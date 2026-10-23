Минпросвещения утвердило часы занятий по искусственному интеллекту в школах

Минпросвещения установило часы внеурочных занятий по ИИ в школах

Tекст: Елизавета Шишкова

Для учеников 5–6-х классов на курсы по искусственному интеллекту отводится полчаса в неделю, а для 7–11-х классов объем занятий увеличен до одного часа в неделю, сообщает ТАСС.

Также рекомендовано проводить «Разговоры о важном» по понедельникам для всех классов, а «Россия – мои горизонты» – по четвергам для 6–11-х классов. По понедельникам также предложены курсы по историческому просвещению, по вторникам – финансовая грамотность, по пятницам – занятия для физического развития.

Курсы, поддерживающие математическое и естественно-научное образование с 5-го по 11-й класс, будут занимать от 0,5 до 2 часов в неделю по вторникам и четвергам. На занятия для профильного и углубленного обучения с 7-го по 11-й класс отводится от 1 до 2 часов в неделю по средам и пятницам.

Кроме того, в программе «Орлята России» для первоклассников выделен час по средам, для 2–4-х классов – два часа по средам и пятницам. Военные сборы и начальная военная подготовка в 8-х и 10-х классах пройдут по отдельному расписанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе предельный объем внеурочной деятельности для старшеклассников сократили до 680 часов за два года обучения.

В начале месяца Минпросвещения сообщило о введении со следующего учебного года обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся средних и старших классов.

В прошлом месяце Минпросвещения увеличило минимальную учебную нагрузку на старшеклассников до 2312 часов за два года.