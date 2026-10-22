Посол России заявил о рисках посещения Черногории для россиян

По его словам, оценка рисков для россиян связана с адаптацией местного законодательства к европейским нормам, передают «Вести». «Поскольку черногорцы приводят или привели уже свое внутреннее законодательство в соответствие с регламентами и правилами ЕС, уровень рисков посещения Черногории россиянами мало чем отличается от их пребывания на территории государств Евросоюза», – констатировал Лукашик.
При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время говорить о систематической дискриминации россиян со стороны властей Черногории пока не приходится.
Напомним, в среду Черногория официально уведомила Москву о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.
В четверг российское посольство сообщило об отсутствии необходимости оформлять визу для обладателей вида на жительство в республике.
Посол России в Черногории Александр Лукашик назвал отмену санкций условием для возобновления прямого авиасообщения между странами.