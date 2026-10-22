Хоронившую пенсионеров во дворе ради их пенсий женщину осудили под Волгоградом

Tекст: Вера Басилая

Суд в Волгоградской области вынес приговор женщине, которая прятала тела пенсионеров на своем участке, чтобы продолжать получать их пенсии, передает РИА «Новости».

По данным Калачевского районного суда, 46-летняя местная жительница взяла под опеку четырех пожилых людей, выписанных из психиатрической больницы. Она хранила у себя их банковские карты и присваивала часть средств. В 2019 году трое подопечных скончались, а один пропал без вести. Тела умерших женщина тайно захоронила во дворе своего дома, не сообщив об этом профильным структурам, и продолжила снимать их пенсионные выплаты.

«Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщили в суде.

Женщина признана виновной по статье «Мошенничество». В пользу фонда пенсионного и социального страхования взыскано более 2 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд приговорил жительницу Находки к восьми с половиной годам колонии за обман более 950 человек.

В апреле эксперты платформы «Мошеловка» рассказали о краже данных пожилых людей под видом начисления выплат от Социального фонда.