Россия призвала ОБСЕ к содействию в возобновлении переговоров по Приднестровью

Полянский: Россия призвала ОБСЕ возобновить работу переговорного формата «5+2»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российская сторона исходит из критической важности возобновления полноценной работы этого формата, заявил Полянский на заседании постсовета ОБСЕ, передает РИА «Новости».

«Настоятельно призываем спецпредставителя (действующего председательства ОБСЕ Томаса Ленка) и развернутую в Молдавии миссию нарастить работу со всеми заинтересованными сторонами по вопросу его перезапуска. Также ожидаем от них сбалансированного и беспристрастного подхода к выполнению своих функций», – заявил дипломат.

Он подчеркнул, что механизм «5+2» за долгие годы своего существования доказал незаменимость в поиске решений для противоречий, возникающих в рамках урегулирования.

В переговорах формата «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь (стороны конфликта), Россия, Украина и ОБСЕ (посредники), а также Евросоюз и США (наблюдатели). В настоящее время работа формата приостановлена.

До этого в среду глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об отказе молдавского правительства от мирного урегулирования конфликта.

Ранее экс-глава парламента Приднестровья Александр Щерба не исключил перехода молдавских властей к силовому решению вопроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Приднестровья заявили о взрывоопасной ситуации в регионе.