Правительство сообщило об увеличении производства бензина и дизеля

Tекст: Ольга Иванова

«Минэнерго представило доклад о балансе производства и потребления нефтепродуктов. Благодаря ранее принятым компенсаторным мерам на рынке наблюдается положительная динамика – как по бензину, так и по дизельному топливу: увеличено производство, формируются запасы», – приводит ТАСС сообщение кабмина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в правительстве заявили о стабилизации ситуации на российском рынке бензина и дизельного топлива.

В начале месяца правительство подписало постановление, разрешающее производителям топлива учитывать поставки на некоторые АЗС в нормативе продаж на бирже.

В сентябре нефтеперерабатывающие заводы России увеличили выпуск топлива благодаря запуску дополнительных производственных мощностей.