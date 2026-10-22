Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя

Путин: Для всех стала очевидной невозможность нанести поражение России

Tекст: Вера Басилая

«Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. Я думаю, что люди, те, которые стремились к стратегическому поражению России во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, что они осознают реалии жизни современной и поймут, что лучше жить дружно с Россией – это соответствует интересам их народов», – сказал Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Ранее президент Владимир Путин заявил о просчете противника в ставке на удары по России.

Также Путин назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

Президент отметил очевидность невозможности запугать Россию.