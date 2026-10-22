Nordwind Airlines возобновила полеты из России на вьетнамский Фукуок

Nordwind Airlines возобновила прямые рейсы из России на Фукуок

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первый рейс прибыл на Фукуок из Екатеринбурга в четверг с 370 пассажирами на борту, сообщает ТАСС. Генеральный консул России в Хошимине Мария Мизонова отметила, что восстановление авиасообщения будет способствовать увеличению российского турпотока во Вьетнам, а также положительно скажется на взаимодействии двух стран в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах.

По словам председателя совета участников компании Pegas Misr Vietnam Хоанг Тхи Фонг Тху, Nordwind Airlines планирует осуществлять 20 чартерных рейсов ежемесячно из российских городов.

За первые девять месяцев 2026 года во Вьетнам прибыло более 157 тыс. российских туристов, что в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. В 2026 году ожидается прибытие не менее 200 тыс. российских туристов на Фукуок и Камрань. Сейчас российские туристы занимают третье место по числу посетителей Вьетнама после гостей из Китая и Южной Кореи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Вьетнама То Лам анонсировал расширение авиасообщения с Россией. Ранее спрос на туры во Вьетнам среди россиян впервые сравнялся с Таиландом.

Еще в марте 2025 года Ассоциация туроператоров России отметила значительное увеличение интереса граждан к турам во Вьетнам.