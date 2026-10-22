Футбольный клуб «Краснодар» оштрафовали после матча с «Зенитом»

КДК РФС оштрафовал «Краснодар» на 250 тыс. рублей после матча с «Зенитом»

Tекст: Денис Тельманов

«Краснодар» оштрафован за «умышленное неисполнение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, в том числе необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе», сообщается на сайте РПЛ.

Клубу также назначили условное наказание в виде проведения двух матчей на нейтральном стадионе в другом городе. В случае повторного совершения аналогичного нарушения к «Краснодару» применят более строгие спортивные санкции, передает РИА «Новости».

Матч прошел 10 октября в Краснодаре и завершился поражением хозяев со счетом 2:3. Это стало первым поражением «Краснодара» в текущем чемпионате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

В начале месяца петербургский футбольный клуб «Зенит» победил «Краснодар» в гостевом матче десятого тура чемпионата России.