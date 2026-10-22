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    Польша фальшиво возмутилась бандеровщиной на Украине
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    Путин заявил о подготовке Стратегии развития театральной сферы
    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    22 октября 2026, 20:46 • Новости дня

    Путин указал на определяющее влияние театра на молодежь и будущее России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Театральное искусство оказывает мощное воздействие на формирование мировоззрения молодежи и определяет будущее России, заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер на съезде Союза театральных деятелей отметил, что будущее страны напрямую зависит от тех ценностей, которые театральные деятели закладывают в подрастающее поколение, пишет ТАСС.

    «Нельзя забывать и о мощном влиянии театра на формирование мировоззрения людей, особенно молодых людей. И от вашей работы очень многое зависит для будущего России. То, что вы закладываете в сердце, в душу молодого человека, то и будет с Россией. Такова и будет Россия будущего», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о неспособности кино и интернета заменить театр.

    Президент вручил Российскому театральному обществу орден «За заслуги в культуре и искусстве».

    Также глава государства сообщил о поддержке государством более 600 профессиональных театров.

    22 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ назначил епископа Савву наместником Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Армавирского и Лабинского Савву наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

    Епископ Савва (Лесных) получил титул Зарайский, он освобожден от управления Армавирской епархией. Прежний наместник, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл освобожден от должности с благодарностью за понесенные труды. За ним сохраняется управление Сергиево-Посадской епархией и должность ректора Московской духовной академии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    Новым преосвященным Армавирским и Лабинским избран клирик Ейской епархии иеромонах Василий (Телехов). Место его наречения и хиротонии во епископа оставлено на усмотрение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Священный синод РПЦ включил в общецерковный месяцеслов новую памятную дату в честь обретения мощей великого князя Дмитрия Донского.

    В субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о росте гонений на каноническое православие на Украине из-за отказа Верховного суда публично рассматривать жалобу УПЦ.

    В мае патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием предстоятелем Грузинской православной церкви.

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    22 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    @ Секргей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На белорусско-украинской границе состоялась гуманитарная миссия, в ходе которой 11 человек отправились на Украину, а трое выехали в Россию к своим родственникам.

    В пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины прошла миссия по воссоединению российских и украинских семей, передает агентство БелТА. Уточняется, что 11 человек отправились к родным на украинскую территорию, а трое выехали в Россию.

    В составе группы находились пожилые и маломобильные граждане. На белорусской территории перед дальнейшей дорогой им предоставили горячее питание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии по воссоединению семей.

    Летом между Украиной и Россией состоялась передача 15 мирных жителей.

    В июне три российские семьи смогли вернуться на родину при содействии Международного комитета Красного Креста.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    22 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств

    Путин назвал театр главным из искусств вместо кино

    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ленинская формула о «важнейшем из искусств» сегодня неверна, поскольку ни кино, ни телевидение, ни интернет не смогли заменить театр, заявил президент Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.

    «Трудно сегодня согласиться с классиком, который считал важнейшим искусством кино», – приводит ТАСС слова российского лидера. «Театр не только жив – он импульсы дает очень многим видам искусства, с него очень многое начинается», – добавил он.

    По словам Путина, главное преимущество театра заключается в прямом контакте со зрителями, который вызывает «чувство сопричастности и сопереживания героям спектакля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о поддержке государством более 600 профессиональных театров.

    Президент поздравил театральное сообщество со 150-летием.

    В прошлом месяце на Петербургском международном форуме объединенных культур он подчеркнул абсолютную доступность культуры для всех граждан страны.

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    22 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

    В тексте документа, размещенного на сайте Кремля, указано, что кадровое решение принято в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

    Шестаков будет руководить регионом в статусе временно исполняющего обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края. Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Во вторник комитет Госдумы поддержал кандидатуру занимавшего пост губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера.

    Ранее Владимир Путин одобрил возможное назначение Кожемяко руководителем дальневосточного направления в правительстве.

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    22 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России заявило, что с недоумением восприняло заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы причастности Москвы к антисемитской кампании в Сети.

    «С недоумением восприняли эти ничем не подтвержденные обвинения в адрес нашей страны, публично озвученные премьер-министром Израиля», – заявили ТАСС в министерстве, отметив богатое совместное прошлое двух стран.

    В ведомстве назвали нелепыми попытки приписать России антисемитскую кампанию, поскольку благодаря политике властей проявления антисемитизма в стране практически отсутствуют. В МИД подчеркнули, что такие заявления вызывают особое сожаление, так как они прозвучали в день 35-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

    Кроме того, в министерстве напомнили, что в 2018 году Москва предлагала Израилю заключить соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, но ответа не последовало. В МИД выразили сожаление, что премьер-министр Израиля предпочел медийные вбросы накануне парламентских выборов диалогу специалистов по кибербезопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об ущербе двусторонним отношениям от заявлений израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту.

    Ранее посла Украины вызвали в министерство иностранных дел Израиля из-за критики слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отношениях с президентом Владимиром Путиным.

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    22 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей

    Минпромторг разрешил использовать автомобили Haval H3 и Dargo в такси

    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации машин для такси, внесены модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг.

    Список автомобилей для работы в такси расширен моделями Haval H3 и Haval Dargo, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Как пояснили в Минпромторге, производство этих моделей по полному циклу налажено в Тульской области, поэтому они соответствуют утвержденным параметрам закона о локализации. Обновленный список будет опубликован на сайте министерства.

    В Минпромторге напомнили, что перечень будет регулярно пополняться новыми локализованными моделями, подходящими под критерии закона. Закон, устанавливающий требования к автомобилям для работы в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минпромторг сообщил о возможности использования в отечественных таксопарках автомобилей марок Jetour, Tenet, Omoda и Jeland.

    В том же месяце ведомство увеличило уровень локализации иномарок для такси до 1,5 тыс. баллов.

    В марте перечень разрешенных автомобилей уже расширялся.

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    22 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»

    Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным для граждан

    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать Дальний Восток, чтобы переезд в этот регион не воспринимался как подвиг или «переселение на Луну».

    Путин в ходе рабочей встречи с мэром Владивостока Константином Шестаковым, которому предложил пост врио губернатора Приморского края, призвал развивать Дальний Восток, чтобы люди хотели там жить, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы, к сожалению, иногда забываем про тех людей, которые сделали то, что называется Приморьем, вообще Дальним Востоком для России. И мы должны сделать все, что от нас зависит сегодня и завтра для того, чтобы развивать эту территорию, чтобы люди, которые живут там, и чтобы те, кто захочет сюда приехать, отправлялись не как на какой-то великий подвиг, не переселялись на Луну, а чтобы им хотелось здесь жить», – заявил Путин.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    В сентябре Путин заявил о необходимости продолжить активное развитие Дальнего Востока и Арктики.

    Тогда же Путин указал на важность предотвращения депопуляции дальневосточных регионов.

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    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    22 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления о переносе сроков уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей и спецтехники на декабрь 2027 года.

    Минпромторг предложил перенести оплату утилизационного сбора за четвертый квартал 2026 года и первый-третий кварталы 2027 года на конец 2027 года, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что эта мера позволит автозаводам высвободить оборотные средства для реализации инвестиционных программ, закупки комплектующих и своевременной выплаты зарплат. Отмечается, что отсрочка призвана обеспечить финансовую устойчивость предприятий в условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство перенесло срок уплаты утилизационного сбора для ведущих автозаводов страны.

    В прошлом году Минпромторг предложил дать крупнейшим отечественным производителям автотехники отсрочку по этому платежу на год.

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    22 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края

    Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

    Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в четверг провел встречу с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Глава государства принял Шестакова в Кремле. Во время встречи российский лидер предложил мэру Владивостока стать временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, сообщает пресс-служба Кремля в Мах.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера – полпреда президента в ДФО.

    В понедельник Владимир Путин одобрил предложение о назначении главы региона руководителем дальневосточного направления.

    Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заявил о доскональном знании Дальнего Востока Олегом Кожемяко.

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    22 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием

    ВС России поразили подстанции на Украине и два сухогруза с военным грузом

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России днем в четверг поразила электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в Хотове Киевской области и электроподстанцию ПС-330 «Житомирская» в Житомире, а также два сухогруза с военными грузами для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре и судам, доставляющим оружие, сообщает Минобороны в Max.

    В результате атаки поражены электроподстанция «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и подстанция «Житомирская» в Житомире.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза, которые везли в порты Одессы и Черноморска грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска провели атаку на заводы оборонно-промышленного комплекса и портовые объекты в Одесской области.

    Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

    Напомним, в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    22 октября 2026, 20:23 • Новости дня
    Путин поздравил театральное сообщество России со 150-летием
    Путин поздравил театральное сообщество России со 150-летием
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поздравил всех служащих отечественному театру со 150-летием основания театрального сообщества России.

    «Уважаемые друзья, поздравляю делегатов съезда и всех, кто служит отечественному театру, со знаменательным событием! В этом году исполнилось, уже говорили об этом, 150 лет со дня основания театрального сообщества России», – заявил президент на cъезде Союза театральных деятелей. Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин приехал в Большой театр для выступления перед участниками Десятого съезда театральных деятелей.

    Ранее народного артиста России Владимира Машкова переизбрали на должность председателя Союза театральных деятелей.

    Напомним, Союз театральных деятелей России сменил название на Российское театральное общество.

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    22 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    Росрыболовство объяснило неудачную лососевую путину

    Глава Росрыболовства назвал изменение климата причиной плохой путины

    Tекст: Ольга Иванова

    Главной причиной крайне неудачной лососевой путины в этом году стало изменение климата, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Веронском Евразийском экономическом форуме.

    «Путина действительно плохая, мы такую рыбалку давно не наблюдали. Всего 100 тыс. тонн, даже чуть меньше, мы поймаем», – приводит слова Шестакова РИА «Новости».

    Глава ведомства отметил, что такая ситуация является серьезным вызовом, так как рынок привык к большим объемам красной рыбы. При этом он напомнил, что в советское время выловы составляли по 80 тыс. тонн, поэтому говорить о катастрофе не стоит. «Есть определенные колебания, но в целом мы считаем, что это связано с климатическими изменениями», – добавил Шестаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель Росрыболовства Илья Шестаков констатировал резкое снижение объемов добычи красной рыбы из-за неудачной путины.

    В прошлом году он исключил вероятность плохой лососевой путины на ближайшие годы.

    Шестаков сообщил об увеличении вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне.

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    22 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело в отношении немецкого журналиста Михаэля Мартенса о возбуждении ненависти или вражды поступило в Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения, сообщили в суде.

    Дело было зарегистрировано судом 22 октября, однако дата его рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости». В отношении журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Мартенса расследуется уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. В России ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. МВД России объявило Мартенса в розыск, суд заочно его арестовал.

    В августе на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса из-за высказываний об убийстве граждан России.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова журналиста преднамеренной акцией.

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям Михаэля Мартенса.

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    Главное
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
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