Новак заявил об обеспеченности России дизелем и авиакеросином

Новак: Российский рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином

Tекст: Ольга Иванова

О ситуации на внутреннем топливном рынке вице-премьер рассказал по итогам профильного совещания, передает РИА «Новости». «Внутренний рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином. По бензинам еще сохраняется ситуация с дефицитом, но принимаются все необходимые меры для того, чтобы был обеспечен полностью рынок», – заявил Новак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство сообщило об увеличении выпуска бензина и дизеля в России.

На прошлой неделе власти обсудили возможность обязательной продажи топлива пониженного экологического класса только через биржу.

В начале месяца Новак констатировал сбалансированность ситуации на отечественном рынке авиационного керосина.