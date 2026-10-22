Бастрыкин завел дело на судью из Тувы

Уголовное дело возбуждено по статье о вынесении заведомо неправосудного акта с согласия Высшей квалификационной коллегии судей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.
В ноябре 2023 года Монгуш без судебного заседания постановила приостановить производство по уголовному делу против подсудимой, объявить ее в розыск и арестовать. Судья датировала документ 29 июня 2023 года, подписала его и приобщила к материалам дела. В феврале 2024 года Верховный суд Тувы отменил это решение «в связи с явными, грубыми и существенными процессуальными нарушениями».
В октябре Верховный суд России признал законным решение о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей согласовать возбуждение уголовного дела о получении взятки против сочинского судьи в отставке.
В июне Следственный комитет направил в суд материалы расследования в отношении владельца иномарки, наехавшего на инспектора в Балашихе.
В апреле Следственный комитет запросил у Высшей квалификационной коллегии судей согласие на возбуждение дела против судьи, подозреваемого в получении крупной взятки.