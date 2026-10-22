Путин призвал системно поддерживать инициативы бизнеса в театре

Tекст: Вера Басилая

«При этом мы приветствуем и вложения бизнеса, разумеется, в театральные проекты. Такие инициативы, безусловно, заслуживают системной поддержки», – цитирует Путина ТАСС.

Президент подчеркнул, что сегодня театр становится еще более актуальным. По его словам, аншлаги сопровождают сценические постановки не только столичных, но и многих региональных театров.

При этом Путин сделал акцент на том, что в России абсолютное большинство профессиональных театров финансируется из федерального, регионального или муниципального бюджета.

«Это крайне важно для укрепления гуманитарного, культурного пространства, единства нашей страны», – подытожил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин указал на мощное воздействие театрального искусства на формирование мировоззрения молодежи и будущее России.

Президент сообщил о создании Стратегии развития театральной сферы.

Он вручил Российскому театральному обществу орден «За заслуги в культуре и искусстве».