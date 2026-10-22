РЖД предложили странам Африки помощь в развитии железных дорог

Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры

Синод РПЦ назначил епископа Савву наместником Троице-Сергиевой лавры

Tекст: Денис Тельманов

Епископ Савва (Лесных) получил титул Зарайский, он освобожден от управления Армавирской епархией. Прежний наместник, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл освобожден от должности с благодарностью за понесенные труды. За ним сохраняется управление Сергиево-Посадской епархией и должность ректора Московской духовной академии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

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