Семья с четырьмя детьми из Тюмени получила медаль ордена «Родительская слава»

Семья Панаитовых с четырьмя детьми получила медаль ордена «Родительская слава»

Tекст: Денис Тельманов

Дарья и Виталий Панаитовы состоят в браке более 15 лет и воспитывают четверых детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента социального развития Тюменской области.

По информации пресс-службы, в основе уклада семьи – взаимоуважение, доверие и любовь, а также уважение к старшим и преемственность поколений. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей указом президента России они награждены медалью ордена «Родительская слава», – рассказали агентству.

Все четверо детей Панаитовых успешны в учебе и увлекаются спортом. Восьмиклассник Сергей активно участвует в школьных и городских олимпиадах, имеет множество наград по спортивным бальным танцам.

Шестиклассник Марк является победителем международных конкурсов по воздушной гимнастике. Четвероклассник Максим увлекается робототехникой и является призером по цирковому искусству. София учится в первом классе, увлекается танцами и рисованием.

Глава семьи Виталий руководит отделом логистики, а супруга Дарья работает менеджером по персоналу в городской поликлинике. Родители создают условия для полноценного развития детей, контролируют успеваемость, организуют досуг и активно участвуют в их школьной и творческой жизни. Семья любит путешествовать и знакомить детей с историей и географией Родины.

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