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    23 октября 2026, 03:57 • Новости дня

    Руководство Volkswagen решило заморозить зарплаты в Skoda Auto до 2030 года

    Чешское радио: Volkswagen заморозил зарплаты рабочих Skoda Auto до 2030 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство концерна Volkswagen Group потребовало заморозить заработную плату и премии сотрудников чешского автопроизводителя Skoda Auto на период до 2030 года.

    Профсоюз KOVO, объединяющий более 30 тыс. работников чешского предприятия, отверг требования немецкого автоконцерна об отказе от повышения базовых окладов и бонусных выплат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское радио.

    По данным профсоюзных деятелей, руководство группы впервые призналось в серьезности ситуации на производстве, которая может угрожать загрузке мощностей и уровню занятости в будущем.

    «Если автопроизводитель начнет увольнять персонал, то рабочие остановят производство на всех трех чешских заводах», – заявил председатель заводского профсоюза Skoda Auto Ярослав Повшик.

    Автоконцерн длительное время испытывает производственные проблемы из-за высоких издержек, избыточных мощностей, конкуренции с Китаем и американских пошлин. В рамках масштабной реструктуризации бизнеса Volkswagen Group планирует закрыть четыре завода в Германии и сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру к концу десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автомобильный концерн Volkswagen решил заморозить заработную плату части своих сотрудников по всему миру.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей из-за скорого доминирования китайских машин.

    Летом немецкий автомобильный гигант запланировал уволить десятки тысяч работников на фоне кризиса в промышленности Германии.

    22 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления о переносе сроков уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей и спецтехники на декабрь 2027 года.

    Минпромторг предложил перенести оплату утилизационного сбора за четвертый квартал 2026 года и первый-третий кварталы 2027 года на конец 2027 года, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что эта мера позволит автозаводам высвободить оборотные средства для реализации инвестиционных программ, закупки комплектующих и своевременной выплаты зарплат. Отмечается, что отсрочка призвана обеспечить финансовую устойчивость предприятий в условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство перенесло срок уплаты утилизационного сбора для ведущих автозаводов страны.

    В прошлом году Минпромторг предложил дать крупнейшим отечественным производителям автотехники отсрочку по этому платежу на год.

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    22 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей

    Минпромторг разрешил использовать автомобили Haval H3 и Dargo в такси

    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации машин для такси, внесены модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг.

    Список автомобилей для работы в такси расширен моделями Haval H3 и Haval Dargo, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Как пояснили в Минпромторге, производство этих моделей по полному циклу налажено в Тульской области, поэтому они соответствуют утвержденным параметрам закона о локализации. Обновленный список будет опубликован на сайте министерства.

    В Минпромторге напомнили, что перечень будет регулярно пополняться новыми локализованными моделями, подходящими под критерии закона. Закон, устанавливающий требования к автомобилям для работы в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минпромторг сообщил о возможности использования в отечественных таксопарках автомобилей марок Jetour, Tenet, Omoda и Jeland.

    В том же месяце ведомство увеличило уровень локализации иномарок для такси до 1,5 тыс. баллов.

    В марте перечень разрешенных автомобилей уже расширялся.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    20 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Минтранс разработал правила техосмотра авто на передвижных станциях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта разработало проект правил проведения технического осмотра автомобилей с использованием передвижных диагностических линий (ПДЛ) вне специализированных пунктов.

    Согласно проекту приказа, передвижные станции предлагается использовать на расстоянии более 100 км от стационарных пунктов техосмотра, а также на предприятиях, где техника не выезжает на дороги общего пользования, пишет РИА «Новости».

    Документ направлен на исключение возможности фальсификации процедур и повышение безопасности дорожного движения. Операторы будут обязаны соблюдать климатические условия эксплуатации мобильных пунктов, установленные производителем оборудования. Например, запрещается проводить техосмотр, если температура ниже минимально допустимой для работы ПДЛ.

    В настоящее время в России 283 компании используют передвижные диагностические линии. Новые правила планируется ввести в действие с 1 марта 2027 года сроком на шесть лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минтранс предложил изменить правила проведения техосмотра. В июне правительство ужесточило правила контроля за этой процедурой.

    Изменения в правилах техосмотра автомобилей в России анонсировали еще в мае.

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    20 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Bild: Volkswagen отзывает 72,7 тыс. электромобилей из-за дефектов батарей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германский автоконцерн Volkswagen отзывает почти 72,7 тыс. электромобилей по всему миру из-за производственного брака высоковольтных батарей, пишет Bild.

    В мастерские Германии будут отозваны около 10 тыс. электромобилей, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Кампания коснется моделей VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born.

    В ходе внутренних проверок было установлено, что в ряде машин семейства ID отдельные ячейки высоковольтных батарей не соответствуют стандартам качества из-за производственного брака поставщиков, пишет Handelsblatt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автоконцерн Volkswagen решил заморозить зарплаты сотрудников до 2030 года.

    В феврале BMW предупредила о возможном отзыве полумиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания.

    В прошлом году Volkswagen сократил выпуск автомобилей в Германии из-за низкого спроса.

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    21 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

    МВД: В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

    Tекст: Ольга Иванова

    На 52-м километре Киевского шоссе в Московской области столкнулись шесть попутных легковых автомобилей, за медицинской помощью обратились четыре человека, сообщил подмосковный главк МВД России.

    В Наро-Фоминском городском округе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает полиция Подмосковья в «Макс». Авария случилась около 19:00 по местному времени на 52-м километре Киевского шоссе по направлению в область. По предварительным данным, на дороге столкнулись шесть легковых автомобилей, которые передвигались в попутном направлении.

    В результате инцидента четыре человека обратились за медицинской помощью. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли три девочки-подростка.

    На прошлой неделе в Московской области в аварии пострадали четыре пассажира маршрутки.

    В начале месяца на трассе в Подмосковье после ДТП загорелся грузовик.

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    21 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Минтранс подготовил проект закона об уведомлениях перед эвакуацией машин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта России подготовило законопроект, согласно которому эвакуация автомобилей будет возможна только после отправки владельцу цифрового уведомления, сообщил кандидат на пост главы ведомства Дмитрий Ядров.

    Ядров рассказал на пленарном заседании Госдумы о подготовке нового законопроекта. Он предусматривает эвакуацию автомобилей исключительно после направления их владельцам цифрового уведомления, передает ТАСС.

    «Ключевое, наверное, в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление», – заявил Ядров.

    Для реализации инициативы планируется создать единую цифровую платформу взимания платы. Она позволит осуществлять обмен информацией об эвакуации транспортных средств и направлять предупреждения водителям. По словам Ядрова, в случае принятия законопроекта процедура эвакуации станет более удобной для граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правительство одобрило увеличение штрафов за езду без прав.

    Накануне в Госдуме предложили уведомлять об эвакуации автомобилей через «Госуслуги».

    В тот же день Минтранс разработал правила техосмотра авто на передвижных станциях.

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    21 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Минпромторг решил увеличить финансирование льготных автокредитов

    Алиханов: Минпромторг решил увеличить финансирование льготных автокредитов

    Минпромторг решил увеличить финансирование льготных автокредитов
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство предложит варианты увеличения финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга во втором чтении проекта федерального бюджета.

    Министерство торговли и промышленности России намерено добиваться выделения дополнительных средств на поддержку спроса в автомобильной отрасли на 2027–2029 годы, пишет РИА «Новости».

    «Работа в рамках бюджетного цикла не закончена, и во втором чтении мы будем рассматривать и предлагать все возможные варианты, чтобы увеличить финансирование этих инструментов», – сказал Алиханов.

    Министр подчеркнул, что в первичной редакции бюджета предусмотрен минимально необходимый объем средств для сохранения этих программ. Согласно документу, финансирование льготного автокредитования на 2027 год составит 7 млрд рублей, автолизинга – 17 млрд рублей, а еще почти 3,7 млрд рублей направят на поддержку производителей газомоторной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг расширил льготное автокредитование на семьи с двумя детьми.

    Автомобиль Lada Iskra включили в программу льготного автокредитования.

    Ранее многодетным пообещали скидку на покупку автомобилей.

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    21 октября 2026, 05:48 • Новости дня
    Правительство одобрило увеличение штрафов за езду без прав

    Комиссия кабмина одобрила штраф до 50 тыс. рублей за повторную езду без прав

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД о кратном увеличении наказания для автомобилистов, садящихся за руль без водительского удостоверения, заявил источник в кабинете министров.

    В случае принятия закона минимальный размер штрафа за управление автомобилем без прав или с просроченным удостоверением вырастет с 5 до 15 тыс. рублей, максимальный – до 30 тыс. рублей, сказал собеседник ТАСС.

    Законопроект Министерства внутренних дел вводит отдельное наказание за повторное нарушение, штраф за которое составит от 30 до 50 тыс. рублей. При этом нарушители потеряют право на оплату квитанции со скидкой в первые 30 дней.

    В пояснительной записке указано, что водители без прав систематически нарушают правила дорожного движения, что ведет к росту числа аварий. Ежегодно более 12 тыс. человек привлекаются к ответственности за это нарушение три и более раза.

    Уточняется, что новые нормы не затронут граждан, уже лишенных прав за нарушения, поскольку для них действует более суровое наказание вплоть до уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство внутренних дел предложило вернуть упрощенную выдачу водительских прав в новых регионах. Ведомство перечислило необходимые документы для получения международных прав. На прошлой неделе МВД разъяснило условия возврата удостоверения после лишения.

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    20 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Раскрыты схемы обмана водителей через поддельные QR-коды на парковках

    Мошенники начали похищать данные водителей через поддельные уведомления на парковках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мошенники крадут данные водителей с помощью фишинговых уведомлений и поддельных QR-кодов на парковках, сообщила специалист в области безопасности Алена Яковлева.

    «Самая массовая угроза – фишинг под видом официальных уведомлений. Водителю приходит сообщение о блокировке ЭПТС, просроченном техосмотре или штрафе со скидкой, а внутри ссылка или номер для уточнения. Цель – выманить данные карты или логин от личного кабинета. Еще опаснее поддельные QR-коды на парковках: переход ведет на сайт-клон, где крадут платежные данные», – рассказала Яковлева «Ленте.ру».

    Также мошенники распространяют вредоносные приложения для оплаты штрафов или ОСАГО, которые перехватывают СМС и крадут деньги со счета. На дорогах злоумышленники могут имитировать поломку автомобиля, чтобы направить водителя в «свой» автосервис с завышенными ценами, или провоцировать ДТП на круговых перекрестках и в пробках.

    При покупке и продаже машин мошенники часто требуют предоплату в криптовалюте, навязывают сомнительные приложения или используют анонимные кошельки на поддельных площадках. Опасны и сделки по генеральной доверенности, которые могут привести к дополнительным платежам или потере автомобиля, добавила Яковлева.

    Во вторник стало известно о схеме кражи Telegram-аккаунтов через детское голосование. В понедельник сообщалось об обмане с выигрышами в мессенджере. В воскресенье Следственный комитет предупредил о вовлечении россиян в мошеннические схемы через установку сим-боксов.

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    20 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Более 16 тыс. грузовиков отозвали в России с начала года

    Росстандарт: С начала года в России отозвали более 16 тыс. грузовиков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала 2026 года на территории России под отзывные кампании подпали свыше 16 тыс. грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

    В этом году несколько компаний объявляли об отзыве автотехники, в том числе грузовиков FAW типа CA4180 и Shacman SX3258, сообщили ТАСС в ведомстве.

    Ранее Росстандарт запретил выпуск в обращение в России транспортных средств марок DONGFENG типа DFRZ-35, FOTON типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S и XCA200G7-1S, а также JAC типа K7. Аналогичные меры затронули заводы, выпускающие специальную технику на базе шасси JAC, KIA, SHACMAN, FAW и FORD.

    Ведомство выдало предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда, которые предусматривают проведение отзывных кампаний. Эти меры должны включать устранение нарушений для эксплуатируемых и непроданных машин с определением конкретных VIN-номеров и сроков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росстандарт запретил продажи ряда моделей грузовиков DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC. Летом ведомство остановило реализацию китайских автомобилей Camc H7 и спецтехники. В прошлом году в России ввели запрет на продажу четырех моделей китайских грузовиков.

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    20 октября 2026, 07:14 • Новости дня
    Импорт китайских легковых автомобилей в Россию показал рекордное значение

    Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли до 1,59 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сентябре импорт легковых машин из Китая в Россию увеличился почти вдвое в годовом выражении и достиг максимальных значений за последние два года, свидетельствуют данные китайской таможни.

    В сентябре поставки легковых автомобилей из КНР в Россию достигли 1,59 млрд долларов, став максимальными с сентября 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В годовом выражении экспорт машин вырос в 1,7 раза, а по сравнению с августом рост составил 10%. За первые три квартала суммарный объем поставок автомобилей из Китая в Россию достиг 10,67 млрд долларов, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Благодаря таким объемам Россия сохранила лидерство среди импортеров китайских автомобилей. В пятерку крупнейших покупателей также вошли Великобритания, Бельгия, Бразилия и Австралия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральный консул КНР У Дэминь назвал среднюю стоимость китайского автомобиля на российском рынке. Россия заняла второе место по объему импорта машин из этой страны. Весной президент Владимир Путин заявил об успешном выпуске китайских автомобилей в России.

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    20 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Уснувший водитель Tesla протаранил полицейскую машину в Калифорнии

    CBS: В США ехавшая на автопилоте Tesla с уснувшим водителем врезалась в полицию

    Tекст: Мария Иванова

    В американском штате Калифорния электромобиль Tesla на большой скорости въехал в стоящий патрульный автомобиль, в результате чего двое полицейских получили серьезные травмы.

    Инцидент произошел 13 октября на неосвещенном участке шоссе, однако видеозапись аварии появилась только во вторник. Электромобиль Tesla без торможения врезался в заднюю часть машины дорожной полиции, которая стояла с включенными габаритными огнями перед местом другого ДТП, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CBS.

    От мощного удара патрульный автомобиль отбросило на другое транспортное средство. Находившиеся внутри двое сотрудников правоохранительных органов получили тяжелые повреждения.

    Виновник аварии признался, что спал за рулем, пока машина двигалась в режиме помощи водителю. При этом производитель электромобилей постоянно подчеркивает, что функция «автопилота» не делает транспортное средство полностью автономным и требует постоянного контроля за дорогой со стороны человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле специалист по кибербезопасности помог доказать вину автопроизводителя в смертельной аварии.

    В июне электромобиль этого бренда насмерть сбил человека на летней веранде калифорнийского кафе.

    В прошлом году американская пресса сообщила о возможной гибели не менее 15 человек из-за неисправных дверей Tesla.

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    22 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Минпромторг спрогнозировал рост доли электромобилей в России

    Алиханов: Доля электромобилей на авторынке России вырастет до 25% к 2035 году

    Tекст: Ольга Иванова

    К 2035 году доля электромобилей в общих продажах автомобилей в России достигнет 25%, а в городах-миллионниках может составить до 50%, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    «Мы в 2035 году видим, что примерно четверть рынка новых автомобилей продаваемых будет «электричками», – приводит слова Алиханова «Вести». Министр отметил, что рост будет особенно заметен в крупных агломерациях, таких как Москва, Петербург и Казань, благодаря увеличению числа зарядных станций. В этих городах доля электромобилей может достичь 50%.

    Основным стимулом для перехода на электромобили станет экономия на зарядке. По словам главы Минпромторга, зарядка электромобиля обходится в среднем в три раза дешевле заправки бензином, а при использовании загородных станций, например, на даче в Подмосковье, выгода увеличивается в несколько раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минпромторг отчитался о двукратном увеличении спроса на электромобили в России за первые девять месяцев текущего года.

    Летом первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о планах правительства производить до 2,8 млн транспортных средств в год к 2035 году.

    В январе министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о дальнейшем снижении объема параллельного импорта в страну в 2026 году.

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    22 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Таможня допустила открытие КПП Ивангород на границе с Эстонией в 2027 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Автомобильное сообщение через пункт пропуска Ивангород в Ленинградской области на границе с Эстонией может возобновиться после масштабной реконструкции в 2027 году, сообщила начальник службы организации таможенного контроля СЗТУ Олеся Снапкова.

    «МАПП Ивангород находится в стадии реконструкции, но при этом действует пешеходная составляющая. Пока реконструкция продолжается, ориентируемся на завершение в 2027 году, на открытие его», – цитирует Снапкову РИА «Новости».

    По ее словам, для граждан, пересекающих границу пешком, российская сторона максимально оптимизировала все процедуры. На пункте пропуска организовано ускоренное совершение таможенных операций и усилены дежурные смены.

    Многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород закрылся на реконструкцию для транспортных средств 1 февраля 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом перед контрольно-пропускным пунктом в Ивангороде образовалась внушительная очередь из желающих пересечь границу со стороны эстонской Нарвы.

    Начальник таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков объяснил скопление сотен путешественников на границе работой эстонских служб.

    Весной на контрольно-пропускном пункте в Нарве выстроилась значительная очередь из желающих въехать на территорию России.

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    22 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    На сгоревшем в Тюменской области минивэне обнаружили газовое оборудование

    Госавтоинспекция: Сгоревший в ДТП минивэн был оснащен газовым оборудованием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минивэн Volkswagen, сгоревший в результате аварии с семью погибшими в Тюменской области, был легально переоборудован для использования газового топлива летом этого года.

    Авария произошла с участием минивэна Volkswagen, который въехал в заднюю часть грузовика и загорелся. В конструкцию автомобиля были внесены изменения: летом на нем установили газобаллонное оборудование, переоборудование официально узаконили, сообщает Госавтоинспекция.

    Автомобиль выехал из города Сибай в Башкирии с тремя пассажирами, по пути водитель забирал попутчиков в Челябинской и Тюменской областях. В результате происшествия погибли четверо мужчин и три женщины в возрасте от 35 до 65 лет, их личности сейчас устанавливаются.

    Двое пострадавших, включая 33-летнего водителя, получили ранения и были доставлены в больницу. Известно, что водительский стаж мужчины составляет 15 лет, при этом в 2026 году он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Правоохранительные органы дадут правовую оценку организации пассажирской перевозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ДТП с минивэном и грузовиком в Тюменской области погибли семь человек.

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