ФАС возбудила 74 дела о нарушениях на топливном рынке

Кабмин: ФАС завела 74 дела против участников топливного рынка

Tекст: Вера Басилая

«ФАС доложила о мерах по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов: возбуждено 74 дела, выдано 105 предупреждений», – говорится в сообщении правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.

Служба продолжает работу по заключению соглашений между региональными властями и независимыми автозаправочными станциями для стабилизации цен. На сегодняшний день подписано 127 таких документов в 45 субъектах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Александр Новак отметил необходимость скорректировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке.

В правительстве сообщили об увеличении выпуска бензина и дизеля.

Во вторник глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил о выдаче нефтяным компаниям 102 предупреждений из-за нарушений на рынке горючего.