Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне

Tекст: Валерия Городецкая

«Народы Европы не хотят воевать с Россией, и Россия не хочет и не готовится к войне с Европой», – цитирует Путина РИА «Новости».

По его словам, на Западе говорят об угрозе России и начале подготовки к войне с ней. Путин назвал такие заявления «политической шизофренией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.

В сентябре глава государства предостерег Европу от ввода войск на Украину.

Тогда же он сообщил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.