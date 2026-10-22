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    22 октября 2026, 19:57 • Новости дня

    Nordwind Airlines возобновила полеты из России на вьетнамский Фукуок

    Nordwind Airlines возобновила прямые рейсы из России на Фукуок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авиакомпания Nordwind Airlines после шестилетнего перерыва возобновила прямое авиасообщение между городами России и аэропортом острова Фукуок во вьетнамской провинции Анзянг.

    Первый рейс прибыл на Фукуок из Екатеринбурга в четверг с 370 пассажирами на борту, сообщает ТАСС. Генеральный консул России в Хошимине Мария Мизонова отметила, что восстановление авиасообщения будет способствовать увеличению российского турпотока во Вьетнам, а также положительно скажется на взаимодействии двух стран в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах.

    По словам председателя совета участников компании Pegas Misr Vietnam Хоанг Тхи Фонг Тху, Nordwind Airlines планирует осуществлять 20 чартерных рейсов ежемесячно из российских городов.

    За первые девять месяцев 2026 года во Вьетнам прибыло более 157 тыс. российских туристов, что в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. В 2026 году ожидается прибытие не менее 200 тыс. российских туристов на Фукуок и Камрань. Сейчас российские туристы занимают третье место по числу посетителей Вьетнама после гостей из Китая и Южной Кореи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Вьетнама То Лам анонсировал расширение авиасообщения с Россией. Ранее спрос на туры во Вьетнам среди россиян впервые сравнялся с Таиландом.

    Еще в марте 2025 года Ассоциация туроператоров России отметила значительное увеличение интереса граждан к турам во Вьетнам.

    21 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Черногория отменила безвизовый режим для россиян

    Черногория с 1 ноября отменила безвизовый режим для россиян

    Черногория отменила безвизовый режим для россиян
    @ Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил, что Черногория официально уведомила Москву о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.

    «С 1 ноября въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена», – пояснил дипломат ТАСС.

    Лукашик отметил, что с начала ноября прекращает действие двустороннее межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 года. Для получения визы россиянам потребуется подать пакет документов в один из визовых центров VFS Global на территории России или напрямую в посольство Черногории в Москве.

    При этом посольство России в Подгорице пока не располагает информацией о возможных изменениях правил получения иностранцами временного разрешения на проживание в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал возможные меры Москвы в ответ на отмену безвизового режима Сербией.

    Также МИД Таиланда разъяснил правила въезда россиян после отмены безвиза.

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    20 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Посольство объяснило изъятие земли россиянина в Швеции антироссийской истерией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Стокгольме расценило намерение властей Швеции конфисковать земельный участок у гражданина России как проявление антироссийской истерии.

    Намерение шведских властей конфисковать собственность российских граждан не имеет под собой законных оснований, а является исключительно следствием раздуваемой в стране антироссийской истерии, сообщило дипломатическое представительство России в Стокгольме.

    «Доказательств какой-либо противоправной деятельности российских владельцев недвижимости, естественно, никто предъявить не может, зато рассуждений о «российской угрозе» более чем достаточно. Все это – часть антироссийской истерии, охватившей ныне шведское общество, которая сознательно культивируется политической элитой страны», – заявили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Швеции решило изъять землю у россиянина около военно-морской базы.

    Ранее в Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в принадлежащей россиянам недвижимости.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    20 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские туристы рассказали о разгромленных магазинах в Париже

    Российские туристы рассказали о последствиях протестов в Париже

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россияне, находящиеся в Париже на фоне массовых протестов, пожаловались на проблемы с транспортом, разгромленные магазины и опасения за свою безопасность.

    Особенно сильно от беспорядков пострадали центральные районы французской столицы. По словам одной из туристок, забастовка напрямую не повлияла на ее отдых, но находиться в городе стало менее комфортно. Больше всего пострадал правый берег Сены с люксовыми бутиками, передает РБК.

    Директор по развитию парижского консьерж-сервиса Four Seasons Voyage Анастасия Рикеза рассказала, что в городе возникли трудности с передвижением: метро не работает, такси воспользоваться сложно, а оставлять машину на улице небезопасно. Она также сообщила, что посетителей не пускали в Лувр даже с билетами, а местные жители выходят убирать улицы.

    Несмотря на ситуацию, российские туристы не обращались с просьбами отменить поездки во Францию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Однако количество заявок на туры у оператора «Русский экспресс» снизилось примерно на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

    Префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    Протестующие накануне заблокировали вход в Лувр.

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    20 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Посольство России во Франции призвало россиян к бдительности в дни протестов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности, особенно в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.

    «Уделяйте повышенное внимание своей безопасности и будьте особенно бдительны в дни, когда планируются следующие протестные акции», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram.

    В посольстве отметили резкое обострение общественно-политической ситуации во Франции, где проходят массовые акции протеста, нередко перерастающие в беспорядки и столкновения с полицией. В связи с этим местные власти могут вводить комендантский час, информация о котором размещается на сайтах мэрий и префектур, а также в СМИ.

    Гражданам России, находящимся во Франции или планирующим поездки, рекомендовано избегать районов проведения манифестаций и мест массового скопления людей. В случае угрозы жизни и здоровью соотечественников призывают незамедлительно обращаться в экстренные службы или российские дипломатические и консульские представительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник после протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек.

    В понедельник во Франции разграбили 2000 магазинов во время протестов.

    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции.

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    20 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Завершено расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    СК завершил расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который жестоко расправился со своей бывшей возлюбленной в Объединенных Арабских Эмиратах.

    В Петербурге завершилось расследование дела 42-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 25-летней девушки в ОАЭ. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщает СК России.

    По версии следствия, с сентября 2024 по декабрь 2025 года мужчина преследовал бывшую возлюбленную, угрожал ей убийством и избивал. В номере отеля в Дубае 17 декабря прошлого года он нанес девушке не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

    После совершения преступления злоумышленник покинул страну и вернулся в Петербург, где его задержали и заключили под стражу. В ходе расследования, которое велось совместно с правоохранительными органами Эмиратов, следователи допросили более 25 свидетелей, провели следственный эксперимент и судебные экспертизы.

    Летом правоохранительные органы открыли уголовные дела против полицейских из Петербурга из-за убийства девушки в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи связали подозреваемого в убийстве россиянки в Абхазии с другими преступлениями.

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    20 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Участник одиночного велопробега из Москвы пропал в Таиланде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тату-мастер из Москвы Иван Чесноков, совершавший одиночный велопробег по странам Азии, бесследно исчез на автомобильной трассе в Таиланде, сообщили волонтеры.

    Москвич перестал выходить на связь во время поездки на велосипеде по трассе в таиландской провинции Прачуап-Кхири-Кхан, передает РИА «Новости». «Три дня назад пропал с радаров участник одиночного велопробега из российской столицы», – сообщила глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева. Она добавила, что об исчезновении заявила супруга мужчины, с которой он постоянно поддерживал контакт.

    Путешественник начал свой маршрут 16 сентября, планируя проехать через Китай, Вьетнам, Лаос и Таиланд. Уточняется, что у него не было при себе ценных вещей и медицинской страховки. После ночевки в палатке он собирался отправиться в сторону Пхукета, а оттуда – в Малайзию и Сингапур, однако его локация пропала из сети.

    В последний раз мужчина выходил на связь в пятницу днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пропавший в Таиланде российский подросток был найден в состоянии комы.

    Весной в этой стране начались поиски исчезнувшего после обращения в клинику россиянина.

    В феврале местная полиция сообщила о гибели пропавшего соотечественника в Паттайе.

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    21 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Индийские власти заблокировали смену российского экипажа танкера Unity

    Власти Индии запретили менять российских моряков на арестованном танкере Unity

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель новороссийской компании «Антарика» Денис Шашкин сообщил, что власти Индии ответили отказом на предложение заменить россиян на арестованном танкере Unity.

    Индийская сторона заблокировала попытки заменить российский экипаж на арестованном танкере Unity, пишет ТАСС.

    «В рамках гуманитарной помощи мы пытались предложить решение по смене экипажа, взаимодействовали с консульством, которое очень активно пыталось помогать, но все блокировалось индийскими властями. По всем инициативам было отказано – по поводу постановки к причалу, по поводу оставления даже части моряков, которые составляли бы минимальный состав по конвенции», – заявил Шашкин.

    Сроки контрактов у большинства моряков уже истекли, однако они вынуждены продолжать выполнять свои обязанности. Моральное состояние и здоровье членов экипажа вызывают серьезные опасения, один из россиян был госпитализирован. Ранее генконсульство России в Калькутте сообщало, что репатриация моряков упирается в отсутствие им замены.

    Танкер Unity, следовавший под флагом Камеруна, был арестован в Индии 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу. Истец и ответчик зарегистрированы в ОАЭ, дело рассматривает Высокий суд в штате Одиша. В настоящий момент судно с россиянами стоит на якоре недалеко от порта Парадип.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержку россиян на арестованном в Индии танкере объяснили отсутствием им замены. Кроме того, МИД взял на контроль возвращение моряков с этого судна. Тем временем российское внешнеполитическое ведомство призвало Индию освободить 20 граждан России.

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    20 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Правительство Швеции решило изъять землю у россиянина около базы ВМС

    The Telegraph: Швеция изымет участок у россиянина для защиты военно-морской базы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Швеции поддержало решение об изъятии у гражданина России земельного участка, расположенного недалеко от военно-морской базы на острове Муске.

    Правительство Швеции поддержало изъятие земельного участка у российского гражданина. Земля находится рядом с базой ВМС, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Мы намерены изъять этот стратегически важный объект… Это единственный участок в данном районе, который не находится в распоряжении вооруженных сил Швеции, что создает критический пробел в обороне военно-морской базы», – заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

    В конце августа шведское фортификационное агентство подало заявку на экспроприацию этого участка на острове Муске. Военные утверждали, что владелец якобы представляет угрозу безопасности. Окончательное юридическое оформление и расчет компенсации проведут судебные органы.

    Подземная военно-морская база на острове Муске была построена в 1950–1960-х годах и считается одним из крупнейших подземных комплексов в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу суд в США оставил под стражей экстрадированного из Швеции россиянина.

    В пятницу Швеция выдала американским властям гражданина России за экспорт микроэлектроники.

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    20 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Обвиняемые в убийстве россиян в Таиланде полностью признали вину

    Пхучаткан: Подсудимые по делу об убийстве россиян в Таиланде признали вину

    Tекст: Мария Иванова

    Двое граждан Таиланда, обвиняемых в жестоком убийстве российских туристов Дианы и Романа Назимовых, на судебном заседании в Паттайе изменили показания и признали вину по всем пунктам.

    На заседании суда подсудимые признали себя виновными по всем пунктам обвинения, передает РИА «Новости» со ссылкой на таиландский новостной портал Пхучаткан.

    Ранее обвиняемые Тхана Кэттхонг и Тхонгчай Сринин отрицали вину в изнасиловании и предумышленном убийстве с особой жестокостью. На заседании 1 октября они согласились с обвинениями лишь по ряду эпизодов, категорически отвергнув причастность к умышленному убийству группой лиц по предварительному сговору.

    Учитывая возможность сурового наказания вплоть до смертной казни, прокурор ходатайствовал о продолжении судебного процесса. По местным законам признание вины позволяет сразу перейти к вынесению приговора, однако в случае тяжелых статей стороны вправе потребовать рассмотрения дела по существу с представлением дополнительных доказательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца подозреваемые в убийстве россиян в Паттайе частично признали вину.

    В прошлом месяце власти Таиланда предъявили обвинения подозреваемым в преступлении.

    Летом МИД Таиланда передал письмо Сергею Лаврову в связи с убийством россиян.

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    21 октября 2026, 19:51 • Новости дня
    Хуснуллин оценил туристический потенциал Херсонской области

    Хуснуллин: Херсонская область обладает высоким туристическим потенциалом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Херсонская область обладает крайне привлекательной прибрежной территорией и большим туристическим потенциалом.

    Хуснуллин отметил, что выгодное географическое расположение и наличие двух морей делают Херсонскую область перспективной для путешественников, сообщает РИА «Новости».

    «В Херсонской области крайне привлекательна прибрежная территория двух морей, Черного и Азовского, протяженностью более 700 км. Кроме того, в регионе находятся заповедники – «Аскания-Нова» и Черноморский биосферный заповедник. Поэтому большое внимание при разработке градостроительных планов уделено и развитию пляжного, лечебно-оздоровительного, природно-экологического туризма», – заявил он.

    По словам вице-премьера, через регион проходит сухопутный коридор в Крым, а благоприятный климат позволяет активно заниматься сельским хозяйством, наращивать экспорт и экономические связи с южными регионами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристическая сфера Херсонской области развивается с соблюдением принципов безопасности для людей и без создания искусственного ажиотажа.

    Ранее стало известно, что регион получит 509 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры.


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    22 октября 2026, 08:23 • Новости дня
    Минюст перечислил условия для ограничения скрывающихся за границей россиян

    Замглавы Минюста разъяснил процедуру ограничения для уехавших за границу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра юстиции Олег Свириденко назвал три условия для применения временных ограничительных мер к россиянам, скрывающимся от правосудия за рубежом.

    Он отметил, что закон об ограничительных мерах в отношении скрывающихся за границей от наказания граждан предусматривает понятные и прозрачные правовые процедуры применения, передает ТАСС.

    «Временные ограничительные меры в силу закона будут применяться при наличии совокупности нескольких оснований: вступление в законную силу соответствующего судебного акта по уголовному делу или делу об административном правонарушении, уклонение лица от его исполнения и нахождение лица за пределами страны», – сообщил Свириденко.

    Замминистра добавил, что до принятия ведомством решения об ограничениях компетентные органы должны установить конкретные факты и обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Министерство юстиции отметило, что заочно осужденным иноагентам при возвращении придется отбыть срок.

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    21 октября 2026, 07:28 • Новости дня
    Власти Кубани спрогнозировали турпоток в 3 млн человек на зимний сезон

    Краснодарский край приготовился принять 3 млн туристов предстоящей зимой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В предстоящий зимний сезон Краснодарский край ожидает принять около 3 млн туристов, для которых будут работать порядка 2 тыс. средств размещения на более чем 200 тыс. мест.

    В период с декабря 2026 года по март 2027 года Краснодарский край намерен принять около 3 млн туристов, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

    В ведомстве отметили, что прошлой зимой Кубань посетили более 2,9 млн человек. В предстоящем сезоне для гостей будут работать порядка 2 тыс. средств размещения на более чем 200 тыс. мест. Средняя загрузка гостиниц составит около 50%, при этом в пиковые дни новогодних праздников она ожидаемо поднимется до 60–65%.

    В настоящее время уровень бронирований номерного фонда на Черноморском побережье на декабрь уже превышает 30%. При этом предгорные территории в среднем забронированы на 60%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Кубани отменили туристический налог для санаториев и лагерей. Тем временем эксперты нашли объяснение туристическому спаду в Краснодарском крае. Кроме того, власти региона задумались над отменой туристического налога.

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    22 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Посольство в Черногории уточнило действие визового режима для россиян

    Посольство в Черногории: Россиянам с ВНЖ не потребуются визы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянам, имеющим разрешение на временное проживание (ВНЖ) в Черногории, не потребуется оформлять отдельную въездную визу после введения визового режима с 1 ноября.

    Граждане России, документированные ВНЖ в Черногории, смогут беспрепятственно въезжать, выезжать и находиться в стране, передает РИА «Новости» сообщение посольства России в Подгорице.

    В диппредставительстве подчеркнули, что черногорский ВНЖ сам по себе является законным основанием для пребывания на территории республики.

    По данным МВД Черногории на сентябрь 2026 года, разрешение на временное проживание в стране имели 17,9 тыс. российских граждан.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Черногория уведомила Москву о введении виз для россиян с 1 ноября. Оформить черногорскую визу можно будет в диппредставительствах, консульствах, а также в центрах VFS Global в нескольких российских городах, планируется внедрение электронных виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Черногория отменила безвизовый режим для россиян.

    До этого Сербия задумалась о введении виз для граждан России.

    При этом Черногория решила ввести визы для россиян и белорусов.

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    22 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Минфин Таиланда отложил введение налога на выезд из страны

    Минфин Таиланда отложил введение выездного налога в размере 30 долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов Таиланда решило отложить введение налога на выезд из страны для сохранения положительной динамики в туристическом секторе.

    В Минфине Таиланда приняли решение отложить введение выездного налога в размере 1 тыс. батов (30 долларов) на выезд из страны. Причиной местные чиновники назвали желание сохранить положительную динамику в туристическом секторе, пишет ТАСС.

    «Мы обсудили этот вопрос с налоговым департаментом и решили, что пока не будем давать ход инициативе, поскольку хотим, чтобы туристическая отрасль продолжала развиваться», – заявил глава ведомства Экнити Нититханпрапхат.

    По его словам, в ходе 33-го совещания министров финансов стран АТЭС в Гонконге представители ряда государств выразили заинтересованность в поездках граждан в Таиланд. Кроме того, на решение повлияла ситуация на Ближнем Востоке, сказывающаяся на стоимости энергоносителей и работе авиакомпаний. В Минфине считают, что новый сбор создаст избыточную финансовую нагрузку на путешественников и бизнес.

    Общественные слушания по законопроекту о выездном налоге проводятся налоговым департаментом с 30 сентября по 29 октября. Законопроект предусматривает базовую ставку в 1 тыс. батов для вылетающих авиатранспортом, при этом законодательный потолок определен в 5 тыс. батов.

    Нититханпрапхат подчеркнул, что этот налог не связан с туристическим сбором за въезд в размере 450 батов, введение которого запланировано на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Ассоциация таиландских турагентов направила петицию с призывом отменить планируемый выездной налог.

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что введение туристического сбора не приведет к падению спроса на путевки среди россиян.

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    22 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Пассажиры туристического судна пострадали в столкновении с причалом в Бангкоке

    В Бангкоке при столкновении судна с причалом пострадали 12 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В Бангкоке 12 человек, включая пятерых иностранных туристов, получили травмы при столкновении прогулочного судна с плавучим понтоном на реке Чаопрайя.

    Инцидент произошел около 13:10 по местному времени на пирсе Сатхон, расположенном рядом со станцией надземного метро «Сапхан Таксин». Пятерым пострадавшим была оказана помощь на месте, семерых пассажиров госпитализировали. Среди госпитализированных оказались пятеро иностранцев и двое граждан Таиланда. Гражданство зарубежных туристов пока не уточняется, пишет ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.

    По словам капитана судна Аруна Сирипхирома, во время перевозки туристов к причалу торгово-развлекательного комплекса Asiatique на борту возникла техническая неисправность. Из-за отказа рулевого управления судно врезалось в пирс, в результате чего пассажиры, не державшиеся за поручни, получили травмы.

    В туристической полиции сообщили, что сотрудники ведомства устанавливают гражданство пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в таиландском курортном городе Паттайя в результате дорожно-транспортного происшествия с мотоциклом погиб 37-летний гражданин России Павел Шкуратов.

    В начале месяца на острове Пхукет в результате аварии скончался еще один россиянин.

    В Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сын бывшего главы Махачкалы Мусы Мусаева.

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