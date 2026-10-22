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    22 октября 2026, 22:44 • Новости дня

    Картину Клода Моне продали во Франции за рекордные 50 млн евро

    На аукционе в Париже картину Клода Моне продали за 50 млн евро

    Tекст: Вера Басилая

    Картина французского художника-импрессиониста Клода Моне «Ирисы» ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Париже за 50 млн евро, став самым дорогим произведением искусства в истории торгов во Франции.

    Картина Клода Моне «Ирисы» ушла с молотка в Париже за 50 млн евро, став самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на торгах во Франции, передает РИА «Новости».

    Полотно выставлялось в качестве главного лота на аукционе «Обретенное время: коллекция Schlumberger», где были представлены 20 шедевров современного искусства и импрессионизма. В пятницу парижские торги продолжатся сессиями «Модернизм», а также «Сюрреализм и его наследие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Московский аукционный дом впервые выставил на публичные торги ранний пейзаж Василия Кандинского. Весной картина американского художника Джексона Поллока установила новый рекорд стоимости на торгах в Нью-Йорке. В прошлом году работу австрийского художника Густава Климта продали на аукционе за 236,4 млн долларов.

    22 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что иностранные политики делают глупые комментарии о беспорядках в республике ради собственной политической выгоды.

    Макрон отметил, что «манипуляции с информацией после субботних беспорядков привели к заявлениям, которые столь же неприемлемы, сколь и глупы, со стороны многих людей, включая иностранных лидеров», пишет The Guardian.

    На вопрос журналистов о том, имеет ли он в виду американского лидера Дональда Трампа, президент ответил утвердительно. Ранее американский политик обвинил в насилии на улицах французских городов «мигрантов, джихадистов и коммунистов». Макрон также упомянул премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявлял о «нашествии экстремистского ислама».

    По словам французского лидера, политики используют ситуацию во Франции для собственных избирательных кампаний. Он опроверг слухи о вторжении мигрантов и исламистов, назвав их абсолютно ложными, и обратил внимание на распространение сгенерированных нейросетями фейковых изображений.

    Тем временем в Париже запретили проведение акций протеста в четверг из-за угрозы новых беспорядков. В субботу движение «желтых жилетов» планирует провести марш в центре столицы. За время погромов в стране задержали 2,5 тыс. человек, из которых 174 получили тюремные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о потере контроля над протестами со стороны властей.

    Издание Le Figaro сообщило, что половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон.

    В воскресенье президент Франции пообещал наказать участников массовых погромов.

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    20 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    @ Abaca/Sipa USA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что население Парижа скоро станет преимущественно мусульманским, а Европе придет конец из-за проблем с иммиграцией.

    «Я говорил еще давным-давно: "Ты совершаешь большую ошибку во Франции. Ты впускаешь сюда всех подряд со всего мира". Туда стекался весь мир. Париж очень скоро станет мусульманским городом», – отметил американский лидер. Об этом пишет ТАСС.

    По словам президента США, Европа отказывается закрывать границы и высылать преступников, из-за чего у нее не останется шансов на выживание. Он призвал европейские власти прогнать людей, которые ненавидят приютившие их страны.

    Трамп также сравнил Соединенные Штаты с Францией, отметив, что страну ждут разорение и грабежи со стороны мигрантов, если на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября победит Демократическая партия.

    По его мнению, левые политики завезли миллионы людей из стран третьего мира, которые несовместимы с западными ценностями. Демократов он назвал партией марксистов и враждебных иностранцев.

    Массовые демонстрации по всей Франции прошли 17 октября. Участники акций выступали против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.

    В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией, власти задержали 1,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции.

    В воскресенье Вэнс не исключил участия в выборах президента США в 2028 году.

    В марте Габбард не подтвердила иностранное вмешательство в американские выборы.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    20 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Сенат Франции отменил регулировавший рабство колониальный кодекс
    Сенат Франции отменил регулировавший рабство колониальный кодекс
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенат Франции проголосовал за отмену так называемого Черного кодекса, который был принят в XVII веке и формально приравнивал рабов во французских колониях к движимому имуществу.

    Французские сенаторы единогласно поддержали инициативу об официальном упразднении королевского ордонанса, который регулировал положение рабов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение французского парламента.

    «Черный кодекс» был принят в 1685 году во времена правления короля Людовика XIV. Хотя рабство во Франции было окончательно отменено еще в 1848 году, формально этот свод законов продолжал существовать в правовом поле страны до настоящего времени.

    За упразднение документа проголосовали 320 сенаторов, при этом никто не выступил против инициативы. Еще 18 человек воздержались, а 10 парламентариев не принимали участия в голосовании. В мае аналогичное решение поддержали депутаты нижней палаты парламента Франции.

    Принятый законопроект также обязывает французское правительство подготовить подробный отчет о наследии колониального права и его долгосрочных последствиях. Особое внимание в документе планируется уделить освещению темы рабства в школьных образовательных программах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты указали на пробуждение колониального аппетита Франции к Сирии.

    В мае нижняя палата французского парламента одобрила отмену «Черного кодекса».

    В феврале аналитики констатировали неудачу попыток Парижа взять колониальный реванш в Африке.

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    20 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    The Guardian: Макрон загнал себя в политическую изоляцию

    The Guardian: Политика Макрона привела его к политической изоляции

    The Guardian: Макрон загнал себя в политическую изоляцию
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Политика президента Франции Эммануэля Макрона привела его к политической изоляции и жесткой критике со всех сторон на фоне массовых протестов в стране, пишет The Guardian.

    Французский лидер столкнулся с почти единодушным осуждением после своего обращения к нации в воскресенье, последовавшего за одним из самых жестоких дней беспорядков в недавней истории Франции, пишет The Guardian.

    В своей восьмиминутной речи Макрон выразил «гнев и стыд» в связи с протестами, но не предложил конкретных мер, таких как перестановки в кабинете министров или новые государственные расходы. Это вызвало резкую критику со стороны политических оппонентов.

    Издание отмечает, что высокомерный стиль Макрона и его стратегические ошибки усугубляются серьезными экономическими проблемами страны. Государственный долг Франции достиг 119% ВВП, что является самым высоким показателем с 1946 года.

    Бывший депутат от партии Макрона Жан-Батист Моро даже предложил президенту уйти в отставку и назначить досрочные выборы. «В данный момент Марин Ле Пен идет прямым курсом в Елисейский дворец», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции. В воскресенье президент Эммануэль Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов. В тот же день Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

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    20 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    Потерявший руку на протестах студент подал в суд на главу МВД Франции

    Figaro: Пострадавший на протестах во Франции студент подал в суд на главу МВД

    Tекст: Мария Иванова

    Адвокат Яссин Бузру подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса и сотрудника правоохранительных органов после того, как 17-летнему участнику протестов оторвало кисть руки полицейской гранатой.

    Студент получил тяжелые ранения в субботу во время протестов против высокой стоимости жизни в коммуне Сент-Этьен, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.

    «Говорят, что это якобы граната жандармерии. Я же не могу это подтвердить. Разумеется, будет проведено расследование», – заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Жалоба против полицейского квалифицирует его действия как умышленное насилие при отягчающих обстоятельствах. Лорана Нуньеса обвиняют в соучастии из-за распоряжений об использовании спецсредств. Документы направлены в Суд Республики, который уполномочен рассматривать дела о правонарушениях членов правительства.

    Расследование инцидента поручено генеральной инспекции национальной жандармерии и генеральной инспекции национальной полиции. Протесты во Франции начались в середине сентября с требований старшеклассников улучшить состояние школ, позднее к ним присоединились недовольные ростом цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков во Франции. В субботу полиция арестовала 400 человек в ходе протестов против роста цен.

    Участник акции лишился кисти руки из-за взрыва гранаты.

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    20 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    ОАЭ и Бахрейн согласились снабжать Францию дизельным топливом

    AFP: ОАЭ и Бахрейн будут поставлять Франции по 200 тыс. тонн дизеля в месяц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Елисейский дворец заручился обязательствами Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна о регулярных поставках сотен тысяч тонн дизельного топлива на фоне высоких цен на автомобильных заправках.

    Ежемесячные поставки дизельного топлива во Францию из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна составят по 200 тыс. тонн, сообщает AFP.

    Как указали в Елисейском дворце, в общей сложности французская сторона заручилась гарантиями получения 295 тыс. тонн дизеля каждый месяц. Ожидается, что эти объемы покроют около 10% совокупного потребления страны, что в свою очередь приведет к снижению стоимости горючего на автомобильных заправках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Франция отказалась от закупок российского дизельного топлива.

    Тем временем топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

    Париж потерял более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо.

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    20 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Французские погромы изменили расклад в гонке за Елисейский дворец

    Politico сообщило о влиянии беспорядков во Франции на выборы 2027 года

    Французские погромы изменили расклад в гонке за Елисейский дворец
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президентские выборы во Франции 2027 года оказались под влиянием массовых грабежей и беспорядков, пишет издание Politico, отмечая рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен и усиление борьбы на левом фланге.

    Массовые грабежи и беспорядки во Франции в выходные, по оценке экспертов, могут изменить ход президентской кампании 2027 года, поскольку Марин Ле Пен использует кризис, чтобы закрепить за собой образ кандидата «порядка и безопасности», а левые и центристы пытаются не потерять инициативу, передает Politico.

    По данным издания, Ле Пен получила немедленный политический бонус: даже оппоненты признают, что субботние беспорядки «сыграли на руку крайне правым». Лидер партии «Национальное объединение» выступила с обращением к нации, пообещав «умиротворенную Францию», а ее соратник Жордан Барделла предупредил, что погромщики «скоро будут врываться в дома людей», и заявил, что «власти рушатся». При этом один из консервативных собеседников издания предупредил: «Если возникает настоящий кризис, нельзя знать, к чему он приведет».

    Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон оказался под огнем критики за поддержку протестов на фоне обвинений в подстрекательстве к насилию, тогда как его соперник по левому флангу, евродепутат Рафаэль Глюксман, осудил беспорядки, заявив, что «невыносимо, что орды грабителей нападают на символы государства», и обвинил Меланчона в том, что он «трамплин» для Ле Пен. Опрос для Politico показывает, что семидесятипятилетний Меланшон остается одним из наиболее «отвергаемых» политиков во Франции, тогда как рейтинги Глюксмана после победы на праймериз социалистов выросли до 15–16,5%.

    Бывший премьер-министр Эдуар Филипп, считающийся главным центристским конкурентом крайне правых, стремится отмежеваться от президента Эмманюэля Макрона, которого критикуют за мягкую реакцию на кризис. Филипп жестко раскритиковал телевизионное обращение Макрона в воскресенье, отметив, что предпочел бы «решения и инициативы по восстановлению порядка», и заявив: «Этой стране нужен тот, кто возьмет командование». По мнению его оппонентов, Филиппу придется решительнее обозначить свои меры, если он хочет переломить стагнацию рейтингов.

    Сам Макрон подвергся нападкам за то, что в телобращении ограничился обещанием, что погромщики, которые «разрушили» имущество, понесут наказание, и призывами найти «четкие ответы» на причины эскалации насилия. В понедельник премьер-министр Себастьен Лекорню попытался перехватить инициативу, объявив о локальных комендантских часах, ограничениях на передвижение и запретах демонстраций, однако на следующую субботу уже назначены новые акции протеста, и во Франции опасаются, что эти выступления перерастут в долгие волнения по типу движения «желтых жилетов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Франции заявил, что из-за охвативших страну погромов французское государство фактически исчезло. Газета Le Figaro на фоне массовых беспорядков по всей стране обвинила президента Эмманюэля Макрона в провале политики безопасности. В воскресенье британская газета The Daily Telegraph назвала нынешние беспорядки во Франции предсмертными конвульсиями макронизма.

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    21 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах

    Tекст: Ольга Иванова

    Все изоляторы при судах в крупных городах Франции, включая Париж, оказались переполнены после масштабных протестов, заявил глава французского министерства юстиции Жеральд Дарманен.

    «Все судебные изоляторы – то есть места при судах, где люди находятся в ожидании суда под надзором полиции, – переполнены. Это касается Парижа, Лилля, Марселя, Бордо и Тулузы», – приводит слова Дарманена РИА «Новости» со ссылкой на французские телеканалы.

    Глава минюста Франции добавил, что суды страны рассматривают дела более 900 участников протестов, прошедших 17 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял статью о якобы причастности России к протестам во Франции.

    Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон утратил контроль над ситуацией с протестами.

    Во вторник на главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

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    21 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Le Figaro: Половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон
    Le Figaro: Половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шесть фургонов спецподразделения CRS во время беспорядков во французском Амьене охраняли шоколадную мастерскую семьи первой леди Франции Брижит Макрон, пишет Le Figaro.

    По данным Le Figaro, силы CRS дежурили у мастерской в субботу, 17 октября. Профсоюз Alliance Police Nationale обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с критикой, заявив: «В то время как магазины разграблены, полицейские ранены и повсюду не хватает персонала, половина роты находится перед шоколадной мастерской семьи Тронье [девичья фамилия первой леди]. Напомните, господин президент, все ли французы имеют право на одинаковую защиту?»

    Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян поддержал недовольство общественности, указав, что остальные владельцы магазинов во Франции, по его словам, были брошены на произвол мародеров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Франции были задержаны более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Массовые грабежи и беспорядки во Франции в выходные, по оценке экспертов, могут изменить ход президентской кампании 2027 года.

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    20 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    На главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего

    Le Figaro: Потерявший на протестах руку француз подал в суд на главу МВД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Адвокат французского демонстранта, которому оторвало кисть руки во время акций протеста, подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков, пишет газета Le Figaro.

    Адвокат молодого человека, получившего тяжелое увечье во время демонстраций во Франции, обвинил руководство силового ведомства в разрешении применять спецсредства для разгона толпы, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    По данным издания, министру вменяется в вину соучастие в насильственных действиях при отягчающих обстоятельствах. Иск предъявлен также полицейскому, который предположительно бросил гранату в толпу. Ему инкриминируется умышленное насилие, повлекшее за собой увечья.

    Ранее в министерстве отметили, что во время протестов органам правопорядка пришлось столкнуться с бунтовщиками, хулиганами и уличным насилием. В связи с этим потребовалось применять весь арсенал оружия промежуточного действия. Ведомство пообещало тщательно расследовать инцидент в Сен-Этьене, где 17-летнему демонстранту гранатой оторвало кисть руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на предстоящих протестах.

    В понедельник премьер-министр страны допустил введение режима чрезвычайного положения из-за беспорядков.

    В воскресенье правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников массовых акций.

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    21 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Истребитель Mirage потерпел крушение во Франции

    Franceinfo: На северо-востоке Франции разбился истребитель Mirage 2000D

    Истребитель Mirage потерпел крушение во Франции
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Военный самолет ВВС Франции Mirage 2000D разбился рядом с городом Нанси, на месте крушения обнаружены останки одного члена экипажа.

    Истребитель потерпел крушение вечером во вторник в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке страны, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Franceinfo.

    На месте происшествия была развернута крупная поисково-спасательная операция, к которой привлекли вертолеты, пожарных, жандармерию и военных специалистов. Спасатели обнаружили останки одного летчика, поиски второго члена экипажа продолжаются.

    Местные жители сообщили, что в момент инцидента видели вспышку в небе и слышали сильный взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции 11 человек погибли при крушении самолета. Тогда граждане республики стали жертвами крушения легкомоторного борта в Марокко.

    Весной легкий самолет французских ВВС разбился во время учебного полета.

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    20 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские туристы рассказали о разгромленных магазинах в Париже

    Российские туристы рассказали о последствиях протестов в Париже

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россияне, находящиеся в Париже на фоне массовых протестов, пожаловались на проблемы с транспортом, разгромленные магазины и опасения за свою безопасность.

    Особенно сильно от беспорядков пострадали центральные районы французской столицы. По словам одной из туристок, забастовка напрямую не повлияла на ее отдых, но находиться в городе стало менее комфортно. Больше всего пострадал правый берег Сены с люксовыми бутиками, передает РБК.

    Директор по развитию парижского консьерж-сервиса Four Seasons Voyage Анастасия Рикеза рассказала, что в городе возникли трудности с передвижением: метро не работает, такси воспользоваться сложно, а оставлять машину на улице небезопасно. Она также сообщила, что посетителей не пускали в Лувр даже с билетами, а местные жители выходят убирать улицы.

    Несмотря на ситуацию, российские туристы не обращались с просьбами отменить поездки во Францию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Однако количество заявок на туры у оператора «Русский экспресс» снизилось примерно на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

    Префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    Протестующие накануне заблокировали вход в Лувр.

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    20 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Посольство России во Франции призвало россиян к бдительности в дни протестов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности, особенно в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.

    «Уделяйте повышенное внимание своей безопасности и будьте особенно бдительны в дни, когда планируются следующие протестные акции», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram.

    В посольстве отметили резкое обострение общественно-политической ситуации во Франции, где проходят массовые акции протеста, нередко перерастающие в беспорядки и столкновения с полицией. В связи с этим местные власти могут вводить комендантский час, информация о котором размещается на сайтах мэрий и префектур, а также в СМИ.

    Гражданам России, находящимся во Франции или планирующим поездки, рекомендовано избегать районов проведения манифестаций и мест массового скопления людей. В случае угрозы жизни и здоровью соотечественников призывают незамедлительно обращаться в экстренные службы или российские дипломатические и консульские представительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник после протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек.

    В понедельник во Франции разграбили 2000 магазинов во время протестов.

    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции.

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    20 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на субботних протестах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что силы правопорядка будут действовать предельно жестко на запланированных в стране в субботу протестах.

    Нуньес заявил депутатам Национального собрания Франции, что полиция проявит решительность на протестных акциях, запланированных на субботу, передает РИА «Новости».

    «В субботу и в ближайшие дни я лично прослежу за тем, чтобы были приняты необходимые меры. Можете рассчитывать на мою решительность. Мне уже не нужно ее доказывать. Будьте уверены, я буду действовать предельно жестко, и мы будем готовы к этому моменту», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В воскресенье во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    В субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

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    20 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    После протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек

    Минюст Франции: Число помещенных за решетку после беспорядков достигло 149

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество людей, которые оказались за решеткой во Франции после массовых беспорядков, достигло 149, заявил министр юстиции республики Жеральд Дарманен.

    «За решетку было помещено уже 149 человек. Таким образом, мы наблюдаем дальнейший резкий рост числа людей, которых помещают под предварительное заключение или отправляют за решетку прямо в зале суда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Протесты во Франции прошли в минувшие выходные и вылились в массовые беспорядки по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков.

    В воскресенье телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время протестов во Франции.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

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