Путин пожелал Шестакову удачи на посту врио губернатора Приморья

Tекст: Вера Басилая

«Я вижу боевой настрой для достижения конечного результата, чтобы люди чувствовали, что они с каждым днем или хотя бы с каждым месяцем, годом живут лучше, что ситуация улучшается в Приморском крае. И еще раз желаю вам удачи», – заявил Путин. Его слова приводятся в сообщении на сайте Кремля.

Президент также выразил уверенность, что на новой должности с более высоким уровнем ответственности у Шестакова все будет успешно получаться. До этого назначения он работал мэром Владивостока.

Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).



Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

Ранее Путин назначил Олега Кожемяко на должность заместителя председателя правительства и полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе.