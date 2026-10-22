Росрыболовство заявило о росте потребления белой икры

Глава Росрыболовства Шестаков: Объемы потребления белой икры в России растут

Tекст: Денис Тельманов

«Объемы потребления белой икры растут», – приводит слова Шестакова РИА «Новости». Он отметил активные продажи икры минтая и трески, а также появление новых рецептов с их использованием.

Глава Росрыболовства также обратил внимание на развитие сотрудничества между рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими предприятиями за последние несколько лет. По его словам, такая кооперация позволяет быстро поставлять свежее сырье, в чем заинтересованы сами рыбопромышленники.

Шестаков добавил, что это взаимодействие положительно сказывается на качестве продукции и стимулирует появление новых рецептов на перерабатывающих заводах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель Росрыболовства Илья Шестаков назвал главной причиной крайне неудачной лососевой путины в этом году изменение климата.

В начале месяца руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов сообщил о возможном подорожании килограмма красной икры в предновогоднюю неделю до 35 тыс. рублей.

В сентябре Илья Шестаков констатировал резкое снижение объемов добычи красной рыбы из-за неудачной путины.