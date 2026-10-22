Tекст: Тимур Шайдуллин

«Период, когда любой разговор с Москвой автоматически означал нарушение политических табу, постепенно подходит к концу. <…> Мы можем в буквальном смысле оказаться в ситуации, когда даже самые ярые критики России тайно ведут с ней дела «под столом», – приводит ТАСС публикацию Advance.

Авторы статьи отмечают, что причиной этой тенденции является стремление США наладить деловые отношения с Россией. Они подчеркнули, что Европа всегда следовала за Вашингтоном, поэтому неудивительно, что эта практика продолжается и сегодня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил о необходимости возвращения Евросоюза к прагматичному диалогу с Москвой.

В феврале газета Pais сообщила об обсуждении в европейских странах идеи возобновления прямых контактов с Россией.

Издание Strategic Culture назвало невозможным процветание Европы без восстановления отношений с Москвой.