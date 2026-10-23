Косачев исключил введение безвизового режима с США и Евросоюзом

Косачев исключил безвизовый режим с США и Евросоюзом

Tекст: Елизавета Шишкова

«С моей точки зрения, безвизового режима для нас не будет ни с Соединенными Штатами Америки, ни со странами Европейского Союза, ни с какими-то другими нашими оппонентами и недоброжелателями», – сказал политик в интервью ТАСС.

По его словам, это связано с информационным вакуумом, который Запад создает вокруг России, передавая о ней «либо плохо, либо ничего». Российские граждане, которые могли бы рассказать правду местным жителям, туда практически не ездят, добавил сенатор.

«Если в эти страны начнет приезжать большое количество россиян, то большее количество американцев или граждан европейских стран получат возможность узнавать информацию из первых уст», – заключил Косачев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о демонстрации «гуманитарного подхода» Евросоюза во всей красе через идеи о полном отказе в выдаче туристических виз россиянам.

В сентябре дипломатический источник сообщил об отказе государств Европейского союза с развитым туристическим сектором поддерживать инициативу Еврокомиссии по масштабному запрету на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Летом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о проработке Москвой возможности введения безвизового режима для граждан ряда азиатских и ближневосточных государств.