Женская сборная России по водному поло пробилась на чемпионат мира

Женская сборная России по водному поло получила квоту на чемпионат мира

Tекст: Денис Тельманов

Женская сборная России по водному поло выступит на предстоящем мировом первенстве, передает ТАСС. В федерации пояснили, что российская команда обеспечила себе путевку на турнир в соответствии с системой отбора, утвержденной бюро международной федерации.

Соревнования пройдут с 26 июня по 9 июля 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта России Михаил Дегтярев назвал безобразной позицию ограничивающих допуск российских атлетов европейских стран.

В среду эстонская государственная телерадиокомпания ERR отменила трансляцию церемоний юношеских Олимпийских игр в знак протеста против допуска россиян.

Во вторник глава Минспорта Михаил Дегтярев сообщил о требовании Международного олимпийского комитета к организаторам соревнований гарантировать участие всех спортсменов.