Шестаков назвал четыре направления развития Приморского края

Шестаков назвал привлечение молодежи направлением развития Приморья

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Владивосток и Приморье – это восточные ворота Северного морского пути, а это значимый проект для всей нашей страны. Мы продумали очень серьезный план, который включает четыре направления… Первое – это, конечно же, поддержка ребят, которые сейчас отстаивают интересы нашей страны и воюют за нашу Родину, поддержка их семей», – приводит слова Шестакова РИА «Новости».

Вторым направлением он назвал развитие экономики и привлечение инвестиций. Врио губернатора отметил, что власти региона будут уделять внимание проектам по поручениям президента, в том числе созданию атомной электростанции совместно с Росатомом и гражданской судостроительной верфи совместно с ОСК.

Третьим и четвертым направлениями стали привлечение молодежи и вдумчивая кадровая политика.

Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. В тот же день Шестаков пообещал направить все свои знания и навыки на развитие региона.

Также Путин отметил эффективную работу Юрия Трутнева и Олега Кожемяко по развитию Дальнего Востока.