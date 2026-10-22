Суд изъял имущество экс-судьи с Кубани на 228 млн рублей

Имущество экс-судьи с Кубани на 228 млн рублей обращено в доход государства

Tекст: Тимур Шайдуллин

Имущество экс-судьи Темрюкского района Краснодарского края Евгения Метелкина на 228 млн рублей обращено в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По информации пресс-службы, с 2014 по 2026 год Метелкин использовал свое положение для незаконного обогащения себя и своих родственников. Совместно с бизнес-партнером он узаконил самовольно возведенный дом отдыха «Море рядом», который затем был передан его теще. Супруга Метелкина стала администратором дома отдыха, а в 2026 году на нее был переоформлен договор аренды.

В 2021 году Метелкин лично вынес решение в пользу своего бизнес-партнера об узаконивании других самовольных построек. Доходы от этой деятельности экс-судья использовал для приобретения дорогостоящей недвижимости в регионе, оформляя объекты на доверенных лиц.

«В собственность Российской Федерации обращены земельный участок и здание гостиничного комплекса, а также несколько нежилых помещений. Рыночная стоимость изъятого имущества составляет более 228 млн рублей. Решение суда обращено к немедленному исполнению», – сообщили в пресс-службе. Ответчиками по иску стали Метелкин и еще пять связанных с ним лиц.

Ранее Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия Метелкина из-за дисциплинарного проступка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов Метелкина.

Летом суд изъял в пользу государства имущество другой бывшей судьи края Елены Хахалевой и ее родственников.

В апреле суд постановил обратить в доход Российской Федерации имущество членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.