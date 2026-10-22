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    22 октября 2026, 22:00 • Новости дня

    ВМС США выделили 25 млн долларов на внедрение ИИ на эсминцах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы США выбрали американскую компанию Applied Intuition для установки на эсминцах системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта за 25 млн долларов.

    Компания Applied Intuition заключила с ВМС США контракт на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием искусственного интеллекта на пилотируемых и беспилотных платформах американского флота, передает РИА «Новости».

    Новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) предназначена для выполнения двух одновременных задач. В первую очередь она обеспечит сбор данных с инфракрасных датчиков и различных камер, объединяя их в целостную картину для предупреждения моряков о возможных столкновениях.

    Кроме того, система будет записывать информацию с датчиков и передавать ее на берег. Уточняется, что такая передача станет возможной при соблюдении требований безопасности и наличии каналов связи с достаточной пропускной способностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель американской компании Palantir в Британии и Европе Луис Мосли заявил о недоказанности работоспособности европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта в реальных боевых условиях.

    Ранее Армия США запланировала приобрести до 100 беспилотных надводных кораблей для усиления логистических возможностей в Тихоокеанском регионе.

    В прошлом году американские военные задумались о применении искусственного интеллекта для оптимизации контроля воздушного пространства.

    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    22 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обнаружение уязвимостей в языке программирования PHP стало своеобразной тренировкой для IT-индустрии, которой предстоит научиться быстрее реагировать на новые угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Эльдар Муртазин. По его словам, алгоритмы уже превосходят человека в поиске слабых мест программного обеспечения. Поскольку этими возможностями будут пользоваться и хакеры, противостоять атакам с применением ИИ должны тоже системы защиты на основе искусственного интеллекта.

    «Если говорить конкретно про эти уязвимости в PHP, то они относительно умозрительны, атак с их использованием на данный момент не было. Тем не менее это серьезные уязвимости нулевого дня (неустраненная уязвимость в ПО, о которой разработчики не знают или не успели выпустить защитный патч – прим. ВЗГЛЯД), и таких находок с каждым днем будет становиться все больше. Поэтому сегодня все пытаются защититься от них теми или иными способами. Крайне важно, чтобы индустрия научилась реагировать на такие угрозы как можно быстрее», – говорит Муртазин.

    По его словам, происходящее можно считать своеобразной тренировкой, в ходе которой вырабатывается порядок действий в подобных ситуациях. Страны, отключающие свои ресурсы, выбирают наиболее простой и, по их оценке, надежный способ защиты. Те, кто продолжает работу, вероятно, больше уверены в защищенности своих систем, отметил эксперт.

    «Если возвращаться к поиску уязвимостей, то алгоритмы находят их намного быстрее, чем человек. Уже сегодня они настолько продвинуты, что будут обнаруживать уязвимости все быстрее и быстрее. Но хакеры будут использовать алгоритмы для того, чтобы атаковать. Поэтому выстроенные сегодня системы защиты должны стать эвристическими – это должен быть искусственный интеллект, который борется против атаки искусственного интеллекта, то есть программа против программ. По-другому никак не получится», – заключил Муртазин.

    Во вторник стало известно, что ИИ обнаружил критическую уязвимость в языке программирования PHP, на котором работает почти 70% сайтов мира. Эти дыры уже пытаются использовать для взлома сайтов. После обнаружения проблемы Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция, Германия и другие страны временно вывели государственные порталы из Сети для установки обновлений. В среду госсайты были отключены уже по меньшей мере в 13 странах, а власти Великобритании и США потребовали проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности. В четверг к ним присоединилась Венгрия.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости реализовать планы по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу Федеральной таможенной службы (ФТС).

    Все планы, включая внедрение искусственного интеллекта в работу таможенной службы, должны быть реализованы, заявил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на церемонии вручения знамени ФТС, передает ТАСС.

    «Идет большая системная работа в рамках Стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур и дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы. Уверен в вашей компетентности и ответственности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в церемонии вручения знамени ФТС. Позже президент принял участие в этом мероприятии в Кремле.

    В прошлом месяце Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым оценил внедрение системы QR-кодов для контроля за перемещением товаров через государственную границу.

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    22 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием

    ВС России поразили подстанции на Украине и два сухогруза с военным грузом

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России днем в четверг поразила электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в Хотове Киевской области и электроподстанцию ПС-330 «Житомирская» в Житомире, а также два сухогруза с военными грузами для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре и судам, доставляющим оружие, сообщает Минобороны в Max.

    В результате атаки поражены электроподстанция «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и подстанция «Житомирская» в Житомире.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза, которые везли в порты Одессы и Черноморска грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска провели атаку на заводы оборонно-промышленного комплекса и портовые объекты в Одесской области.

    Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

    Напомним, в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    22 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Главком армии Ирана анонсировал появление нового секретного беспилотника

    Иранские военные подготовили к презентации новый секретный беспилотник

    Tекст: Мария Иванова

    Главнокомандующий армией Ирана генерал Амир Хатами заявил, что в ближайшее время вооруженные силы исламской республики представят новый секретный беспилотный летательный аппарат.

    Технические характеристики аппарата пока держатся в секрете, пишет ТАСС.

    «На сегодня наше преимущество в сфере БПЛА достигло беспрецедентного уровня. Ярким примером служит этот дрон, название и тактико-технические характеристики которого будут официально представлены в ближайшее время», – сказал Хатами в ходе репортажа иранского гостелевидения из подземного центра по производству беспилотников.

    По его словам, сейчас вооруженные силы Ирана располагают более широким арсеналом эффективных дронов по сравнению с периодом до 40-дневной войны. Генерал добавил, что это стало прямым результатом динамичного развития отрасли и расширения ее предприятий по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Летом иранские вооруженные силы воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    В июле официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о передаче новых комплексов ПВО военным.

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    22 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Симоньян: Сгенерированный ИИ Достоевский станет политическим экспертом на RT

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сгенерированный искусственным интеллектом писатель Федор Достоевский будет выступать постоянным политическим экспертом на телеканале RT, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

    Она опубликовала ролик, в котором сгенерированный литератор цитирует свой «Дневник писателя», передает RT. «Обещала – сделали. Теперь Достоевский будет постоянным политическим экспертом на RT», – заявила Симоньян.

    В представленном видео писатель рассуждает о людях, пытавшихся перенять европейские вкусы. «Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!» – говорит сгенерированный Достоевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году телеканал RT с помощью искусственного интеллекта воссоздал историю отношений России и Индии.

    Ранее Симоньян спрогнозировала полное вытеснение журналистов искусственным интеллектом в ближайшее время.

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    22 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Белоусов заявил об отсутствии у Москвы претензий к Минску в военной сфере

    Белоусов: У Москвы нет претензий к Минску в военной сфере

    Tекст: Ольга Иванова

    У России нет претензий к Белоруссии в вопросах оборонного сотрудничества, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с президентом республики Александром Лукашенко.

    В ходе встречи Лукашенко отметил, что Белоруссия выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства. По его словам, с учетом опыта сотрудничества у главы Минобороны России если и могут быть претензии к Минску, то немного, передает РИА «Новости».

    «Претензий точно нет», – заявил в ответ Белоусов.

    Российский министр поблагодарил Лукашенко за возможность встречи и передал ему слова президента России Владимира Путина. Глава ведомства подтвердил наличие обширной повестки в сотрудничестве Минобороны двух стран. Он отметил, что это касается проведения совместной коллегии в Минске и вопросов, которые обсуждались на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

    «Я специально прилетел вчера, а не сегодня на коллегию. Мы два часа с ним проговорили», – рассказал Белоусов. Он добавил, что на заседание прибыли его заместители для более тесного личного знакомства с белорусскими коллегами на фоне кадровых изменений в оборонных ведомствах обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лукашенко заявил о необходимости подготовки Белоруссии и России к возможной войне.

    Руководители оборонных ведомств России и Белоруссии согласовали концепцию проведения совместных оперативных маневров.

    Белоусов отметил особую опасность наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

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    22 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Лукашенко: Минск и Москва не хотят войны, но должны быть к ней готовы

    Лукашенко на встрече с Белоусовым заявил о необходимости готовиться к войне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что обе страны не хотят войны, но должны быть к ней готовы.

    «Мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать, ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовыми всегда. Поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна, и она сегодня в порядке», – заявил Лукашенко. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что Минск выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства. «Наши противники, врагов пока, наверное, у нас тут особо нет, об этом знают, они-то видят. Поэтому вы можете не переживать по поводу наших обязательств по охране наших рубежей Союзного государства», – передает слова Лукашенко агентство БелТА.

    Президент Белоруссии также отметил хорошее сотрудничество двух стран по другим ведомствам и направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Андрей Белоусов заявил о наращивании сил НАТО у границ Союзного государства. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    Ранее Москва и Минск провели консультации по вопросам ядерной и биологической защиты Союзного государства.

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    22 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Россия и Белоруссия утвердили план военных учений «Щит Союза – 2027»

    Минобороны Белоруссии: Москва и Минск одобрили замысел учений «Щит Союза – 2027»

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе заседания совместной коллегии в Минске руководители оборонных ведомств России и Белоруссии согласовали концепцию проведения совместных оперативных маневров.

    «В Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации – одобрен замысел совместного оперативного учения «Щит Союза – 2027»», – говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

    Отмечается, что по завершении коллегии министры обороны двух государств подписали итоговые документы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Андрей Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии.

    Оборонные ведомства двух стран решили обсудить развитие единой системы ПВО.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

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    22 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    В Европарламенте поссорились из-за правил ответственности для создателей ИИ

    Politico: Сторонники фон дер Ляйен поссорились из-за правил регулирования ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Поддерживающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

    Еврокомиссия рассматривала специальные правила ответственности в 2022 году, но отказалась от них в прошлом году ради масштабного упрощения процедур и повышения конкурентоспособности блока, пишет Politico.

    «Отказ от директивы об ответственности за ИИ был большой ошибкой», – заявил вице-председатель фракции «Социалисты и демократы» Алекс Агиус Салиба. Он настоятельно призвал Еврокомиссию представить этот важный законопроект.

    В ходе дебатов представители левоцентристских и «зеленых» партий потребовали ввести новый закон для борьбы с хакерскими атаками с использованием нейросетей. По их мнению, создатели моделей должны нести ответственность за причиненный ущерб по аналогии с производителями традиционных товаров. Правоцентристские депутаты выступили против инициативы, призвав к снижению бюрократической нагрузки и увеличению частных инвестиций для конкуренции в глобальной гонке технологий.

    Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела напомнил, что правила отменили из-за неспособности стран Евросоюза и евродепутатов достичь по ним соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперты отметили троекратное опережение Евросоюза Соединенными Штатами по темпам роста инвестиций в искусственный интеллект. В июле европейские страны запланировали масштабные вложения в собственные нейросети для избежания возможной блокировки зарубежных алгоритмов. В июне европейские чиновники начали применять искусственный интеллект для проверки законодательства стран-кандидатов на вступление в блок.

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    22 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Пентагон предварительно договорился о покупке 850 истребителей F-35

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское министерство обороны достигло рамочной договоренности с компанией Lockheed Martin о поставке как минимум 850 истребителей F-35 в течение 10 лет.

    «В обмен на это десятилетнее обязательство Lockheed Martin самостоятельно профинансирует инициативы, направленные на поддержку программы F-35, на сумму минимум в 7 млрд долларов. Рамочное соглашение также гарантирует минимальный объем поставок в 850 самолетов в течение 10-летнего периода и включает закупку основных запчастей и модификационных комплектов, а также техобслуживание парка F-35», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Сумма контракта не раскрывается. Окончательное соглашение может быть достигнуто после того, как договоренность и расходы на нее одобрит Конгресс.

    По данным прессы, это крупнейшая сделка по программе истребителей F-35. Договоренность позволит создать предсказуемые рамки для процедуры госзакупок.

    Проект F-35 считается самой дорогой программой боевого самолета в истории США. Всего Lockheed Martin выпустила почти 1,4 тыс. истребителей F-35. В случае подписания нового контракта компания должна будет выпускать 156 машин в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Китай из-за ошибки службы доставки получил детали от истребителя F-35. В прошлом месяце Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от истребителя F-35. В Китай доставили потенциально секретные комплектующие к F-35 Lightning II.

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    22 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Ракеты малой дальности для американских комплексов HIMARS прибыли в Эстонию

    Эстония получила ракеты малой дальности для американских РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Эстонию поступили боеприпасы с дальностью действия 70 км для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны республики Мартин Херем.

    «В следующем году прибудут южнокорейские реактивные системы залпового огня Chunmoo, а боеприпасы, надеюсь, поступят в начале следующего года», – заявил министр, слова которого приводит РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    В распоряжении сил обороны Эстонии имеются шесть реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, в апреле был подписан контракт на приобретение еще трех установок, которые должны быть поставлены в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле руководители Латвии, Литвы и Эстонии провозгласили желание принять на своей территории ядерное оружие.

    В мае российский МИД обвинил НАТО в разрушении статуса Балтийского моря как безопасной транспортной артерии.

    В январе посол России в Дании Владимир Барбин заявил о способности Москвы предотвратить провокации НАТО на Балтике.

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    22 октября 2026, 07:04 • Новости дня
    Ростех назвал робот «Депеша-3» практически незаметным ночью

    Госкорпорация «Ростех» заявила о невидимости робота «Депеша-3» в ночное время

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» благодаря низкому профилю и маскировочной сети становится практически незаметным в темное время суток, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» стал практически незаметным в темное время суток, передает ТАСС.

    «Применение подобных платформ в темное время суток сопряжено с рядом специфических особенностей. Ночью «Депеша-3» становится практически незаметной. Машина отличается низким профилем, работает тихо и укрывается маскировочной сетью», – сообщили в Ростехе.

    В госкорпорации отметили, что робот совершает ночные рейды без света и управляется дистанционно. Из-за особенностей черно-белой камеры оператору необходимо знать маршрут наизусть.

    Управление машиной строится на сверке с заранее изученной трассой, поэтому важны ровный темп и аккуратность, а не скорость реакции, добавили в Ростехе. В корпорации сравнили этот процесс с хождением по канату, подчеркнув, что такой подход позволяет сохранять жизни солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех заявил о способности зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать крылатые ракеты. Ранее робот «Депеша» обезопасил эвакуацию раненых в зоне спецоперации. Также российские военные научили робота «Курьер» автоматически уничтожать дроны.

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    22 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Европарламент предложил открыть оборонные программы для стран вне Евросоюза

    Rapporteur: Европарламент пустит третьи страны в оборонные программы ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента достигли предварительного компромисса, который позволит государствам, не входящим в Евросоюз, участвовать в европейских оборонных проектах, пишет издание Rapporteur.

    Проект будущего бюджета Евросоюза предусматривает выделение более 136 млрд евро на оборонные, космические и смежные направления, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Было бы стратегической ошибкой отказаться от возможностей наших ближайших союзников, особенно в области исследований и разработок», – заявила председатель комитета ЕП по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    Согласно документу, страны вне Евросоюза получат доступ к проектам при условии заключения специальных соглашений с Брюсселем и внесения финансовых взносов. При этом европейские компании сохранят приоритет при закупках вооружений, а Евросоюз оставит за собой право самостоятельно использовать профинансированные разработки.

    Из запланированных 136,1 млрд евро на нужды оборонной промышленности направят 52 млрд, на военные исследования – 15 млрд, а космические программы получат 45 млрд евро. Остальные средства пойдут на критическое сырье, гражданскую безопасность и стратегические резервы. Голосование по проекту в профильном комитете Европарламента намечено на 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках ряда государств добиться сокращения европейских военных расходов.

    В прошлом месяце депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ.

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    22 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    В Литве у границы с Россией начались учения армии

    В Литве проходят военные учения «Бастион Перкунаса / Черный ястреб», в которых задействованы армия, комендатуры и добровольческие подразделения.

    Учения проходят на западе страны в районе Клайпеды, Гаргждай и Шилуте, который примыкает к границе с Калининградской областью, передает ТАСС со ссылкой на командование вооруженных сил балтийской республики.

    В ходе учений будет отрабатываться охрана стратегически важных объектов инфраструктуры и координация действий при реагировании на инциденты. Запланировано патрулирование, обустройство контрольных постов, имитация помощи раненым и их эвакуация. В ночное время будет действовать условный комендантский час.

    Сценарий учений также включает имитацию беспорядков у зданий муниципалитетов, диверсии на железной дороге и пожар в центральной котельной. Учения продлятся до 25 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва назвала сроки проведения военных учений с новым контингентом США.

    На прошлой неделе НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии.

    Летом МИД отметил, что НАТО активно использует наступательные сценарии учений у российских границ.

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