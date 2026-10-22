Лукашенко назначил нового командующего силами спецопераций Белоруссии

Одновременно Сафонов освобожден от должности начальника штаба – первого заместителя командующего ССО ВС, сообщает БелТА. На должность первого заместителя командующего назначен полковник Дмитрий Ворошилов. Александр Ильюкевич, ранее занимавший пост руководителя ССО ВС, назначен командующим войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии.
Кроме того, генерал-майор Андрей Кравченко назначен начальником штаба – первым заместителем командующего этими войсками, он освобожден от должности начальника управления территориальной обороны – заместителя начальника Генштаба ВС Белоруссии. Командующим войсками Северо-Западного оперативного командования назначен генерал-майор Александр Лавренов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном руководстве страны, назначив новым руководителем Генерального штаба Владимира Белого.
Летом Вооруженные силы Белоруссии начали разворачивать новое подразделение специального назначения в 40 км от украинской границы.
Ранее республика начала формировать новую бригаду сил специальных операций в Гомельской области.