Вучич исключил скорое принятие Сербии в Евросоюз

Вучич: Сербию еще долго не примут в Евросоюз из-за позиции по России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вучич считает, что его стране еще долго придется ждать принятия в Евросоюз. По его словам, на это есть три причины, передает РИА «Новости». «Они будут держать нас в этом положении, и я считаю, что еще долго не примут нас в Евросоюз», – заявил Вучич в интервью Sputnik Serbia.

Первой причиной экс-президент считает то, что ЕС хочет «полного спокойствия и единого фронта против России», а Вучич на протяжении четырех с половиной лет не вводил санкции. Во-вторых, он отказывается решать вопрос Косово на условиях Брюсселя, что означает признание независимости края.

Третьей причиной Вучич назвал месть ЕС за его выступление в ООН в 2024 году против резолюции о геноциде в Сребренице. По его словам, министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда предупредил его, что этого шага ему «никогда не забудут и не простят».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Евросоюз потребовал от Белграда ввести санкции против России уже на этапе переговоров о членстве.

В июле президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия и Украина не станут в ближайшее время членами Евросоюза.

Ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание российских СМИ для продолжения диалога о присоединении к ЕС.