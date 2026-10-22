ЕС признал зависимость европейских производителей от российского соболя

По его словам, государства Евросоюза зависят от поставок российского соболя, поэтому страны единогласно согласовали целевое исключение для этого вида меха из запрета на импорт, передает РИА «Новости».
«Некоторые государства – члены ЕС заявили, что их промышленность зависит от этих весьма специфических товаров, для которых нет альтернативных источников поставок. Поэтому все 27 государств-членов единогласно согласовали целевое исключение для российского соболиного меха из запрета на импорт», – сказал Сикела.
Исключение касается только меха соболя, в то время как запрет на импорт необработанных меховых шкурок и других видов выделанной пушнины продолжает действовать. Инициаторами смягчения ограничений стали Италия и Греция, где сосредоточены предприятия по производству меховых изделий.
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