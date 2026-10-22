Подтверждена гибель второго члена экипажа разбившегося во Франции истребителя

BFMTV: Второй пилот разбившегося во Франции истребителя Mirage погиб

Tекст: Денис Тельманов

Истребитель ВВС Франции Mirage-2000D потерпел крушение в среду. Обнаруженные на месте аварии материалы позволяют подтвердить гибель двух человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

В прокуратуре отметили, что для точного подтверждения гибели обоих пилотов необходимо провести анализ ДНК. Изначально вооруженные силы страны сообщали о смерти лишь одного члена экипажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный самолет ВВС Франции Mirage 2000D разбился рядом с городом Нанси.

Летом при крушении небольшого самолета на северо-востоке Франции трем людям удалось покинуть борт за мгновения до катастрофы.

В результате падения самолета в коммуне Томблен погибли 11 человек.