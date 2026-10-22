Волочкова опровергла сообщения о госпитализации

Tекст: Ольга Иванова

Волочкова не была госпитализирована из-за осложнений после операции на ноге, передает РИА «Новости». «Какая больница? Мне на сцену выходить через полтора часа, у меня концерт в Раменском, меня ждут четыре детских коллектива», – заявила артистка.

Она пояснила, что недавно посещала ЦИТО для прохождения обследования после операции, перенесенной в феврале, и отправки снимков МРТ немецким врачам. «Но поехать и сделать МРТ – это не попасть в больницу», – добавила балерина.

По ее словам, после хирургического вмешательства она уже дала 27 концертов. Волочкова подчеркнула, что левая стопа у нее напряжена с детства, и она продолжает танцевать через боль из-за артроза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Анастасия Волочкова призналась в нежелании приходить на спектакли в Большой театр.

В конце прошлого года балерина рассказала о потере семьей жилья из-за действий мошенников.

Летом прошлого года она раскритиковала решение телеведущей Даны Борисовой оплатить пластические операции дочери.