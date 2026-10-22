ВМС США выделили 25 млн долларов на внедрение ИИ на эсминцах

Tекст: Валерия Городецкая

Компания Applied Intuition заключила с ВМС США контракт на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием искусственного интеллекта на пилотируемых и беспилотных платформах американского флота, передает РИА «Новости».

Новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) предназначена для выполнения двух одновременных задач. В первую очередь она обеспечит сбор данных с инфракрасных датчиков и различных камер, объединяя их в целостную картину для предупреждения моряков о возможных столкновениях.

Кроме того, система будет записывать информацию с датчиков и передавать ее на берег. Уточняется, что такая передача станет возможной при соблюдении требований безопасности и наличии каналов связи с достаточной пропускной способностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель американской компании Palantir в Британии и Европе Луис Мосли заявил о недоказанности работоспособности европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта в реальных боевых условиях.

Ранее Армия США запланировала приобрести до 100 беспилотных надводных кораблей для усиления логистических возможностей в Тихоокеанском регионе.

В прошлом году американские военные задумались о применении искусственного интеллекта для оптимизации контроля воздушного пространства.