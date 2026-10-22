  • Новость часаПутин заявил о невозможности победить Россию на поле боя
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша фальшиво возмутилась бандеровщиной на Украине
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    Путин заявил о подготовке Стратегии развития театральной сферы
    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    22 октября 2026, 19:17 • Новости дня

    Финской Posiva первой в мире разрешили эксплуатацию хранилища ядерных отходов

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Финляндии выдало компании Posiva уникальное разрешение на эксплуатацию объекта для окончательного захоронения отработанного ядерного топлива.

    Лицензия позволяет захоранивать радиоактивные материалы с финских атомных электростанций «Олкилуото» и «Ловииса» до конца 2070 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство экономики и занятости страны.

    Хранилище построено на глубине 400 метров. Компании разрешается разместить в нем не более 6,5 тыс. тонн урана в составе отработанного топлива, а также радиоактивные отходы из медицинских и исследовательских учреждений. Ответственность за безопасность объекта возложена на саму компанию.

    Операции по захоронению продлятся до 2120-х годов, после чего объект засыпят и закроют. В дальнейшем ответственность за отработанное ядерное топливо будет передана финскому государству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом финские власти выдали лицензию на использование первого в мире подземного хранилища отработанного ядерного топлива.

    Весной в стране завершалось строительство объекта для окончательного захоронения материалов сроком на 100 лет.

    В апреле западные СМИ сообщили о подготовке к открытию уникального сооружения на глубине более 400 метров.

    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

    Комментарии (12)
    22 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони

    Politico: Партия генерала Ванначчи в Италии набрала около 8% в опросах

    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший десантник генерал Роберто Ванначчи, возглавляющий партию «Национальное будущее», строит кампанию на концепции «средиземноморского патриархата» и обращении к недовольным молодым мужчинам, став проблемой для премьера Италии Джорджи Мелони перед выборами весной.

    Бывший командир-десантник Роберто Ванначчи, который в соцсетях позирует в образе римского легионера и колесничего, превратился из интернет-провокатора в заметную фигуру итальянской политики, опираясь на агрессивную маскулинность. По данным Politico, его партия «Национальное будущее» набирает около 8% в опросах и может стать ключевым партнером правого коалиционного большинства.

    Ванначчи открыто обращается к так называемой «маносфере» – сообществам мужчин, разочарованных феминизмом и прогрессивной культурой, и продвигает идею «средиземноморского патриархата». Программа партии обещает «формировать сильных мужчин», выступает против недавнего введения отдельного состава преступления фемицида, осуждает феминизм и называет защиту жизни «от зачатия до естественной смерти» и «естественной семьи» не подлежащими пересмотру ценностями.

    Центристский младший министр в правительстве Джорджи Мелони Матильде Сиракузано резко осудила использование ее сгенерированного нейросетью снимка с гипертрофированным декольте, который Ванначчи опубликовал в соцсетях. «Отвратительно думать, что можно манипулировать образом женщины для столь отвратительной пропаганды», – заявила Сиракузано, добавив, что Италия «еще никогда так низко не падала, особенно с учетом того, что это делает человек, претендующий на национальное лидерство».

    Идеологом концепции «средиземноморского патриархата» Politico называет преподавателя философии Лоренцо Гасперини, консервативного католика, выступавшего в соцсетях против вакцинации и абортов и обвинявшего феминизм в росте насилия над женщинами. Бывший соратник Ванначчи Лука Сфорцини считает само определение «средиземноморский» маркетинговым трюком, который за идиллическими ассоциациями с «моцареллой и оливковым маслом» скрывает модель, где мужчины стоят над женщинами, и называет ее «чудовищной».

    Соратник Ванначчи по партии Эмануэле Позцоло, ранее перешедший к нему из «Братьев Италии» Мелони, отрицает, что программа проповедует мужское превосходство, и говорит о стремлении вернуть мужчинам «обязанности в семье и обществе». Он оправдал фразу Ванначчи о любви к женщинам «без юбок» как «очень смешную» и сравнил его умение говорить с избирателями с Сильвио Берлускони. Политологи, опрошенные Politico, считают, что, эксплуатируя обиды молодых мужчин и образ «альфа-самца», Ванначчи заполняет свободную нишу на правом фланге и заставляет Джорджу Мелони выбирать между дистанцированием от него и риском потерять важные голоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики правительства Джорджи Мелони. В прошлом месяце итальянский генерал Ванначчи иронично отреагировал на обвинения в связях с Москвой снимком в ушанке. Летом издание Politico сообщило о конфликте Рима с Еврокомиссией из-за реформы правил охоты, инициированной правительством Мелони.

    Комментарии (2)
    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Постпред при ОБСЕ Полянский: В Европе вырос спрос на секс-услуги украинок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 2022 года со стороны европейцев растет спрос на секс-услуги и порнографию с участием украинских женщин, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «С 2022 года отмечается рост онлайн-спроса со стороны европейских мужчин на сексуальные услуги и порнографию с участием украинских женщин, что может включать секснасилие и эксплуатацию», – цитирует Полянского ТАСС.

    Дипломат отметил, что в СМИ регулярно появляются материалы расследований, выявляющих работу торговцев людьми под покровительством высокопоставленных чиновников на Украине.

    Он подчеркнул, что в странах ОБСЕ растет уровень торговли людьми для сексуальной эксплуатации, в том числе несовершеннолетних. Полянский указал на использование преступниками современных технологий для поиска жертв и размещения соответствующего контента в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба внешней разведки заявила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинских беженцев. Летом Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе. Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа толкает их на нищенство.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Полянский: Россия демонстрирует приверженность дипломатии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия демонстрирует приверженность дипломатии в вопросе урегулирования на Украине, мяч теперь на стороне Киева и его европейских спонсоров, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский на заседании постоянного совета ОБСЕ отметил, что «российская сторона в очередной раз демонстрирует приверженность дипломатии и готовность к диалогу». «Мяч – на стороне Киева и его европейских спонсоров», – цитирует его РИА «Новости».

    Он отметил, что ближайшие дни и недели покажут, готовы ли они к переговорам с реалистичных позиций для долгосрочного урегулирования кризиса, или же способны только на «саботаж чужих мирных инициатив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что администрация США содействует мирному урегулированию, тогда как европейские страны провоцируют конфликт.

    В среду стало известно, что спецпосланник США Стив Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения результатов переговоров в Осло.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования привел к колоссальным потерям.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа переживает глубочайший кризис в энергетике, однако продолжает закупать российский газ, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле подчеркнул, что Европа сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса в энергетике, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию и рост цен на газ в Европе на 140% за последний год, европейские страны не прекратили импорт энергоносителей из России.

    «Давайте не будем забывать про то, что Европа прямо сейчас покупает российский газ, покупает российскую энергию», – подчеркнул глава РФПИ.

    XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит 22-23 октября. Главная тема мероприятия – вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что у Европы еще есть время отменить запрет на перевалку российского сжиженного природного газа.

    На прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер предупредил, что цены на газ в Европе останутся высокими в долгосрочной перспективе.

    Весной Дмитриев выразил мнение, что Евросоюз столкнется с цунами последствий из-за ошибок в энергетической политике.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине из-за диалога США и России

    FT: ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты опасаются, что из-за активизации диалога Москвы и Вашингтона Брюссель останется за рамками мирного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times (FT).

    Руководство Евросоюза стремится получить место за столом переговоров на случай неблагоприятного для Брюсселя развития ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Если все полетит к чертям, лучше, чтобы они были там», – заявил европейский дипломат, комментируя встречи представителей Еврокомиссии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Очередной визит американского представителя в Россию заставил европейских чиновников всерьез забеспокоиться о возможном изменении позиции США в пользу Москвы. Из-за этих опасений делегаты от ЕС на встрече в Осло настаивали на своем участии во всех этапах мирного процесса.

    Европейские лидеры предлагают лоббировать начало консультаций России, США и Украины на техническом уровне, чтобы лишь затем переходить к переговорам руководителей государств. Европейские союзники Киева также пытаются сформировать дополнительный дипломатический трек с рабочими группами для обсуждения отдельных вопросов будущего мирного соглашения.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность присутствия Брюсселя за столом переговоров для изложения европейской позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление консультаций в формате Россия – США – Украина.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Ракеты малой дальности для американских комплексов HIMARS прибыли в Эстонию

    Эстония получила ракеты малой дальности для американских РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Эстонию поступили боеприпасы с дальностью действия 70 км для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны республики Мартин Херем.

    «В следующем году прибудут южнокорейские реактивные системы залпового огня Chunmoo, а боеприпасы, надеюсь, поступят в начале следующего года», – заявил министр, слова которого приводит РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    В распоряжении сил обороны Эстонии имеются шесть реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, в апреле был подписан контракт на приобретение еще трех установок, которые должны быть поставлены в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле руководители Латвии, Литвы и Эстонии провозгласили желание принять на своей территории ядерное оружие.

    В мае российский МИД обвинил НАТО в разрушении статуса Балтийского моря как безопасной транспортной артерии.

    В январе посол России в Дании Владимир Барбин заявил о способности Москвы предотвратить провокации НАТО на Балтике.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 06:48 • Новости дня
    МИД Таиланда рекомендовал отложить поездки в ряд стран Европы

    Глава МИД Таиланда Пхуангкеткеу посоветовал гражданам не ездить в Европу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу посоветовал гражданам страны без необходимости не посещать европейские государства, где проходят массовые протесты.

    Рекомендация касается Франции, Италии и Испании, где сложилась быстро меняющаяся обстановка в связи с беспорядками, передает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.

    «Учитывая то, насколько стремительно меняется обстановка, путешественникам следует проявлять осторожность и проверять рекомендации МИД и посольств Таиланда. Если в поездке нет острой необходимости, посещение стран, где происходят беспорядки, лучше отложить», – заявил Пхуангкеткеу.

    Министр добавил, что из-за экстренного совещания ему пришлось перенести переговоры с главой МИД Италии, однако согласовать новую встречу не удалось, так как Пхуангкеткеу должен был лететь в Испанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел беспорядки в Европе граничащими с хаосом.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1050 долларов впервые с 2022 года

    Tекст: Ольга Иванова

    В четверг биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 3,5% и превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости». Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF, расположенного в Нидерландах, начали торги на отметке 1015,3 доллара. Эта сумма не изменилась по сравнению с расчетной ценой предыдущего торгового дня, составлявшей 1015 долларов за тысячу кубометров.

    К 10:00 мск стоимость газа выросла на 1,6%, составив 1030,7 доллара. К 16:07 мск котировки достигли 1050,5 доллара, продемонстрировав итоговый рост на 3,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 1030 долларов за тысячу кубометров.

    В среду они достигли отметки почти в 1018 долларов.

    Во вторник стоимость ноябрьских фьючерсов увеличилась почти до 1043 долларов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Массовая демонстрация против сокращения бюджета университетов стартовала в Вене

    Tекст: Ольга Иванова

    В австрийской столице у здания Венского технического университета началась масштабная акция протеста против планов правительства урезать финансирование государственных вузов.

    Организаторы ожидают, что в митинге примут участие около 20 тыс. человек, включая студентов, преподавателей и научных сотрудников, передает РИА «Новости». Поводом для недовольства стали планы австрийских властей по выделению средств государственным университетам на 2028–2030 годы. Участники демонстрации опасаются, что предусмотренных бюджетом денег не хватит на покрытие инфляции и рост зарплат.

    «Вместе с представительством студентов Венского технического университета, Австрийским союзом студентов и многочисленными представителями университетского сообщества мы хотим послать ясный сигнал: образование – не статья расходов, на которой следует экономить. Наука – не предмет торга. Будущее этой страны нельзя обеспечить путем разрушения того, что уже создано», – заявили представители Венского технического университета.

    В Венском техническом университете подсчитали, что в реальном выражении сокращение финансирования составит около 10%, что нанесет удар по научным исследованиям, преподаванию и инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший канцлер Австрии Себастиан Курц выразил опасение по поводу возможных беспорядков в Вене.

    Демонстрация австрийского движения за мир собрала сотни человек у Западного вокзала Вены.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    Румынии предрекли зимний дефицит дизельного топлива из-за нехватки резервов

    В Румынии предсказали зимний дефицит дизельного топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей зимой Румыния рискует столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за подорожания горючего почти на 40% с начала года и недостаточных стратегических резервов, сообщил телеканал Digi 24.

    По данным консалтинговой компании Frames, зависимость Румынии от импорта и трудности с доступом к резервам повышают уязвимость страны к кризису поставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi 24. Возможные перебои могут быстро сказаться на грузоперевозках, сельском хозяйстве и строительстве.

    В случае серьезного кризиса коммерческие запасы дизельного топлива могут исчерпаться примерно через 40 дней. Первые региональные перебои могут возникнуть уже в начале декабря из-за ограниченности перевозок и складских мощностей, а стратегический резерв рискует опустеть в январе 2027 года.

    Министерство энергетики неоднократно заявляло о наличии аварийных запасов на 90 дней. Однако этот расчет основан на чистом импорте и не отражает объем топлива, ежедневно поступающий на заправки. При этом половина запасов физически находится в Румынии, а остальная часть хранится в других странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности продажи дизельного топлива странам Европы.

    В прошлом месяце глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу сообщил об угрозе банкротства сотен румынских предприятий из-за остановки нефтеперерабатывающего завода «Лукойла».

    Летом премьер-министр Молдавии Василий Тофан объявил о серьезной нехватке дизельного топлива в республике из-за разрушения терминалов в порту Новороссийска.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 11:48 • Новости дня
    Дмитриев заявил о неизбежном возобновлении сотрудничества России с Европой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экономическое сотрудничество России и Европы неизбежно, а сделки Москвы и Вашингтона лишь усилят желание европейцев возобновить диалог, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил, что возрождение экономического сотрудничества России и Европы неизбежно, и некоторые европейские лидеры уже начинают это понимать, передает РИА «Новости».

    «Некоторые правительства действительно начнут меняться, и мы уже видим необходимость в диалоге, и многие европейские лидеры говорят: «Хорошо, давайте начнем диалог с Россией, и это большие перемены», – сказал Дмитриев в ходе Веронского Евразийского экономического форума.

    Он добавил, что европейцы, глядя на сделки России и США, не захотят оставаться не у дел. По словам главы РФПИ, чем больше будет подобных соглашений, тем сильнее окажется желание европейских компаний присоединиться к этому процессу. Дмитриев подчеркнул, что взаимодействие с российской экономикой неизбежно, и сейчас в Европе хотят вернуться в этот процесс.

    Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22 и 23 октября. Его ключевой темой стали вызовы меняющегося мира и экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о прекрасном диалоге между Россией и США.

    В среду глава РФПИ рассказал об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров искусственного интеллекта.

    В понедельник он оценил эффект от регулярных нападок на Соединенные Штаты со стороны Киева.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Европарламент предложил открыть оборонные программы для стран вне Евросоюза

    Rapporteur: Европарламент пустит третьи страны в оборонные программы ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента достигли предварительного компромисса, который позволит государствам, не входящим в Евросоюз, участвовать в европейских оборонных проектах, пишет издание Rapporteur.

    Проект будущего бюджета Евросоюза предусматривает выделение более 136 млрд евро на оборонные, космические и смежные направления, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Было бы стратегической ошибкой отказаться от возможностей наших ближайших союзников, особенно в области исследований и разработок», – заявила председатель комитета ЕП по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    Согласно документу, страны вне Евросоюза получат доступ к проектам при условии заключения специальных соглашений с Брюсселем и внесения финансовых взносов. При этом европейские компании сохранят приоритет при закупках вооружений, а Евросоюз оставит за собой право самостоятельно использовать профинансированные разработки.

    Из запланированных 136,1 млрд евро на нужды оборонной промышленности направят 52 млрд, на военные исследования – 15 млрд, а космические программы получат 45 млрд евро. Остальные средства пойдут на критическое сырье, гражданскую безопасность и стратегические резервы. Голосование по проекту в профильном комитете Европарламента намечено на 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках ряда государств добиться сокращения европейских военных расходов.

    В прошлом месяце депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Дмитриев указал на попытки Европы выставить Россию пугалом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны пытаются сделать из Москвы своеобразное пугало и безосновательно обвинить ее в собственных трудностях, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    По его словам, европейские политики излишне поверили в собственные выдумки и стремятся переложить на Москву ответственность за внутренние проблемы, передает РИА «Новости».

    «Европа пытается выставить Россию просто жупелом и хочет показать, что именно Россия виновна во всех трудностях Европы», – заявил Дмитриев на открытии Веронского Евразийского экономического форума.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций назвал странной позицию тех западных деятелей, которые считают миграционный кризис в ЕС следствием действий России. Он подчеркнул, что европейским гражданам давно пора задавать вопросы своим правительствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о неизбежном возобновлении сотрудничества России с Европой.

    Глава РФПИ также рассказал о глубочайшем энергетическом кризисе в европейских странах.

    В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров возложил на ЕС и США ответственность за мировые проблемы в сфере энергетики.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до минимума с 2011 года

    Tекст: Мария Иванова

    Отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку, что означает официальное начало отопительного сезона в регионе на фоне исторических минимумов запасов топлива.

    Нетто-отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы текущей осенью впервые оказался положительным, ознаменовав официальный старт отопительного сезона в регионе, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    По состоянию на 20 октября ПХГ Европы заполнены лишь на 74,58%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 81,7 млрд куб. м газа, что на 9,7 млрд куб. м меньше накоплений прошлого года и находится на минимуме с 2013 года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Однако Еврокомиссия в надежде на теплую зиму готова снизить этот показатель до 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европа практически остановила закачку газа в подземные хранилища.

    На прошлой неделе запасы топлива в регионе обновили исторический минимум.

    Международный валютный фонд отметил нехватку газа в европейских ПХГ перед зимой.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Синод РПЦ установил праздник обретения мощей Дмитрия Донского
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин