.

     Кирилл Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития искусственного интеллекта.

    В среду спецпредставитель сообщил об обсуждении Россией и США создания совместных дата-центров в сфере искусственного интеллекта.

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    22 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Мерц призвал к расширению ЕС

    Мерц призвал к расширению ЕС «ради отстаивания суверенитета»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради «отстаивания суверенитета» объединения на мировой арене.

    Заявление немецкого политика прозвучало в контексте попыток евроинтеграции стран Западных Балкан, передает РИА «Новости». «Мы хотим сохранить эту динамику расширения ЕС. Евросоюз должен разрастаться, если он хочет отстаивать свой суверенитет в этом мире и восприниматься как явный фактор силы на мировой арене», – заявил Мерц по итогам саммита «Берлинский процесс» в Черногории.

    При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что политическая воля для вступления стран Западных Балкан в объединение должна исходить от самого региона.

    Саммит «Берлинского процесса», представляющего собой дипломатическую инициативу Берлина по ускорению интеграции государств Западных Балкан в ЕС, прошел под городом Будва. В мероприятии приняли участие региональные политики, а также канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы. В тот же день он рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В августе в Брюсселе подготовили масштабную реформу политики расширения Евросоюза с отменой принципа единогласия.

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    22 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Европарламент предложил открыть оборонные программы для стран вне Евросоюза

    Rapporteur: Европарламент пустит третьи страны в оборонные программы ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента достигли предварительного компромисса, который позволит государствам, не входящим в Евросоюз, участвовать в европейских оборонных проектах, пишет издание Rapporteur.

    Проект будущего бюджета Евросоюза предусматривает выделение более 136 млрд евро на оборонные, космические и смежные направления, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Было бы стратегической ошибкой отказаться от возможностей наших ближайших союзников, особенно в области исследований и разработок», – заявила председатель комитета ЕП по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    Согласно документу, страны вне Евросоюза получат доступ к проектам при условии заключения специальных соглашений с Брюсселем и внесения финансовых взносов. При этом европейские компании сохранят приоритет при закупках вооружений, а Евросоюз оставит за собой право самостоятельно использовать профинансированные разработки.

    Из запланированных 136,1 млрд евро на нужды оборонной промышленности направят 52 млрд, на военные исследования – 15 млрд, а космические программы получат 45 млрд евро. Остальные средства пойдут на критическое сырье, гражданскую безопасность и стратегические резервы. Голосование по проекту в профильном комитете Европарламента намечено на 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках ряда государств добиться сокращения европейских военных расходов.

    В прошлом месяце депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ.

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    22 октября 2026, 13:44 • Новости дня
    Кремль не увидел признаков готовности Киева и Европы к диалогу с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти России не получали сигналов со стороны Украины и европейских государств о желании перейти от эскалации к переговорам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналисты задали Пескову вопрос о том, как в Кремле оценивают готовность украинской стороны и ряда европейских столиц перейти от эскалации к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России, передает РИА «Новости».

    «На этот счет мы не слышали ни одного заявления – я не знаю, с чего вы это взяли, но ни одного заявления, которое бы об этом свидетельствовало, мы не слышали», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков назвал искренними усилия США по мирному урегулированию на Украине.

    Во вторник Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Киева на переговорах.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента сообщил о сохранении открытости Москвы к переговорному процессу.

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    22 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу включиться в переговоры по Украине

    Президент Чехии Павел призвал европейские страны к диалогу по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активного участия европейских государств в мирном переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

    По мнению чешского лидера, странам Европы следует активнее добиваться участия в мирных переговорах по Украине, передает ТАСС. «Европа должна гораздо активнее стремиться стать участником переговорного процесса», – сказал он на конференции по безопасности Berlin Global Dialogue.

    Европе необходимо разработать собственную единую стратегию безопасности для выхода на переговоры, добавил Павел. Документ должен учитывать интересы безопасности стран, которые не входят в Евросоюз, включая Британию и Норвегию.

    Павел отметил участие в мирных переговорах только России, США и Украины, объяснив это отсутствием у Европы четкой и общей позиции. Политик допустил вероятность стагнации или снижения уровня благосостояния европейцев из-за необходимости инвестировать в собственную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел указал на слабость и разобщенность Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у европейских государств желания переходить к переговорам.

    В среду премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере рассказал об обсуждении в Осло территориальных вопросов по Украине.

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    22 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине из-за диалога США и России

    FT: ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты опасаются, что из-за активизации диалога Москвы и Вашингтона Брюссель останется за рамками мирного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times (FT).

    Руководство Евросоюза стремится получить место за столом переговоров на случай неблагоприятного для Брюсселя развития ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Если все полетит к чертям, лучше, чтобы они были там», – заявил европейский дипломат, комментируя встречи представителей Еврокомиссии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Очередной визит американского представителя в Россию заставил европейских чиновников всерьез забеспокоиться о возможном изменении позиции США в пользу Москвы. Из-за этих опасений делегаты от ЕС на встрече в Осло настаивали на своем участии во всех этапах мирного процесса.

    Европейские лидеры предлагают лоббировать начало консультаций России, США и Украины на техническом уровне, чтобы лишь затем переходить к переговорам руководителей государств. Европейские союзники Киева также пытаются сформировать дополнительный дипломатический трек с рабочими группами для обсуждения отдельных вопросов будущего мирного соглашения.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность присутствия Брюсселя за столом переговоров для изложения европейской позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление консультаций в формате Россия – США – Украина.

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    22 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке стран Европы к войне на системном уровне

    Постпред при ОБСЕ Полянский заявил о подготовке ЕС к войне на системном уровне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Европы к войне, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, европейские страны НАТО собираются обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии параллельно идут военные учения. В ноябре в Польше «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину.

    Кроме того, европейским политикам приходится сквозь зубы признавать, что 22 пакета санкций не привели к краху российской экономики. Россия адаптировалась и активно развивает военно-промышленный комплекс.

    При этом санкции нанесли разрушительный удар по экономике ЕС, приведя к инфляции, росту цен на энергоносители, деиндустриализации и оттоку капитала. Европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать санкционную кампанию и продолжение конфликта на Украине за счет собственных социальных нужд, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил согласие Москвы на замораживание конфликта на Украине по модели Минских соглашений.

    Ранее постпред заявил о вынужденной подготовке Россией адекватного военного ответа на провокации Североатлантического альянса.

    Также Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

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    22 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Ракеты малой дальности для американских комплексов HIMARS прибыли в Эстонию

    Эстония получила ракеты малой дальности для американских РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Эстонию поступили боеприпасы с дальностью действия 70 км для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны республики Мартин Херем.

    «В следующем году прибудут южнокорейские реактивные системы залпового огня Chunmoo, а боеприпасы, надеюсь, поступят в начале следующего года», – заявил министр, слова которого приводит РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    В распоряжении сил обороны Эстонии имеются шесть реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, в апреле был подписан контракт на приобретение еще трех установок, которые должны быть поставлены в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле руководители Латвии, Литвы и Эстонии провозгласили желание принять на своей территории ядерное оружие.

    В мае российский МИД обвинил НАТО в разрушении статуса Балтийского моря как безопасной транспортной артерии.

    В январе посол России в Дании Владимир Барбин заявил о способности Москвы предотвратить провокации НАТО на Балтике.

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    22 октября 2026, 19:13 • Новости дня
    Уиткофф в шпаргалке на встречу с Путиным обозначил Зеленского буквой Z

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в шпаргалке, которую взял с собой на переговоры с президентом Владимиром Путиным, обозначил Владимира Зеленского всего одной буквой Z.

    «Встретился с европейцами и З (в оригинале Z) вчера», – говорится в записях Уиткоффа, которые он держал в руке на встрече с российским лидером. В шпаргалке также упоминались «трехсторонние переговоры», передает РИА «Новости».

    Первым пунктом значились «спасибо» и «приветствия от Трампа». Кроме того, на листе бумаги можно разобрать слова «я чувствую импульс», «нужно», «развивать». Также в записях можно разглядеть слово, похожее на «сделку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    В тот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о существовании задела для прекращения огня на Украине.

    На прошлой неделе президент США Дональд Трамп назвал возобновление Украиной ударов по российским НПЗ «позором».

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    22 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    «Новатэк» решил перенаправить предназначенный для Европы СПГ по всему миру

    Глава «Новатэка» Михельсон пообещал найти новые рынки сбыта СПГ вместо Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что производимый сжиженный природный газ будет перенаправлен из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт.

    «Новатэк» перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы на другие рынки после того, как в Евросоюзе начнет действовать запрет на его импорт из России, передает РИА «Новости».

    «По всему миру», – ответил Михельсон в кулуарах Веронского евразийского экономического форума на вопрос журналистов о том, куда компания направит свой СПГ после 2027 года.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского трубопроводного газа и СПГ. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать 25 апреля 2026 года, а ограничения по долгосрочным договорам вступят в силу 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа применяется с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    Также страны ЕС утвердили урезанный пакет ограничений против Москвы без газового эмбарго.

    Кроме того, Словакия подала жалобу в суд на запрет закупки российского топлива.

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    22 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Песков: Путин не определил состав делегации для переговоров по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин пока не принял решение о составе российской переговорной группы на новый раунд трехсторонних контактов по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Что касается состава группы переговорщиков, это будет решением президента, и пока оно не принято. Собственно, давайте не забывать, что это было объявлено только вчера», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить трехсторонние переговоры по Украине в ноябре.

    Он также раскрыл возможный состав российской делегации на предстоящую встречу.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф выразил надежду на скорое возобновление контактов.

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