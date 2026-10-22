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    22 октября 2026, 19:23 • Новости дня

    Назначенный врио губернатора Шестаков пообещал вывести Приморье на новые высоты

    Новый врио губернатора Приморья Шестаков пообещал Путину развивать регион

    Tекст: Ольга Иванова

    Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Константин Шестаков пообещал президенту Владимиру Путину направить все свои знания и навыки на развитие региона.

    «Я обязуюсь, что все свои силы, знания и навыки направлю на то, чтобы Приморье вышло на новые высоты. Мне кажется, что за это время мы создали очень хороший фундамент», – приводит слова Шестакова РИА «Новости».

    Константин Шестаков родился во Владивостоке и с 2010 года работал в администрации Приморского края. В 2019 году он занял должность временно исполняющего обязанности вице-губернатора, а летом 2021 года был избран главой Владивостока.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    В понедельник глава государства поддержал предложение о переводе губернатора Приморья Олега Кожемяко на должность куратора дальневосточного направления в правительстве.

    В мае президент подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    22 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств

    Путин назвал театр главным из искусств вместо кино

    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ленинская формула о «важнейшем из искусств» сегодня неверна, поскольку ни кино, ни телевидение, ни интернет не смогли заменить театр, заявил президент Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.

    «Трудно сегодня согласиться с классиком, который считал важнейшим искусством кино», – приводит ТАСС слова российского лидера. «Театр не только жив – он импульсы дает очень многим видам искусства, с него очень многое начинается», – добавил он.

    По словам Путина, главное преимущество театра заключается в прямом контакте со зрителями, который вызывает «чувство сопричастности и сопереживания героям спектакля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о поддержке государством более 600 профессиональных театров.

    Президент поздравил театральное сообщество со 150-летием.

    В прошлом месяце на Петербургском международном форуме объединенных культур он подчеркнул абсолютную доступность культуры для всех граждан страны.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

    В тексте документа, размещенного на сайте Кремля, указано, что кадровое решение принято в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

    Шестаков будет руководить регионом в статусе временно исполняющего обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края. Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Во вторник комитет Госдумы поддержал кандидатуру занимавшего пост губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера.

    Ранее Владимир Путин одобрил возможное назначение Кожемяко руководителем дальневосточного направления в правительстве.

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    22 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России заявило, что с недоумением восприняло заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы причастности Москвы к антисемитской кампании в Сети.

    «С недоумением восприняли эти ничем не подтвержденные обвинения в адрес нашей страны, публично озвученные премьер-министром Израиля», – заявили ТАСС в министерстве, отметив богатое совместное прошлое двух стран.

    В ведомстве назвали нелепыми попытки приписать России антисемитскую кампанию, поскольку благодаря политике властей проявления антисемитизма в стране практически отсутствуют. В МИД подчеркнули, что такие заявления вызывают особое сожаление, так как они прозвучали в день 35-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

    Кроме того, в министерстве напомнили, что в 2018 году Москва предлагала Израилю заключить соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, но ответа не последовало. В МИД выразили сожаление, что премьер-министр Израиля предпочел медийные вбросы накануне парламентских выборов диалогу специалистов по кибербезопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об ущербе двусторонним отношениям от заявлений израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту.

    Ранее посла Украины вызвали в министерство иностранных дел Израиля из-за критики слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отношениях с президентом Владимиром Путиным.

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    22 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»

    Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным для граждан

    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать Дальний Восток, чтобы переезд в этот регион не воспринимался как подвиг или «переселение на Луну».

    Путин в ходе рабочей встречи с мэром Владивостока Константином Шестаковым, которому предложил пост врио губернатора Приморского края, призвал развивать Дальний Восток, чтобы люди хотели там жить, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы, к сожалению, иногда забываем про тех людей, которые сделали то, что называется Приморьем, вообще Дальним Востоком для России. И мы должны сделать все, что от нас зависит сегодня и завтра для того, чтобы развивать эту территорию, чтобы люди, которые живут там, и чтобы те, кто захочет сюда приехать, отправлялись не как на какой-то великий подвиг, не переселялись на Луну, а чтобы им хотелось здесь жить», – заявил Путин.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    В сентябре Путин заявил о необходимости продолжить активное развитие Дальнего Востока и Арктики.

    Тогда же Путин указал на важность предотвращения депопуляции дальневосточных регионов.

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    22 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления о переносе сроков уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей и спецтехники на декабрь 2027 года.

    Минпромторг предложил перенести оплату утилизационного сбора за четвертый квартал 2026 года и первый-третий кварталы 2027 года на конец 2027 года, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что эта мера позволит автозаводам высвободить оборотные средства для реализации инвестиционных программ, закупки комплектующих и своевременной выплаты зарплат. Отмечается, что отсрочка призвана обеспечить финансовую устойчивость предприятий в условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство перенесло срок уплаты утилизационного сбора для ведущих автозаводов страны.

    В прошлом году Минпромторг предложил дать крупнейшим отечественным производителям автотехники отсрочку по этому платежу на год.

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    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    22 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края

    Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

    Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в четверг провел встречу с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Глава государства принял Шестакова в Кремле. Во время встречи российский лидер предложил мэру Владивостока стать временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, сообщает пресс-служба Кремля в Мах.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера – полпреда президента в ДФО.

    В понедельник Владимир Путин одобрил предложение о назначении главы региона руководителем дальневосточного направления.

    Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заявил о доскональном знании Дальнего Востока Олегом Кожемяко.

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    22 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием

    ВС России поразили подстанции на Украине и два сухогруза с военным грузом

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России днем в четверг поразила электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в Хотове Киевской области и электроподстанцию ПС-330 «Житомирская» в Житомире, а также два сухогруза с военными грузами для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре и судам, доставляющим оружие, сообщает Минобороны в Max.

    В результате атаки поражены электроподстанция «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и подстанция «Житомирская» в Житомире.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза, которые везли в порты Одессы и Черноморска грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска провели атаку на заводы оборонно-промышленного комплекса и портовые объекты в Одесской области.

    Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

    Напомним, в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    22 октября 2026, 20:23 • Новости дня
    Путин поздравил театральное сообщество России со 150-летием
    Путин поздравил театральное сообщество России со 150-летием
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поздравил всех служащих отечественному театру со 150-летием основания театрального сообщества России.

    «Уважаемые друзья, поздравляю делегатов съезда и всех, кто служит отечественному театру, со знаменательным событием! В этом году исполнилось, уже говорили об этом, 150 лет со дня основания театрального сообщества России», – заявил президент на cъезде Союза театральных деятелей. Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин приехал в Большой театр для выступления перед участниками Десятого съезда театральных деятелей.

    Ранее народного артиста России Владимира Машкова переизбрали на должность председателя Союза театральных деятелей.

    Напомним, Союз театральных деятелей России сменил название на Российское театральное общество.

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    22 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    «Алроса» представила лавандовый бриллиант стоимостью более 1,5 млн долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Алмазодобывающая компания «Алроса» продемонстрировала в Екатеринбурге уникальный природный бриллиант в форме сердца редкого фантазийного цвета, оценочная стоимость которого превышает 1,5 млн долларов.

    Центральным экспонатом презентации инвестиционных бриллиантов в Екатеринбурге стал редкий камень фантазийного цвета Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком, передает РИА «Новости».

    Камень вошел в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive летом этого года. Его огранили из алмаза возрастом около 350 млн лет, который был добыт в Якутии в 2025 году. На сложную огранку в форме сердца мастерам потребовалось более полугода.

    Издание RR поставило этот бриллиант на первое место в списке самых ярких драгоценностей 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Якутии Айсен Николаев сообщил о планах реализовать уникальный лавандовый бриллиант через специальную инвестиционную программу.

    В прошлом месяце руководитель региона передал в Госфонд крупнейший в истории России ювелирный алмаз янтарного цвета весом 468,3 карата.

    Летом Минфин США отложил до осени 2027 года вступление в силу запрета на ввоз некоторых видов драгоценных камней российского происхождения.

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    22 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Бастрыкин завел дело на судью из Тувы

    СК: Бастрыкин завел дело на судью из Тувы за арест подсудимой без заседания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Кызылского городского суда Азияны Монгуш, которая постановила арестовать подсудимую без проведения заседания.

    Уголовное дело возбуждено по статье о вынесении заведомо неправосудного акта с согласия Высшей квалификационной коллегии судей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

    В ноябре 2023 года Монгуш без судебного заседания постановила приостановить производство по уголовному делу против подсудимой, объявить ее в розыск и арестовать. Судья датировала документ 29 июня 2023 года, подписала его и приобщила к материалам дела. В феврале 2024 года Верховный суд Тувы отменил это решение «в связи с явными, грубыми и существенными процессуальными нарушениями».

    В октябре Верховный суд России признал законным решение о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей согласовать возбуждение уголовного дела о получении взятки против сочинского судьи в отставке.

    В июне Следственный комитет направил в суд материалы расследования в отношении владельца иномарки, наехавшего на инспектора в Балашихе.

    В апреле Следственный комитет запросил у Высшей квалификационной коллегии судей согласие на возбуждение дела против судьи, подозреваемого в получении крупной взятки.

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    22 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело в отношении немецкого журналиста Михаэля Мартенса о возбуждении ненависти или вражды поступило в Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения, сообщили в суде.

    Дело было зарегистрировано судом 22 октября, однако дата его рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости». В отношении журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Мартенса расследуется уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. В России ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. МВД России объявило Мартенса в розыск, суд заочно его арестовал.

    В августе на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса из-за высказываний об убийстве граждан России.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова журналиста преднамеренной акцией.

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям Михаэля Мартенса.

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    22 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Новак назвал необходимой корректировку цен на нефтепродукты в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер Александр Новак на совещании в правительстве отметил необходимость скорректировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке.

    Новак заявил о необходимости скорректировать образование цен на нефтепродукты на внутреннем рынке для принятия оперативных решений. Об этом он сказал на совещании в правительстве по текущей ситуации на российском топливном рынке, передает РИА «Новости».

    «Необходимо продолжить активную работу по основным направлениям. Это корректировка ценообразования на нефтепродукты, сбор данных по всем регионам для возможности принятия оперативных решений», – заявил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Новак заявил об ошибочности отказа ряда стран от российского топлива. В субботу он исключил изменение цен на дизельное топливо на российских АЗС из-за соглашения о его поставках в США.

    На прошлой неделе средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в России снизились на 0,06%.

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    22 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Росрыболовство заявило о росте потребления белой икры

    Глава Росрыболовства Шестаков: Объемы потребления белой икры в России растут

    Tекст: Денис Тельманов

    В России наблюдается рост потребления белой икры, особенно минтая и трески, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Веронском Евразийском экономическом форуме.

    «Объемы потребления белой икры растут», – приводит слова Шестакова РИА «Новости». Он отметил активные продажи икры минтая и трески, а также появление новых рецептов с их использованием.

    Глава Росрыболовства также обратил внимание на развитие сотрудничества между рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими предприятиями за последние несколько лет. По его словам, такая кооперация позволяет быстро поставлять свежее сырье, в чем заинтересованы сами рыбопромышленники.

    Шестаков добавил, что это взаимодействие положительно сказывается на качестве продукции и стимулирует появление новых рецептов на перерабатывающих заводах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель Росрыболовства Илья Шестаков назвал главной причиной крайне неудачной лососевой путины в этом году изменение климата.

    В начале месяца руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов сообщил о возможном подорожании килограмма красной икры в предновогоднюю неделю до 35 тыс. рублей.

    В сентябре Илья Шестаков констатировал резкое снижение объемов добычи красной рыбы из-за неудачной путины.

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