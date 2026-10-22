Путин вручил орден Российскому театральному обществу

Tекст: Вера Басилая

Путин на сцене Большого театра передал орден «За заслуги в культуре и искусстве» Российскому театральному обществу, передает ТАСС. Почетную награду, присужденную за многолетнюю плодотворную деятельность, из рук главы государства принял председатель организации Владимир Машков. Кроме того, Путин поздравил его с переизбранием на этот руководящий пост.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин прибыл в Большой театр для выступления перед участниками десятого Съезда театральных деятелей.

Напомним, Владимира Машкова переизбрали на должность председателя Союза театральных деятелей России.

В августе Путин удостоил коллектив Российского театрального общества ордена «За заслуги в культуре и искусстве».