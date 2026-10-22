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    22 октября 2026, 19:43 • Новости дня

    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца

    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца ради будущего Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что правительство канцлера Германии Фридриха Мерца должно как можно скорее уйти в отставку из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Политик обратила внимание на то, что глава кабинета министров цепляется за власть, в то время как все больше немцев вынуждены опасаться за свое существование. «Я считаю, что это правительство должно как можно скорее уйти, чтобы Германия снова имела будущее», – приводит слова Вагенкнехт ТАСС.

    Несмотря на сокрушительные поражения Христианско-демократического союза на земельных выборах и низкие показатели одобрения, руководство страны намеревается продолжать катастрофическую политику. За последние годы около 500 тыс. сотрудников промышленного сектора в ФРГ лишились работы, подчеркнула основательница BSW со ссылкой на данные мюнхенского Института экономических исследований.

    Причинами сложившейся ситуации Вагенкнехт назвала безумную энергетическую и санкционную политику, которая привела к астрономическим ценам на энергоносители и разрушила конкурентоспособность экономики, а также чрезмерную бюрократию и нехватку инвестиций. Каждые 19 минут в государстве банкротом становится какая-либо фирма, из-за чего под угрозой находятся еще сотни тысяч рабочих мест, заключила политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС.

    В воскресенье представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр заявил о необходимости отставки главы правительства из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

    В субботу Мерц призвал симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии» членов Христианско-демократического союза покинуть объединение.

    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони

    Politico: Партия генерала Ванначчи в Италии набрала около 8% в опросах

    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший десантник генерал Роберто Ванначчи, возглавляющий партию «Национальное будущее», строит кампанию на концепции «средиземноморского патриархата» и обращении к недовольным молодым мужчинам, став проблемой для премьера Италии Джорджи Мелони перед выборами весной.

    Бывший командир-десантник Роберто Ванначчи, который в соцсетях позирует в образе римского легионера и колесничего, превратился из интернет-провокатора в заметную фигуру итальянской политики, опираясь на агрессивную маскулинность. По данным Politico, его партия «Национальное будущее» набирает около 8% в опросах и может стать ключевым партнером правого коалиционного большинства.

    Ванначчи открыто обращается к так называемой «маносфере» – сообществам мужчин, разочарованных феминизмом и прогрессивной культурой, и продвигает идею «средиземноморского патриархата». Программа партии обещает «формировать сильных мужчин», выступает против недавнего введения отдельного состава преступления фемицида, осуждает феминизм и называет защиту жизни «от зачатия до естественной смерти» и «естественной семьи» не подлежащими пересмотру ценностями.

    Центристский младший министр в правительстве Джорджи Мелони Матильде Сиракузано резко осудила использование ее сгенерированного нейросетью снимка с гипертрофированным декольте, который Ванначчи опубликовал в соцсетях. «Отвратительно думать, что можно манипулировать образом женщины для столь отвратительной пропаганды», – заявила Сиракузано, добавив, что Италия «еще никогда так низко не падала, особенно с учетом того, что это делает человек, претендующий на национальное лидерство».

    Идеологом концепции «средиземноморского патриархата» Politico называет преподавателя философии Лоренцо Гасперини, консервативного католика, выступавшего в соцсетях против вакцинации и абортов и обвинявшего феминизм в росте насилия над женщинами. Бывший соратник Ванначчи Лука Сфорцини считает само определение «средиземноморский» маркетинговым трюком, который за идиллическими ассоциациями с «моцареллой и оливковым маслом» скрывает модель, где мужчины стоят над женщинами, и называет ее «чудовищной».

    Соратник Ванначчи по партии Эмануэле Позцоло, ранее перешедший к нему из «Братьев Италии» Мелони, отрицает, что программа проповедует мужское превосходство, и говорит о стремлении вернуть мужчинам «обязанности в семье и обществе». Он оправдал фразу Ванначчи о любви к женщинам «без юбок» как «очень смешную» и сравнил его умение говорить с избирателями с Сильвио Берлускони. Политологи, опрошенные Politico, считают, что, эксплуатируя обиды молодых мужчин и образ «альфа-самца», Ванначчи заполняет свободную нишу на правом фланге и заставляет Джорджу Мелони выбирать между дистанцированием от него и риском потерять важные голоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики правительства Джорджи Мелони. В прошлом месяце итальянский генерал Ванначчи иронично отреагировал на обвинения в связях с Москвой снимком в ушанке. Летом издание Politico сообщило о конфликте Рима с Еврокомиссией из-за реформы правил охоты, инициированной правительством Мелони.

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    22 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам

    В Германии запланировали протесты Gen Z в 21 городе 31 октября

    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил, что на фоне недавних беспорядков во Франции инициатива «Gen Z regelt» готовит на 31 октября масштабные протесты молодежи в 21 городе Германии.

    После недавних массовых беспорядков во Франции с горящими баррикадами и разгромленными магазинами в Германии пока не зафиксировано аналогичной волны насилия, однако политики, спецслужбы и социологи внимательно следят за развитием ситуации, отмечает Sueddeutsche Zeitung.

    Инициатива школьников и студентов «Gen Z regelt» призвала на 31 октября к общенациональным уличным протестам в 21 городе, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн и Магдебург, тема акций – недовольство состоянием школ, сокращениями в сфере образования и социальной поддержки, ростом стоимости жизни и дискуссией о возвращении всеобщей воинской обязанности, пишет Tagesspiegel.

    Организаторы ввели добровольную регистрацию через систему билетов, чтобы оценить численность участников, подчеркивая, что демонстрации должны оставаться мирными, однако, по словам экстремизмоведа Ахмада Мансура и политика по внутренним делам Кристофа Трома, под брендом «Gen Z» к акциям могут попытаться примкнуть леворадикальные и иные готовые к насилию группы, предупреждает издание Die Rheinpfalz.

    Социологи, в том числе Оливер Нахтвай, указывают, что в Германии протестная культура менее конфронтационная, чем во Франции, а молодежная безработица ниже, кроме того, из-за федерализма недовольство системой образования реже обращается против всего государства, отмечает портал ZDF, тогда как полиция и прокуратуры, например в Мюнхене, готовят сценарии деэскалации и силового вмешательства, но сообщают о преимущественно мирном характере первых региональных митингов, передает tz.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Франции отправили за решетку почти 150 человек после массовых протестов и беспорядков во всей стране. В тот же день во Франции подали в суд на министра внутренних дел из-за оторванной во время разгона демонстрации руки протестующего, которому полиция выстрелила гранатой в толпу. В понедельник во Франции во время уличных волнений были разграблены около 2 тыс. магазинов в разных городах.

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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

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    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

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    22 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    @ Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония совместно с железнодорожными предприятиями пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики.

    Таллин определил более 60 локомотивов, которые можно передать Украине. Об этом министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    На прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию для оценки соответствия имеющихся локомотивов потребностям украинской железной дороги. Сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов для поиска финансирования через международные механизмы.

    Окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О моделях, владельцах и техническом состоянии локомотивов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США существенно сократила помощь Украине.

    Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев тоже заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    22 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца

    Politico: АдГ нацелилась провести премьера Саксонии-Анхальт при помощи ХДС

    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре, чтобы не допустить тайной поддержки кандидата от АдГ.

    В земле Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» рассчитывает добиться избрания своего представителя Ульриха Зигмунда первым после Второй мировой войны премьером федеральной земли, используя тайное голосование и возможную поддержку части депутатов ХДС, пишет Politico.

    После подозрений, что некоторые консерваторы уже поддержали кандидата АдГ при выборе председателя ландтага, руководство ХДС в Берлине потребовало от региональной фракции жёстких гарантий. Лидер земельного отделения ХДС Свен Шульце предложил, чтобы депутаты партии покидали зал на первых двух тайных турах декабрьского голосования, чтобы исключить обвинения в сотрудничестве с АдГ.

    Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп назвал поведение фракции ХДС в земле «совершенно неприемлемым» и обвинил АдГ в попытке «уничтожить ХДС в Германии», спровоцировав внутренний раскол. В самой земельной фракции ХДС, напротив, считают тактику оправданной и утверждают, что проводят чёткую линию разграничения с АдГ, не выступая за её изоляцию, так как партия легально представлена в парламенте.

    Руководство АдГ открыто заявляет, что добивается перехода на свою сторону отдельных консервативных депутатов, а сопредседатель партии Тино Крупалла назвал уход ХДС из зала «капитуляцией» и заявил, что консерваторы «боятся выборов». Мерц предупредил, что для парламентариев, которые тайно поддержат ультраправых, «не найдётся места в ХДС», и подчеркнул: «ХДС никогда не будет избирать экстремистов на государственные должности где-либо в Германии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сыронизировал над опасениями Фридриха Мерца по поводу влияния России на политику Германии и тем самым усугубил давление на канцлера. В воскресенье однопартиец Мерца на заседании президиума ХДС публично заявил о необходимости его отставки после провала партии на востоке страны. В субботу Мерц призвал сочувствующих АдГ членов ХДС покинуть партию, пытаясь пресечь сотрудничество с ультраправыми.

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    21 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Россия обвинила Запад во втягивании Балкан в снабжение Украины оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что Запад пытается через серые схемы втянуть страны Балканского полуострова в снабжение Украины оружием.

    «Они продолжают втягивать государства Западных Балкан в обеспечение киевского режима оружием с использованием их арсеналов и производственных мощностей ВПК, в том числе через различные серые схемы», – заявила Жданова.

    Дипломат предостерегла западные государства от превращения региона в арену геополитического противостояния. По ее оценке, Евросоюз и НАТО пытаются вытеснить с Балкан Россию и Китай, чтобы не допустить дальнейшего сотрудничества местных стран с Москвой и Пекином, передает ТАСС.

    В мае председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик сообщал, что Владимир Зеленский пытался закупить у боснийских мусульман вооружение на 400 млн долларов. При этом Додик подчеркнул, что Баня-Лука заблокировала возможность осуществлять подобные поставки, поэтому оружия из республики на Украине нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду делегация России заявила о росте в Евросоюзе скептицизма относительно поддержки Киева.

    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС.

    Жданова сообщила, что Нидерланды начали отрабатывать развертывание специальных лагерей для российских военнопленных, несмотря на отсутствие у Москвы планов конфликта с НАТО.

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    22 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Постпред при ОБСЕ Полянский: В Европе вырос спрос на секс-услуги украинок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 2022 года со стороны европейцев растет спрос на секс-услуги и порнографию с участием украинских женщин, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «С 2022 года отмечается рост онлайн-спроса со стороны европейских мужчин на сексуальные услуги и порнографию с участием украинских женщин, что может включать секснасилие и эксплуатацию», – цитирует Полянского ТАСС.

    Дипломат отметил, что в СМИ регулярно появляются материалы расследований, выявляющих работу торговцев людьми под покровительством высокопоставленных чиновников на Украине.

    Он подчеркнул, что в странах ОБСЕ растет уровень торговли людьми для сексуальной эксплуатации, в том числе несовершеннолетних. Полянский указал на использование преступниками современных технологий для поиска жертв и размещения соответствующего контента в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба внешней разведки заявила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинских беженцев. Летом Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе. Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа толкает их на нищенство.

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    22 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке стран Европы к войне на системном уровне

    Постпред при ОБСЕ Полянский заявил о подготовке ЕС к войне на системном уровне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Европы к войне, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, европейские страны НАТО собираются обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии параллельно идут военные учения. В ноябре в Польше «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину.

    Кроме того, европейским политикам приходится сквозь зубы признавать, что 22 пакета санкций не привели к краху российской экономики. Россия адаптировалась и активно развивает военно-промышленный комплекс.

    При этом санкции нанесли разрушительный удар по экономике ЕС, приведя к инфляции, росту цен на энергоносители, деиндустриализации и оттоку капитала. Европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать санкционную кампанию и продолжение конфликта на Украине за счет собственных социальных нужд, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил согласие Москвы на замораживание конфликта на Украине по модели Минских соглашений.

    Ранее постпред заявил о вынужденной подготовке Россией адекватного военного ответа на провокации Североатлантического альянса.

    Также Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

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    22 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    «Новатэк» решил перенаправить предназначенный для Европы СПГ по всему миру

    Глава «Новатэка» Михельсон пообещал найти новые рынки сбыта СПГ вместо Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что производимый сжиженный природный газ будет перенаправлен из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт.

    «Новатэк» перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы на другие рынки после того, как в Евросоюзе начнет действовать запрет на его импорт из России, передает РИА «Новости».

    «По всему миру», – ответил Михельсон в кулуарах Веронского евразийского экономического форума на вопрос журналистов о том, куда компания направит свой СПГ после 2027 года.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского трубопроводного газа и СПГ. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать 25 апреля 2026 года, а ограничения по долгосрочным договорам вступят в силу 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа применяется с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    Также страны ЕС утвердили урезанный пакет ограничений против Москвы без газового эмбарго.

    Кроме того, Словакия подала жалобу в суд на запрет закупки российского топлива.

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    22 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Лидеры ЕС собрались в ноябре обсудить дефицит финансирования Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите попытаются согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

    Саммит состоится 26–27 ноября. Также там обсудят бюджет ЕС на 2028–2034 годы, передает Reuters.

    Финансирование Украины на 2026 год уже обеспечено. На 2027 год предусмотрено 45 млрд евро, однако потребности Киева будут значительно выше из-за продолжающегося конфликта. Евросоюз рассчитывал, что страны, не входящие в ЕС, внесут еще 45 млрд евро на 2026 и 2027 годы, но эти средства пока не поступили.

    С учетом того, что дефицит финансирования Украины на 2027 год сейчас оценивается примерно в 70 млрд евро, странам ЕС придется согласовать новую форму финансирования, возможно, в виде еще одного кредита, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Фридрих Мерц назвал помощь Киеву большой нагрузкой на европейский бюджет. В

    Премьер Украины признал приостановку финансирования подготовки к зиме.

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    22 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Мерц призвал к расширению ЕС

    Мерц призвал к расширению ЕС «ради отстаивания суверенитета»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради «отстаивания суверенитета» объединения на мировой арене.

    Заявление немецкого политика прозвучало в контексте попыток евроинтеграции стран Западных Балкан, передает РИА «Новости». «Мы хотим сохранить эту динамику расширения ЕС. Евросоюз должен разрастаться, если он хочет отстаивать свой суверенитет в этом мире и восприниматься как явный фактор силы на мировой арене», – заявил Мерц по итогам саммита «Берлинский процесс» в Черногории.

    При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что политическая воля для вступления стран Западных Балкан в объединение должна исходить от самого региона.

    Саммит «Берлинского процесса», представляющего собой дипломатическую инициативу Берлина по ускорению интеграции государств Западных Балкан в ЕС, прошел под городом Будва. В мероприятии приняли участие региональные политики, а также канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы. В тот же день он рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В августе в Брюсселе подготовили масштабную реформу политики расширения Евросоюза с отменой принципа единогласия.

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    22 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу включиться в переговоры по Украине

    Президент Чехии Павел призвал европейские страны к диалогу по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активного участия европейских государств в мирном переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

    По мнению чешского лидера, странам Европы следует активнее добиваться участия в мирных переговорах по Украине, передает ТАСС. «Европа должна гораздо активнее стремиться стать участником переговорного процесса», – сказал он на конференции по безопасности Berlin Global Dialogue.

    Европе необходимо разработать собственную единую стратегию безопасности для выхода на переговоры, добавил Павел. Документ должен учитывать интересы безопасности стран, которые не входят в Евросоюз, включая Британию и Норвегию.

    Павел отметил участие в мирных переговорах только России, США и Украины, объяснив это отсутствием у Европы четкой и общей позиции. Политик допустил вероятность стагнации или снижения уровня благосостояния европейцев из-за необходимости инвестировать в собственную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел указал на слабость и разобщенность Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у европейских государств желания переходить к переговорам.

    В среду премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере рассказал об обсуждении в Осло территориальных вопросов по Украине.

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