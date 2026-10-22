Путин выступил за закрепление в законе особого статуса творческих союзов

Tекст: Вера Басилая

Путин поднял вопрос о наделении профильных объединений новыми полномочиями во время выступления на съезде Союза театральных деятелей, передает ТАСС.

«Считаю возможным законодательно закрепить особый статус творческих союзов, расширение прав (их) участников, формирование государственного заказа. Об этом тоже нужно подумать. С полномочиями по защите творческих, трудовых и социальных прав своих членов и с понятными механизмами финансирования», – заявил глава государства.

Напомним, Путин поздравил всех служащих отечественному театру со 150-летием основания театрального сообщества России.

В четверг президент вручил Российскому театральному обществу орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Он сообщил о поддержке властями более 600 профессиональных театров.