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    Польша фальшиво возмутилась бандеровщиной на Украине
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    Путин заявил о подготовке Стратегии развития театральной сферы
    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    22 октября 2026, 21:17 • Новости дня

    Директору нацпарка «Куршская коса» Калине продлили арест

    Суд продлил арест директору нацпарка «Куршская коса» Калине до 25 декабря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ленинградский районный суд Калининграда продлил срок содержания под стражей директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине до 25 декабря.

    По данным следствия, руководитель учреждения вместе со знакомым организовал две незаконные вырубки деревьев на особо охраняемой природной территории. Ущерб от уничтожения леса оценивается в 11,5 млн рублей, а от повреждения почвы – в 24,3 млн рублей, сообщает Калининградский областной суд в Max.

    Действия фигуранта квалифицированы по статьям о незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, нарушении режима охраняемых территорий и злоупотреблении должностными полномочиями.

    В январе 2026 года суд отправил обвиняемого под домашний арест. В июле меру пресечения смягчили до запрета определенных действий, ограничив общение со свидетелями и использование интернета. Из-за систематических нарушений этих ограничений в сентябре фигуранта снова заключили под стражу.

    Представители силовых структур задержали Калину в начале года.

    22 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ назначил епископа Савву наместником Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Армавирского и Лабинского Савву наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

    Епископ Савва (Лесных) получил титул Зарайский, он освобожден от управления Армавирской епархией. Прежний наместник, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл освобожден от должности с благодарностью за понесенные труды. За ним сохраняется управление Сергиево-Посадской епархией и должность ректора Московской духовной академии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    Новым преосвященным Армавирским и Лабинским избран клирик Ейской епархии иеромонах Василий (Телехов). Место его наречения и хиротонии во епископа оставлено на усмотрение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Священный синод РПЦ включил в общецерковный месяцеслов новую памятную дату в честь обретения мощей великого князя Дмитрия Донского.

    В субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о росте гонений на каноническое православие на Украине из-за отказа Верховного суда публично рассматривать жалобу УПЦ.

    В мае патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием предстоятелем Грузинской православной церкви.

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    22 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    @ Секргей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На белорусско-украинской границе состоялась гуманитарная миссия, в ходе которой 11 человек отправились на Украину, а трое выехали в Россию к своим родственникам.

    В пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины прошла миссия по воссоединению российских и украинских семей, передает агентство БелТА. Уточняется, что 11 человек отправились к родным на украинскую территорию, а трое выехали в Россию.

    В составе группы находились пожилые и маломобильные граждане. На белорусской территории перед дальнейшей дорогой им предоставили горячее питание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии по воссоединению семей.

    Летом между Украиной и Россией состоялась передача 15 мирных жителей.

    В июне три российские семьи смогли вернуться на родину при содействии Международного комитета Красного Креста.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    22 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей и развития экономики, заявил премьер Михаил Мишустин.

    «Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономики», – приводит слова Мишустина РИА «Новости».

    Открывая заседание кабинета министров, премьер отметил, что правительство работает в обновленном составе, пишет ТАСС. Предложения по кадровым изменениям были представлены президенту в начале недели и тщательно проработаны с учетом стоящих перед кабмином актуальных задач.

    Также премьер-министр сообщил о напряженной работе над проектом трехлетнего бюджета. Он подчеркнул важность того, чтобы она была завершена вовремя, и «уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса».

    Мишустин отметил налаженное конструктивное взаимодействие кабмина с парламентариями, которое важно продолжать, доводя и разъясняя свою точку зрения при работе над бюджетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного кабинета министров.

    В среду депутаты утвердили предложенных кандидатов на должности вице-премьеров и министров.

    В понедельник президент Владимир Путин одобрил предложения Михаила Мишустина по кадровым изменениям в правительстве.

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    22 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

    В тексте документа, размещенного на сайте Кремля, указано, что кадровое решение принято в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

    Шестаков будет руководить регионом в статусе временно исполняющего обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края. Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Во вторник комитет Госдумы поддержал кандидатуру занимавшего пост губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера.

    Ранее Владимир Путин одобрил возможное назначение Кожемяко руководителем дальневосточного направления в правительстве.

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    22 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России заявило, что с недоумением восприняло заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы причастности Москвы к антисемитской кампании в Сети.

    «С недоумением восприняли эти ничем не подтвержденные обвинения в адрес нашей страны, публично озвученные премьер-министром Израиля», – заявили ТАСС в министерстве, отметив богатое совместное прошлое двух стран.

    В ведомстве назвали нелепыми попытки приписать России антисемитскую кампанию, поскольку благодаря политике властей проявления антисемитизма в стране практически отсутствуют. В МИД подчеркнули, что такие заявления вызывают особое сожаление, так как они прозвучали в день 35-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

    Кроме того, в министерстве напомнили, что в 2018 году Москва предлагала Израилю заключить соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, но ответа не последовало. В МИД выразили сожаление, что премьер-министр Израиля предпочел медийные вбросы накануне парламентских выборов диалогу специалистов по кибербезопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об ущербе двусторонним отношениям от заявлений израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту.

    Ранее посла Украины вызвали в министерство иностранных дел Израиля из-за критики слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отношениях с президентом Владимиром Путиным.

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    22 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»

    Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным для граждан

    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать Дальний Восток, чтобы переезд в этот регион не воспринимался как подвиг или «переселение на Луну».

    Путин в ходе рабочей встречи с мэром Владивостока Константином Шестаковым, которому предложил пост врио губернатора Приморского края, призвал развивать Дальний Восток, чтобы люди хотели там жить, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы, к сожалению, иногда забываем про тех людей, которые сделали то, что называется Приморьем, вообще Дальним Востоком для России. И мы должны сделать все, что от нас зависит сегодня и завтра для того, чтобы развивать эту территорию, чтобы люди, которые живут там, и чтобы те, кто захочет сюда приехать, отправлялись не как на какой-то великий подвиг, не переселялись на Луну, а чтобы им хотелось здесь жить», – заявил Путин.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    В сентябре Путин заявил о необходимости продолжить активное развитие Дальнего Востока и Арктики.

    Тогда же Путин указал на важность предотвращения депопуляции дальневосточных регионов.

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    22 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей

    Минпромторг разрешил использовать автомобили Haval H3 и Dargo в такси

    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации машин для такси, внесены модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг.

    Список автомобилей для работы в такси расширен моделями Haval H3 и Haval Dargo, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Как пояснили в Минпромторге, производство этих моделей по полному циклу налажено в Тульской области, поэтому они соответствуют утвержденным параметрам закона о локализации. Обновленный список будет опубликован на сайте министерства.

    В Минпромторге напомнили, что перечень будет регулярно пополняться новыми локализованными моделями, подходящими под критерии закона. Закон, устанавливающий требования к автомобилям для работы в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минпромторг сообщил о возможности использования в отечественных таксопарках автомобилей марок Jetour, Tenet, Omoda и Jeland.

    В том же месяце ведомство увеличило уровень локализации иномарок для такси до 1,5 тыс. баллов.

    В марте перечень разрешенных автомобилей уже расширялся.

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    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    22 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Сына адвоката Астахова обвинили в хищении 378 млн рублей

    Сыну адвоката Астахова предъявили обвинение в мошенничестве на 378 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Пресненском суде Москвы начался процесс, в ходе которого представитель гособвинения заявил об участии сына адвоката Павла Астахова Антона в хищении более 378 млн рублей.

    В Пресненском суде столицы началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Антона Астахова. Подсудимый обвиняется в совершении мошенничества с кредитными средствами АКБ «Апабанк» на общую сумму свыше 378 млн рублей, передает ТАСС.

    «Астахов и другие соучастники преступления совершили хищение денежных средств на общую сумму 378 млн рублей», – сказал в зале суда представитель государственного обвинения Никита Молибога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Тверской районный суд Москвы заочно приговорил бывшего топ-менеджера банка «Народный кредит» Игоря Стребкова к семи годам колонии по делу о мошенничестве.

    Во вторник столичный суд назначил бывшему главе Агентства по страхованию вкладов Андрею Мельникову четыре с половиной года колонии по делу об особо крупном хищении.

    Летом арестованный за мошенничество Антон Астахов стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге из-за подделки документов.

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    22 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления о переносе сроков уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей и спецтехники на декабрь 2027 года.

    Минпромторг предложил перенести оплату утилизационного сбора за четвертый квартал 2026 года и первый-третий кварталы 2027 года на конец 2027 года, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что эта мера позволит автозаводам высвободить оборотные средства для реализации инвестиционных программ, закупки комплектующих и своевременной выплаты зарплат. Отмечается, что отсрочка призвана обеспечить финансовую устойчивость предприятий в условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство перенесло срок уплаты утилизационного сбора для ведущих автозаводов страны.

    В прошлом году Минпромторг предложил дать крупнейшим отечественным производителям автотехники отсрочку по этому платежу на год.

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    22 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края

    Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

    Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в четверг провел встречу с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Глава государства принял Шестакова в Кремле. Во время встречи российский лидер предложил мэру Владивостока стать временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, сообщает пресс-служба Кремля в Мах.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера – полпреда президента в ДФО.

    В понедельник Владимир Путин одобрил предложение о назначении главы региона руководителем дальневосточного направления.

    Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заявил о доскональном знании Дальнего Востока Олегом Кожемяко.

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    22 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием

    ВС России поразили подстанции на Украине и два сухогруза с военным грузом

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России днем в четверг поразила электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в Хотове Киевской области и электроподстанцию ПС-330 «Житомирская» в Житомире, а также два сухогруза с военными грузами для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре и судам, доставляющим оружие, сообщает Минобороны в Max.

    В результате атаки поражены электроподстанция «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и подстанция «Житомирская» в Житомире.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза, которые везли в порты Одессы и Черноморска грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска провели атаку на заводы оборонно-промышленного комплекса и портовые объекты в Одесской области.

    Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

    Напомним, в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    22 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Песков усомнился в реабилитации Зеленского от обвинений в нацизме

    Песков: Зеленский вряд ли сможет реабилитироваться от нацизма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что упоминания Владимира Зеленского о своем деде-ветеране вряд ли помогут ему реабилитироваться на фоне нацистских проявлений на Украине.

    «Поскольку мы все время говорим о нацистских проявлениях на Украине и о необходимости выкорчевывания этих нацистских проявлений, то, наверное, он как-то пытается реабилитироваться и так далее. Но тем не менее вряд ли это получится на фоне того, что по-прежнему, к сожалению, происходит на Украине», – заявил Песков в интервью «Вестям».

    Представитель Кремля пояснил, что ему сложно судить о причинах подобных высказываний Зеленского без знания полного контекста интервью. При этом он обратил внимание на то, что слова украинского лидера прозвучали в момент кульминации скандала между Киевом и Варшавой.

    Песков напомнил, что решение городского совета Львова объявить 2027 год годом нацистского подразделения вызвало острую реакцию, из-за которой Польша даже отменяла поставки вооружений в знак протеста. По его мнению, одного этого контраста достаточно для оценки попыток Зеленского оправдаться.

    В среду сообщалось, что польские власти приостановили отправку крупного пакета вооружений Киеву в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

    Позже Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о приостановке передачи военной помощи Украине в связи с чествованием экстремистской организации.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от властей Украины официально дистанцироваться от решения объявить во Львове год экстремистской организации.

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    22 октября 2026, 20:23 • Новости дня
    Путин поздравил театральное сообщество России со 150-летием
    Путин поздравил театральное сообщество России со 150-летием
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поздравил всех служащих отечественному театру со 150-летием основания театрального сообщества России.

    «Уважаемые друзья, поздравляю делегатов съезда и всех, кто служит отечественному театру, со знаменательным событием! В этом году исполнилось, уже говорили об этом, 150 лет со дня основания театрального сообщества России», – заявил президент на cъезде Союза театральных деятелей. Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин приехал в Большой театр для выступления перед участниками Десятого съезда театральных деятелей.

    Ранее народного артиста России Владимира Машкова переизбрали на должность председателя Союза театральных деятелей.

    Напомним, Союз театральных деятелей России сменил название на Российское театральное общество.

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