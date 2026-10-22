Минтранс назвал сумму трат бюджета на дороги и транспорт в ближайшие три года

Минтранс: Расходы бюджета на дороги в России превысят 4,2 трлн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

В проекте бюджета на 2027–2029 годы заложены масштабные средства на развитие транспортной инфраструктуры страны, крупнейшей статьей расходов станет дорожное хозяйство, сообщает Минтранс России.

В частности, расходы Федерального дорожного фонда на трехлетний период запланированы в объеме 4,257 трлн рублей. Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию 1312 км трасс, а также на ремонт и содержание еще 61 тыс. километров дорог. Параллельно продолжится приведение в нормативное состояние региональных сетей.

На поддержку железнодорожного комплекса выделят 551 млрд рублей, которые преимущественно направят на субсидирование перевозок. Авиационная отрасль получит 298 млрд рублей, из которых 86 млрд рублей составят субсидии на авиаперевозки для сохранения сниженной стоимости билетов.

«Сегодня в опорную сеть входят 226 гражданских аэродромов», – напомнил первый замминистра транспорта Константин Пашков.

Финансирование морского и внутреннего водного транспорта составит 178 млрд рублей, а на развитие и содержание пунктов пропуска через государственную границу направят 157 млрд рублей. На развитие городского пассажирского транспорта предусмотрено 65 млрд рублей с привлечением механизмов льготного лизинга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство транспорта подготовило законопроект об обязательном цифровом уведомлении автовладельцев перед эвакуацией машин.

Во вторник комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал утвердить главу Минтранса Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства.



