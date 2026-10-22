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    22 октября 2026, 21:26 • Новости дня

    Посол России заявил о рисках посещения Черногории для россиян

    Посол Лукашик: Риски для россиян в Черногории сравнялись с поездками в Евросоюз

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски для российских граждан при посещении Черногории практически не отличаются от тех, с которыми они сталкиваются в странах Евросоюза, заявил посол России в республике Александр Лукашик.

    По его словам, оценка рисков для россиян связана с адаптацией местного законодательства к европейским нормам, передают «Вести». «Поскольку черногорцы приводят или привели уже свое внутреннее законодательство в соответствие с регламентами и правилами ЕС, уровень рисков посещения Черногории россиянами мало чем отличается от их пребывания на территории государств Евросоюза», – констатировал Лукашик.

    При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время говорить о систематической дискриминации россиян со стороны властей Черногории пока не приходится.

    Напомним, в среду Черногория официально уведомила Москву о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.

    В четверг российское посольство сообщило об отсутствии необходимости оформлять визу для обладателей вида на жительство в республике.

    Посол России в Черногории Александр Лукашик назвал отмену санкций условием для возобновления прямого авиасообщения между странами.

    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    @ Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония совместно с железнодорожными предприятиями пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики.

    Таллин определил более 60 локомотивов, которые можно передать Украине. Об этом министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    На прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию для оценки соответствия имеющихся локомотивов потребностям украинской железной дороги. Сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов для поиска финансирования через международные механизмы.

    Окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О моделях, владельцах и техническом состоянии локомотивов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США существенно сократила помощь Украине.

    Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев тоже заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    21 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Россия обвинила Запад во втягивании Балкан в снабжение Украины оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что Запад пытается через серые схемы втянуть страны Балканского полуострова в снабжение Украины оружием.

    «Они продолжают втягивать государства Западных Балкан в обеспечение киевского режима оружием с использованием их арсеналов и производственных мощностей ВПК, в том числе через различные серые схемы», – заявила Жданова.

    Дипломат предостерегла западные государства от превращения региона в арену геополитического противостояния. По ее оценке, Евросоюз и НАТО пытаются вытеснить с Балкан Россию и Китай, чтобы не допустить дальнейшего сотрудничества местных стран с Москвой и Пекином, передает ТАСС.

    В мае председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик сообщал, что Владимир Зеленский пытался закупить у боснийских мусульман вооружение на 400 млн долларов. При этом Додик подчеркнул, что Баня-Лука заблокировала возможность осуществлять подобные поставки, поэтому оружия из республики на Украине нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду делегация России заявила о росте в Евросоюзе скептицизма относительно поддержки Киева.

    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС.

    Жданова сообщила, что Нидерланды начали отрабатывать развертывание специальных лагерей для российских военнопленных, несмотря на отсутствие у Москвы планов конфликта с НАТО.

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    22 октября 2026, 08:23 • Новости дня
    Минюст перечислил условия для ограничения скрывающихся за границей россиян

    Замглавы Минюста разъяснил процедуру ограничения для уехавших за границу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра юстиции Олег Свириденко назвал три условия для применения временных ограничительных мер к россиянам, скрывающимся от правосудия за рубежом.

    Он отметил, что закон об ограничительных мерах в отношении скрывающихся за границей от наказания граждан предусматривает понятные и прозрачные правовые процедуры применения, передает ТАСС.

    «Временные ограничительные меры в силу закона будут применяться при наличии совокупности нескольких оснований: вступление в законную силу соответствующего судебного акта по уголовному делу или делу об административном правонарушении, уклонение лица от его исполнения и нахождение лица за пределами страны», – сообщил Свириденко.

    Замминистра добавил, что до принятия ведомством решения об ограничениях компетентные органы должны установить конкретные факты и обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Министерство юстиции отметило, что заочно осужденным иноагентам при возвращении придется отбыть срок.

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    22 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке стран Европы к войне на системном уровне

    Постпред при ОБСЕ Полянский заявил о подготовке ЕС к войне на системном уровне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Европы к войне, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, европейские страны НАТО собираются обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии параллельно идут военные учения. В ноябре в Польше «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину.

    Кроме того, европейским политикам приходится сквозь зубы признавать, что 22 пакета санкций не привели к краху российской экономики. Россия адаптировалась и активно развивает военно-промышленный комплекс.

    При этом санкции нанесли разрушительный удар по экономике ЕС, приведя к инфляции, росту цен на энергоносители, деиндустриализации и оттоку капитала. Европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать санкционную кампанию и продолжение конфликта на Украине за счет собственных социальных нужд, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил согласие Москвы на замораживание конфликта на Украине по модели Минских соглашений.

    Ранее постпред заявил о вынужденной подготовке Россией адекватного военного ответа на провокации Североатлантического альянса.

    Также Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

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    22 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    «Новатэк» решил перенаправить предназначенный для Европы СПГ по всему миру

    Глава «Новатэка» Михельсон пообещал найти новые рынки сбыта СПГ вместо Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что производимый сжиженный природный газ будет перенаправлен из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт.

    «Новатэк» перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы на другие рынки после того, как в Евросоюзе начнет действовать запрет на его импорт из России, передает РИА «Новости».

    «По всему миру», – ответил Михельсон в кулуарах Веронского евразийского экономического форума на вопрос журналистов о том, куда компания направит свой СПГ после 2027 года.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского трубопроводного газа и СПГ. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать 25 апреля 2026 года, а ограничения по долгосрочным договорам вступят в силу 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа применяется с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    Также страны ЕС утвердили урезанный пакет ограничений против Москвы без газового эмбарго.

    Кроме того, Словакия подала жалобу в суд на запрет закупки российского топлива.

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    22 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Лидеры ЕС собрались в ноябре обсудить дефицит финансирования Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите попытаются согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

    Саммит состоится 26–27 ноября. Также там обсудят бюджет ЕС на 2028–2034 годы, передает Reuters.

    Финансирование Украины на 2026 год уже обеспечено. На 2027 год предусмотрено 45 млрд евро, однако потребности Киева будут значительно выше из-за продолжающегося конфликта. Евросоюз рассчитывал, что страны, не входящие в ЕС, внесут еще 45 млрд евро на 2026 и 2027 годы, но эти средства пока не поступили.

    С учетом того, что дефицит финансирования Украины на 2027 год сейчас оценивается примерно в 70 млрд евро, странам ЕС придется согласовать новую форму финансирования, возможно, в виде еще одного кредита, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Фридрих Мерц назвал помощь Киеву большой нагрузкой на европейский бюджет. В

    Премьер Украины признал приостановку финансирования подготовки к зиме.

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    22 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Мерц призвал к расширению ЕС

    Мерц призвал к расширению ЕС «ради отстаивания суверенитета»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради «отстаивания суверенитета» объединения на мировой арене.

    Заявление немецкого политика прозвучало в контексте попыток евроинтеграции стран Западных Балкан, передает РИА «Новости». «Мы хотим сохранить эту динамику расширения ЕС. Евросоюз должен разрастаться, если он хочет отстаивать свой суверенитет в этом мире и восприниматься как явный фактор силы на мировой арене», – заявил Мерц по итогам саммита «Берлинский процесс» в Черногории.

    При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что политическая воля для вступления стран Западных Балкан в объединение должна исходить от самого региона.

    Саммит «Берлинского процесса», представляющего собой дипломатическую инициативу Берлина по ускорению интеграции государств Западных Балкан в ЕС, прошел под городом Будва. В мероприятии приняли участие региональные политики, а также канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы. В тот же день он рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В августе в Брюсселе подготовили масштабную реформу политики расширения Евросоюза с отменой принципа единогласия.

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    22 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу включиться в переговоры по Украине

    Президент Чехии Павел призвал европейские страны к диалогу по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активного участия европейских государств в мирном переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

    По мнению чешского лидера, странам Европы следует активнее добиваться участия в мирных переговорах по Украине, передает ТАСС. «Европа должна гораздо активнее стремиться стать участником переговорного процесса», – сказал он на конференции по безопасности Berlin Global Dialogue.

    Европе необходимо разработать собственную единую стратегию безопасности для выхода на переговоры, добавил Павел. Документ должен учитывать интересы безопасности стран, которые не входят в Евросоюз, включая Британию и Норвегию.

    Павел отметил участие в мирных переговорах только России, США и Украины, объяснив это отсутствием у Европы четкой и общей позиции. Политик допустил вероятность стагнации или снижения уровня благосостояния европейцев из-за необходимости инвестировать в собственную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел указал на слабость и разобщенность Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у европейских государств желания переходить к переговорам.

    В среду премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере рассказал об обсуждении в Осло территориальных вопросов по Украине.

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    22 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине из-за диалога США и России

    FT: ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты опасаются, что из-за активизации диалога Москвы и Вашингтона Брюссель останется за рамками мирного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times (FT).

    Руководство Евросоюза стремится получить место за столом переговоров на случай неблагоприятного для Брюсселя развития ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Если все полетит к чертям, лучше, чтобы они были там», – заявил европейский дипломат, комментируя встречи представителей Еврокомиссии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Очередной визит американского представителя в Россию заставил европейских чиновников всерьез забеспокоиться о возможном изменении позиции США в пользу Москвы. Из-за этих опасений делегаты от ЕС на встрече в Осло настаивали на своем участии во всех этапах мирного процесса.

    Европейские лидеры предлагают лоббировать начало консультаций России, США и Украины на техническом уровне, чтобы лишь затем переходить к переговорам руководителей государств. Европейские союзники Киева также пытаются сформировать дополнительный дипломатический трек с рабочими группами для обсуждения отдельных вопросов будущего мирного соглашения.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность присутствия Брюсселя за столом переговоров для изложения европейской позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление консультаций в формате Россия – США – Украина.

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    22 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Грушко: Диалог с Евросоюзом невозможен без изменения антироссийского курса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возвращение к нормальным отношениям с Европой невозможно, так как Евросоюз в настоящее время нацелен на подготовку и ведение гибридной войны с Россией, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Как заявил Грушко на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, возврат к взаимодействию с западными странами в привычном формате абсолютно исключен на фоне формирования многополярного мира, передает РИА «Новости».

    «Многие задают нам вопрос, а возможен ли поворот или разворот или возвращение к нормальности и в наших отношениях с США, и в наших отношениях с Евросоюзом, Европой. Мы и люди на Западе, которые сейчас определяют политику, заявляем, что ведение дел, как обычно, невозможно», – сказал дипломат.

    По словам заместителя министра, восстановление диалога требует коренного изменения нынешнего антироссийского курса Брюсселя. Вся внешняя политика, экономика и военное планирование объединения подчинены задаче ведения гибридной войны с Москвой.

    «Разговор о каком-то восстановлении нормальности в наших отношениях не может быть без коренного изменения нынешней внешней политики Евросоюза», – заявил Грушко.

    Он подчеркнул, что Евросоюз больше не может считаться мирным проектом, поскольку его главный смысл существования заключается в борьбе с «российской угрозой». При этом в стратегических документах ЕС Россия названа «долговременной угрозой», что подразумевает сохранение такого отношения вне зависимости от ситуации на Украине.

    Грушко также добавил, что мир уже стал многополярным, и интересы государств смещаются в других направлениях, что делает невозможным возврат к формату business as usual (с англ. – «как обычно») в отношениях с Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал позицию ЕС по торговле с Россией фарисейской.

    Ранее депутат Европарламента Фернан Картхайзер охарактеризовал политику ЕС в отношении Москвы как иррациональную.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о ведении Евросоюзом гибридной войны против России.

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    22 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    ЕК призвала страны Евросоюза согласовать новую помощь Украине до конца года

    Rapporteur: ЕК призвала ЕС согласовать помощь Украине до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия рассчитывает до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год, пишет Rapporteur со ссылкой на внутренний документ ЕК.

    «Следует начать работу по поиску решений для покрытия оставшегося дефицита финансирования на 2027 год с целью достижения политического соглашения до конца года», – цитирует документ РИА «Новости».

    В нем говорится, что Еврокомиссия также требует от Киева ускорить проведение реформ, связанных с предоставлением кредита ЕС на 90 млрд евро, согласованного в декабре прошлого года. Из этого кредита Киеву пока перечислено лишь 20 млрд евро из-за буксующих реформ.

    Кроме того, Брюссель призывает страны НАТО предоставить Украине 70 млрд евро двусторонней военной помощи в текущем году, сделав приоритетом поставки беспилотников. Конкретные предложения по покрытию финансовых потребностей Киева планируется обсудить на внеочередном саммите ЕС 26–27 ноября в Брюсселе. Еще одна встреча европейских лидеров запланирована на 17–18 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Великобритании увеличить финансовую поддержку Киева для покрытия дефицита бюджета на 70 млрд евро.

    Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что оказание помощи киевским властям провоцирует серьезные финансовые трудности для государств Европы.

    В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что совокупный объем финансовой поддержки Евросоюзом Украины с 2022 года может достичь 520 млрд евро к 2027 году.

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    22 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Посольство в Черногории уточнило действие визового режима для россиян

    Посольство в Черногории: Россиянам с ВНЖ не потребуются визы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянам, имеющим разрешение на временное проживание (ВНЖ) в Черногории, не потребуется оформлять отдельную въездную визу после введения визового режима с 1 ноября.

    Граждане России, документированные ВНЖ в Черногории, смогут беспрепятственно въезжать, выезжать и находиться в стране, передает РИА «Новости» сообщение посольства России в Подгорице.

    В диппредставительстве подчеркнули, что черногорский ВНЖ сам по себе является законным основанием для пребывания на территории республики.

    По данным МВД Черногории на сентябрь 2026 года, разрешение на временное проживание в стране имели 17,9 тыс. российских граждан.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Черногория уведомила Москву о введении виз для россиян с 1 ноября. Оформить черногорскую визу можно будет в диппредставительствах, консульствах, а также в центрах VFS Global в нескольких российских городах, планируется внедрение электронных виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Черногория отменила безвизовый режим для россиян.

    До этого Сербия задумалась о введении виз для граждан России.

    При этом Черногория решила ввести визы для россиян и белорусов.

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    22 октября 2026, 12:10 • Новости дня
    Еврокомиссия анонсировала переговоры с НПЗ из-за удвоения цен на дизель

    Еврокомиссия запустила диалог с европейскими НПЗ для снижения цен на дизель

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс возглавят переговоры с представителями нефтеперерабатывающих заводов для снижения цен на дизельное топливо в ЕС.

    Для стабилизации энергетического рынка руководство Евросоюза инициировало прямые переговоры с представителями отрасли, передает ТАСС.

    «Выполняя решения саммита ЕС <…>, Еврокомиссия проинформировала группу о запуске стратегического диалога с европейскими НПЗ. Этот диалог вскоре начнется под председательством еврокомиссаров по энергетике Дана Йоргенсена и по обороне Андрюса Кубилюса», – говорится в заявлении ЕК по итогам заседания экспертной Координационной группы ЕС по нефти.

    На саммите объединения 15–16 октября европейские лидеры уполномочили комиссию принять меры для снижения цен на горючее, в первую очередь на дизель. С начала года стоимость газа в странах ЕС выросла на 140%, а дизельного топлива – на 100%.

    Отмечается, что еврокомиссар Дан Йоргенсен является автором бессрочного запрета на закупки российского газа в любых формах с 2027 года. В настоящее время он также занимается разработкой аналогичного эмбарго на импорт нефти из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    Весной рыбаки в ЕС перестали выходить в море из-за цен на топливо.

    В марте в Европе началась битва за топливо.

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