Росрыболовство пообещало достаточное количество красной икры к Новому году

Глава Росрыболовства Шестаков: Красной икры к Новому году будет достаточно

Tекст: Ольга Иванова

Отечественные компании, в том числе АО «ДРУК», управляющее изъятыми активами, поставляют доступные объемы рыбы и икры на внутренний рынок, передает РИА «Новости». «К Новому году икры хватит», – заявил Шестаков журналистам, подчеркнув, что продукта «будет абсолютно хватать».

Он отметил, что снижение вылова лососей в этом году связано с климатическими изменениями и потеплением воды. Прогноз промысла на следующий год подготовят весной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов сообщил о возможном достижении стоимости килограмма красной икры в предновогоднюю неделю 35 тыс. рублей.

В прошлом месяце Шестаков констатировал резкое снижение объемов добычи красной рыбы из-за неудачной путины этого года.

В августе глава Росрыболовства рассказал о планах отечественной рыбной отрасли сосредоточиться на обеспечении граждан лососевыми видами из-за глобального снижения объемов вылова.