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    23 октября 2026, 05:10 • Новости дня

    В столице Саудовской Аравии прогремело несколько взрывов

    Xinhua: В районе Эр-Рияда прогремело несколько взрывов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, произошло несколько взрывов, сообщили китайские СМИ.

    Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

    Отмечается, что местные жители получили оповещения о тревоге через мобильные приложения. Тревога также объявлена в городе Наджран.

    Ранее Reuters со ссылкой на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию сообщило о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в сторону Эр-Рияда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы заявили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    В понедельник йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе административное здание Saudi Aramco в городе Дахране подверглось обстрелу.

    22 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на министерство обороны Саудовской Аравии

    Хуситы заявили об ударе по Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Движение применило баллистические ракеты и беспилотники для удара по целям на территории королевства, отмечает РИА «Новости». «За последние 48 часов мы провели четыре точечные военные операции с применением йеменских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Первая операция была направлена против здания министерства обороны в столице саудовского противника – Эр-Рияде. Удар был точным», – сообщил Сариа.

    По его словам, другие операции были направлены против объекта нефтегазовой компании Aramco в Янбу, а также международных аэропортов в Даммаме и Абхе.

    В четверг Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии отчиталось, что в результате атаки в среду вечером на международный аэропорт Даммама погибли два человека и восемь пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт Эр-Райян.

    На прошлой неделе хуситы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате чего погибли 17 человек.

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    22 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Хуситы начали спасать экипаж атакованной в Красном море индийской яхты

    Хуситы начали спасение 14 индийцев с атакованной в Красном море яхты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил о проведении операции по спасению 14 граждан Индии с яхты, подвергшейся удару со стороны Саудовской Аравии.

    Индийское судно подверглось атаке в Красном море недалеко от острова Зукар, передает ТАСС.

    «Саудовский враг атаковал индийскую яхту недалеко от острова Зукар, на борту которой, по предварительным данным, находились 14 граждан Индии. Вооруженные силы Йемена спасают их и предоставят более подробную информацию позже», – заявил Сариа.

    Остров Зукар расположен между побережьями Йемена и Эритреи вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду.

    Власти Саудовской Аравии перенесли на следующий год инвестиционную конференцию Future Investment Initiative.

    В воскресенье йеменское движение «Ансар Аллах» обстреляло город Наджран.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Главком армии Ирана анонсировал появление нового секретного беспилотника

    Иранские военные подготовили к презентации новый секретный беспилотник

    Tекст: Мария Иванова

    Главнокомандующий армией Ирана генерал Амир Хатами заявил, что в ближайшее время вооруженные силы исламской республики представят новый секретный беспилотный летательный аппарат.

    Технические характеристики аппарата пока держатся в секрете, пишет ТАСС.

    «На сегодня наше преимущество в сфере БПЛА достигло беспрецедентного уровня. Ярким примером служит этот дрон, название и тактико-технические характеристики которого будут официально представлены в ближайшее время», – сказал Хатами в ходе репортажа иранского гостелевидения из подземного центра по производству беспилотников.

    По его словам, сейчас вооруженные силы Ирана располагают более широким арсеналом эффективных дронов по сравнению с периодом до 40-дневной войны. Генерал добавил, что это стало прямым результатом динамичного развития отрасли и расширения ее предприятий по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Летом иранские вооруженные силы воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    В июле официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о передаче новых комплексов ПВО военным.

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    22 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Saudi Aramco эвакуировала персонал штаб-квартиры в Дахране

    Bloomberg: Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco перевела сотрудников своей штаб-квартиры в Дахране на дистанционную работу после срабатывания сигнала тревоги.

    Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из своей штаб-квартиры в Дахране и временно перевела персонал на удаленный режим работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Эвакуация последовала за сигналом тревоги в здании, однако точные причины его срабатывания в настоящий момент остаются неизвестными. Сроки возможного возвращения сотрудников в офис пока не определены.

    На прошлой неделе правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» заявляло об атаках на офис Saudi Aramco, нефтеперерабатывающий завод и аэропорт в Эр-Рияде. Административное здание нефтяной компании в Дахране получило значительные повреждения в результате обстрела, сообщало агентство Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменские хуситы заявили о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    На прошлой неделе министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило об обстреле административного здания нефтяной компании в Дахране.

    В начале месяца мятежное движение «Ансар Аллах» объявило об атаках на газовую станцию и нефтеперерабатывающий завод на востоке страны.

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    22 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили США о новой тактике при возобновлении боев

    Иран заявил о готовности применить новые варианты ведения боя против армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что исламская республика готова применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    Тегеран внимательно следит за перемещениями американских военных на Ближнем Востоке и готов ответить на возможную агрессию, передает РИА «Новости».

    «Что касается военного аспекта, то мы наблюдаем за действиями американцев в регионе и в районе Ормузского пролива. Мы заявили противоположной стороне, что если она хочет вновь начать войну, Иран вступит в бой с новыми вариантами – как в плане проведения операций, так посредством изменения тактических подходов и задействования новых», – заявил Малеки.

    Парламентарий добавил, что новые подходы смогут удивить мировое сообщество и военных экспертов так же, как иранский ракетный потенциал.

    Ранее телеканал NBC сообщил о постепенной эвакуации военного и дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива. Во вторник Корпус стражей исламской революции пригрозил ударить по интернет-кабелям в случае эскалации конфликта. Вице-президент Мохаммад Реза Ареф назвал действия исламской республики реализацией права на самооборону.

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    22 октября 2026, 12:27 • Новости дня
    Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт альтернативой холодной войне

    Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт залогом стабильности на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Глава турецкого Фонда распространения знаний Билал Эрдоган заявил, что Мекканское оборонное соглашение демонстрирует готовность Анкары взять на себя ответственность за безопасность в регионе.

    Выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, сын президента Турции отметил, что Анкара смогла преодолеть прошлые разногласия с арабскими странами ради конструктивного диалога, передает ТАСС.

    «Подписание нами Мекканского оборонного пакта свидетельствует, что Турция готова взять на себя ответственность, привлекая к сотрудничеству другие страны, такие как Пакистан и Саудовская Аравия», – подчеркнул Эрдоган.

    По его словам, новый уровень взаимодействия между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией стал хорошей альтернативой подходам времен холодной войны. Мекканское соглашение о взаимной обороне было подписано в августе, а в начале октября страны договорились о размещении совместных вооруженных сил на саудовской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты заявили о провале первого экзамена так называемого ближневосточного НАТО.

    В августе президент Турции Тайип Эрдоган объяснил суть оборонного пакта Анкары, Эр-Рияда и Исламабада.

    МИД Ирана оценил заключение этого военного соглашения.

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    22 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Израильские танки обстреляли поселения на юге Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля нанесла удары из танковых орудий по населенным пунктам в провинции Дераа на юге Сирии, сообщил телеканал Al-Ikhbariya.

    Израильские военные открыли огонь по населенному пункту Абдин в провинции Дераа, передает ТАСС со ссылкой на Al-Ikhbariya.

    Обстрелу также подверглись соседние селения, которые расположены на берегу пограничной реки Ярмук. Сведений о пострадавших среди мирных граждан не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сообщалось, что ультраправые израильтяне регулярно тайно пересекают сирийскую границу, пытаясь основать новые поселения на землях, которые они считают своими по библейскому праву.

    Министерство иностранных дел Сирии в октябре осудило Израиль за возведение фортификационных сооружений в провинции Кунейтра, назвав это прямым нарушением соглашения о разъединении сил на Голанских высотах.

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало израильские власти прекратить рейды и запугивание гражданского населения в Сирии, указав на рекордное число вторжений в сентябре.

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    22 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Ливанские военные перехватили крупную партию оружия на границе с Сирией

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие ливанской армии предотвратили незаконную транспортировку крупной партии оружия и боеприпасов через границу с Сирией, сообщила армейская пресс-служба.

    «Операция проводилась в горном районе Аккар на севере Ливана, контрабандный груз конфискован, задержаны пять человек», – передает ТАСС сообщение командования Вооруженных сил Ливана.

    В сообщении не уточняется количество изъятого оружия и боеприпасов, а также не указывается, кому оно предназначалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Ливана заявила о 7,7 тыс. нарушений перемирия на юге страны со стороны израильских войск.

    Летом Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль участки на юге Ливана в двух пилотных зонах.

    Спецподразделения израильской армии начали операцию против отрядов шиитского движения «Хезболла» на подступах к городу Набатия на юге Ливана.

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    22 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    Иран сообщил об ударах по четырем судам в Персидском заливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили об ударах по четырем судам в северной части Персидского залива.

    «Четыре судна попали под удар и загорелись на севере Персидского залива», – заявили в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил нанести удары по интернет-кабелям в Ормузском проливе. В начале месяца КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе. В сентябре Иран и Украина договорились избегать эскалации после атаки на судно.

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    23 октября 2026, 01:39 • Новости дня
    Ливан отказался от создания совместного военного штаба с Израилем

    Al Jadeed: Ливан отказался от прямого военного взаимодействия с Израилем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    Военно-технические переговоры между делегациями США, Израиля и Ливана в Тампе не привели к прогрессу в урегулировании конфликта на юге страны, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed.

    По данным телеканала, сторонам не удалось достичь новых договоренностей по расширению сети «пилотных зон», безопасность в которых должна обеспечивать ливанская армия после вывода израильских сил. Во время встреч в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США израильская делегация настояла на сохранении буферной зоны на юге Ливана до полного разоружения шиитской организации «Хезболла».

    Ливанская сторона в свою очередь потребовала прекратить бомбардировки и снос жилых домов, а также предоставить фермерам доступ к приграничным участкам для сбора урожая оливок.

    Консультации в Тампе стали первыми трехсторонними контактами после седьмого раунда переговоров в Риме, прошедшего в августе. Ожидается, что дата возобновления политического диалога будет объявлена после выборов в Израиле и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильская армия столкнулась с дефицитом средств на закупку вооружений из-за роста военных расходов.

    Летом шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом.

    Представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ, направленный на разрешение затянувшихся противоречий.

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    22 октября 2026, 12:44 • Новости дня
    Пентагон не стал комментировать сообщения об эвакуации войск с Ближнего Востока

    Пентагон отказался комментировать эвакуацию войск США с Ближнего Востока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В министерстве обороны США не стали комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    «На данный момент нам нечего сообщить», – заявили РИА «Новости» в американском военном ведомстве.

    Ранее канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что США постепенно эвакуируют свой военный и дипломатический персонал из стран Ближнего Востока. Отмечалось, что это напоминает ситуацию в начале конфликта с Ираном в феврале.

    Официальный представитель Центрального командования ВС США Тимоти Хокинс ранее заявлял, что такие маневры проводятся регулярно для оптимизации готовности миссий.

    Официальный представитель Госдепартамента США Томми Пиготт также сообщал об эвакуации части персонала из посольства в Саудовской Аравии. При этом он назвал неточными сообщения СМИ о подготовке аналогичного приказа относительно других американских дипмиссий в странах Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг телеканал NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке.

    Ранее в США показали атакованные Ираном базы в этом регионе.

    Также Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке.

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    22 октября 2026, 06:57 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии переговоров между США и Ираном

    Трамп опроверг информацию о ведении переговоров Вашингтона с Тегераном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время американская сторона не ведет переговорный процесс с властями Ирана.

    Американский лидер отверг информацию о наличии контактов между двумя странами, передает ТАСС.

    «Нет, думаю, мы не ведем переговоры с [Ираном]. Так или иначе, кое-что произойдет довольно скоро. Большинство считает, что это будет после выборов, мы посмотрим, что произойдет», – сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

    Цитаты президента США распространил пресс-пул Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская пресса сообщила о плане ударов США и Израиля по Ирану после выборов в Конгресс. В среду Израиль из-за возражений Дональда Трампа отменил серию атак по территории исламской республики. В понедельник глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте между Вашингтоном и Тегераном.

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    22 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    При атаке на аэропорт саудовского Даммама погибли два человека

    Tекст: Мария Иванова

    Количество погибших в результате удара по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии увеличилось до двух человек.

    Количество погибших при атаке на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии увеличилось до двух человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление гражданской авиации королевства.

    «Управление уведомляет, что число погибших в результате атаки на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме вечером 21 октября возросло до двух. Один из погибших – подданный Саудовской Аравии, другой – гражданин Индии», – сообщило ведомство.

    По данным управления, ранения получили еще восемь человек, включая двух саудовских подданных. Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья на фоне атак на саудовские танкеры в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии.

    Саудовские власти отменили форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов.

    В понедельник йеменские повстанцы нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

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    22 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Турции сочли новый энергокризис в семь раз масштабнее кризиса 2022 года

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что нынешний энергетический кризис, вызванный ситуацией в Ормузском проливе, в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов 2022 года.

    «Нынешний энергокризис является одним из, возможно, крупнейших. Он в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов, произошедших в 2022 году. Надеемся, что нынешний кризис продлится недолго, так как он уже вызвал проблемы в глобальной экономике», – заявил Шимшек на Веронском экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Министр добавил, что Анкара прилагает посреднические усилия, в том числе между Россией и Украиной. По его словам, Турция заинтересована в процветании, а не в разрушительных процессах в экономике.

    Из-за конфликта Ирана и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок, его блокировка привела к росту цен на топливо в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива.

    В субботу власти исламской республики передали Вашингтону семилетний план по разблокировке маршрута.

    В начале месяца Тегеран назвал условием открытия пролива уступки со стороны США.

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    23 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    У побережья ОАЭ произошел разлив нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн, сообщили в министерстве по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды ОАЭ.

    Все пляжи и прибрежные зоны в Умм-эль-Кайвайне закрыты, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Специалисты оценивают ситуацию и определяют меры для обеспечения безопасности и защиты морской среды. Точное количество разлившейся нефти пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нефтеналивной танкер AL DASMA подвергся атаке в Ормузском проливе с последующим пожаром на судне. Во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве на морской мине в южной части Ормузского пролива супертанкера с грузом более 2 млн баррелей нефти. КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров из-за подрыва на минах в Ормузском проливе.

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