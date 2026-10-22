Новак назвал необходимой корректировку цен на нефтепродукты в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новак заявил о необходимости скорректировать образование цен на нефтепродукты на внутреннем рынке для принятия оперативных решений. Об этом он сказал на совещании в правительстве по текущей ситуации на российском топливном рынке, передает РИА «Новости».

«Необходимо продолжить активную работу по основным направлениям. Это корректировка ценообразования на нефтепродукты, сбор данных по всем регионам для возможности принятия оперативных решений», – заявил Новак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Новак заявил об ошибочности отказа ряда стран от российского топлива. В субботу он исключил изменение цен на дизельное топливо на российских АЗС из-за соглашения о его поставках в США.

На прошлой неделе средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в России снизились на 0,06%.