«Аэрофлот» ввел дополнительные рейсы на Дальний Восток на время осенних каникул

Tекст: Ольга Иванова

Новые перелеты будет выполнять авиакомпания «Россия», входящая в структуру группы, передает РИА «Новости». Все полеты запланированы на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777.

Дополнительные рейсы между Москвой и Магаданом назначены на 29 и 30 октября, а между столицей и Владивостоком пассажиры смогут улететь 30 и 31 октября. Кроме того, перелеты между Москвой и Петропавловском-Камчатским состоятся 31 октября и 1 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российская авиакомпания «Аэрофлот» внедрила новую отечественную производственную платформу для управления расписанием полетов.

В прошлом месяце гендиректор перевозчика Сергей Александровский сообщил о согласовании проекта закона об овербукинге в России.

Летом пресс-служба компании рассказала об экстренном изменении расписания рейсов в связи с действием временных ограничений в воздушном пространстве ряда регионов.